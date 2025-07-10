5 تحولات لتطوير نمو الأعمال. انتقِل من الإنتاجية إلى الأداء من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.

نظرًا إلى أن الاضطراب يدمر طرق العمل القديمة، لم يعد أمام الرؤساء التنفيذيين خيار سوى المجازفة في المجهول. قم بتفعيل هذه التحولات الذهنية الخمسة لاختراق حالة عدم اليقين، وتحفيز إعادة ابتكار الأعمال، وتعزيز النمو مع الذكاء الاصطناعي الفاعل.

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لمحة عامة

بحلول عام 2033، سينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7%¹ أو 7 تريليونات دولار أمريكي؛ بسبب تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على الشركات وعلى المجتمع ككل. وسيأتي نصف هذا النمو من وفورات الإنتاجية، والنصف الآخر من زيادة الطلب الاستهلاكي نتيجةً للتحسينات التي شهدتها المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، في عالم تفشل فيه 70% من جهود التحول الرقمي²، كيف تضمن المؤسسات أنها تحقق قيمة حقيقية من الذكاء الاصطناعي ولا تتخلى عن مكانتها أمام المنافسين؟

 
أعمالنا

يساعد IBM Garage على تقليل مخاطر التحول مع سرعة توسيع نطاق التأثير من خلال نموذج مشاركة تعاوني يركِّز على القيمة.
يعمل IBM Garage على توجيه الجهود نحو أهم عوامل تحقيق القيمة لديك، ويراقب القيمة التي تتحقق بشفافية في كل مرحلة من البرنامج، ويوسِّع أساليب العمل الحديثة عبر دمج أفضل ممارسات التفكير التصميمي المؤسسي، والتطوير المرن، وDevSecOps، مدعومًا بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM وشركائها.
 
من المساهمات الرئيسية التي قدمتها شركة IBM القدرة على تنفيذ إثبات المفهوم في الإنتاج مباشرةً مع بيان كيفية ذلك. مكنتنا القوالب التي وفرتها لنا شركة IBM من التوسع السريع، وإجراء الاختبارات اللازمة، وإثبات المفهوم والتطوير، وتم كل هذا بالتزامن معًا. Prihandono Aditama مدير المنتجات شركة Wintershall Dea AG
%108

عائد الاستثمار.³

 %20

كفاءة أكبر للمطور ومهندس البيانات.

 %50

بناء تجارب العملاء بشكل أسرع.
طريقتنا نجح IBM Garage في دمج الأساليب والممارسات والخبرة البشرية للوصول إلى قيمة الأعمال وتتبُّعها وتحقيقها في كل مرحلة من مراحل التغيير المنشود في المؤسسة، مما يجعل الأفكار تتحول سريعًا إلى نتائج ذات مغزى وسهلة القياس.
الخطوة 1 المشاركة في الإنشاء

يتوفر فريق مشترك من الخبراء المتخصصين في شتى المجالات، كرسوا أوقاتهم لأنشطة التفكير التصميمي والبحث المكثف لكشف الطبيعة الحقيقية التي تكمن في الفرص التي يمثلها كل عميل.

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الخطوة 2 التنفيذ المشترك

تستخدم دورة تطوير الحلول هذه الأسلوب الرشيق وعمليات التطوير لإطلاق الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق واختباره سريعًا، مع الاستفادة من خبرات شركة IBM في مجال الأعمال والتقنية، وتشمل السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، ومجموعة منتجات وخدمات IBM بكاملها.

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الخطوة 3 تعاون

إمكانية تحسين وتوسيع حلول قوية — وثقافة الابتكار الجديدة — عبر المؤسسة.

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IBM Garage Experience (IGX)

ماذا لو تمكنت من رؤية وتتبُّع القيمة المتحصلة من أهم مبادراتك منذ إنشائها وحتى بنائها ونشرها؟ ماذا لو توفرت لك الشفافية لفهم نوعية الجهود التي ساهمت بأكبر عائد في نجاحك، وصولاً إلى أحدث الميزات؟ لا داعي للتساؤل بعد الآن. نرحب بك لتجربة IBM Garage Experience.

يعد IBM Garage Experience منصة حوكمة قائمة على البرامج، تساعدك على تحديد أولويات مبادراتك الأكثر حساسية، ومواءمتها وتتبُّعها بشفافية وفهم قيمتها. فهي رفيقك الرقمي الذي يرشدك ويوضح لك عملية تنسيق القيمة في IBM Garage، بحيث يمكنك:

  • تحديد فرص القيمة في دقائق معدودة، وليس في أيام، باستخدام أدوات مساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تساعدك على ابتكار أفكار جديدة لتحسين عملياتك وتعزيز تجربتها.
  • فهم قيمة برامجك، مقسَّمة حسب مستوى ميزات المستخدم، أثناء مرحلة التسليم.
  • الاطلاع على إنتاجية برنامجك، وأدوات الحظر، والسلامة، والتقدم المحرز مقابل حالة العمل في لمحة سريعة عبر حل يوفر الكل في واحد.

حصلت IBM Garage Experience على جائزة Drum لعام 2024 لأفضل تجربة رقمية: أفضل تجربة GenAI

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السحابة

تنفيذ الذكاء الاصطناعي التوليدي ونهج السحابة الهجينة.

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خدمات التطبيقات

يمكنك تصميم وتوسيع نطاق أحدث حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة بسرعة وثقة في كل أعمالك.

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العمليات

دمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.

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الاستراتيجية

أطلق العنان لمرونة المؤسسة في تحول الأعمال والتقنية.

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الاستدامة

النجاح في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع مسؤول.

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دراسات حالة

Aerial view of the airport. Airplane taxiing to terminal.
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الخبراء

Debbie Vavangas

تتمتع Debbie بسجل حافل بالابتكار والقيادة في البرامج المعقدة والتحول الرقمي، ولها دور فعَّال في تحقيق القيمة بمعاونة المديرين التنفيذيين للعملاء من خلال رؤية شخصية  تطبق حلولاً تحويلية ومبتكرة لتحسين الأعمال الأساسية.

 اتصل بنا د. محمد الرفاعي

محمد حاصل على شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) وحاصل على شهادة كبير المهندسين المتميزين من Open Group. ويتمتع محمد بخبرة واسعة في تصميم الحلول المؤسسية المعقدة في مجالات البيع بالتجزئة والخدمات المصرفية والصناعات المالية.

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