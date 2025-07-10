بحلول عام 2033، سينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7%¹ أو 7 تريليونات دولار أمريكي؛ بسبب تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على الشركات وعلى المجتمع ككل. وسيأتي نصف هذا النمو من وفورات الإنتاجية، والنصف الآخر من زيادة الطلب الاستهلاكي نتيجةً للتحسينات التي شهدتها المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، في عالم تفشل فيه 70% من جهود التحول الرقمي²، كيف تضمن المؤسسات أنها تحقق قيمة حقيقية من الذكاء الاصطناعي ولا تتخلى عن مكانتها أمام المنافسين؟



