ابتكارات Bouygues Telecom تميّزها بين مزودي خدمات الاتصالات الفرنسيين (CSPs). منذ عام 1996، عندما قدمت أول خدمة رسائل قصيرة (SMS) في البلاد، إلى اليوم، عندما ساعدت في قيادة طرح البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس الثابت والمتنقل على مستوى البلاد، كانت الشركة أول من أدخل العديد من التطورات التكنولوجية إلى السوق.
كما تركز Bouygues Telecom أيضًا على تمكين الابتكار داخل مؤسستها الداخلية، وكان آخرها تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة. وتحقيقا لهذه الغاية، تعاونت مع IBM® Consulting في مبادرة متعددة المراحل لتمكين جميع وظائف الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من إنشاء وتطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي السحابية الأصلية الخاصة بها.
"بدأ الذكاء الاصطناعي يظهر في كل مكان، ولم نكن نريد أن يفوتنا القطار. أيضًا، بصفتنا مزود لخدمات الاتصالات، لدينا إمكانية الوصول إلى الكثير من البيانات القيّمة والمثيرة للاهتمام، "يوضح Romain Dutot، قائد ابتكار تكنولوجيا المعلومات في Bouygues Telecom. "كنا نعلم أنه إذا لم نستخدم البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين أعمالنا، فإن منافسينا سيفعلون ذلك في غضون سنوات قليلة ويستغلون الميزة."
من خلال مساعدة الفرق على دمج عملياتها بقدرات الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركة توليد رؤى قابلة للتنفيذ بشكل أكثر فعالية لتحسين عملية صنع القرار وتسريع سير العمل وزيادة الكفاءة وإطلاق خدمات جديدة.
توسيع نطاق 4 تطبيقات ذكاء اصطناعي سحابية أصلية من المفهوم إلى الإنتاج في 4 أشهر.
نشر تطبيق جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي لفرز العملاء المحتملين في مجال الأعمال بين الشركات، مما أدى إلى توفير التكاليف بشكل كبير في غضون أسبوعين.
جربت Bouygues Telecom بالفعل نماذج الذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي (ML) من خلال تطوير عدد قليل من التطبيقات البسيطة لمرة واحدة، مثل روبوتات المحادثة وتحليل النصوص. ومع ذلك، فإن نهج إثبات المفهوم (POC) المستخدم لتطوير هذه النماذج لم يكن متوافقًا مع معايير تكنولوجيا المعلومات للشركات ولا يمكنه دعم الإنتاج الكامل. بالإضافة إلى ذلك، واجه العديد من مديري خط الأعمال (LOB) وتكنولوجيا المعلومات صعوبة في تصور أفضل طريقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وترددوا في أخذ الوقت الكافي للمساعدة في تطوير الحلول.
احتاجت الشركة إلى إشراك المديرين بشكل فعال في العصف الذهني لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي القابلة للتطبيق. كما يتطلب الأمر أيضاً نهجاً موحداً ومتكاملاً لتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي بما يتجاوز التجريب. بعبارة أخرى، إذا أرادت شركة Bouygues Telecom دفع الابتكار المؤسسي، فكان عليها أن تعمل على تعميم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كامل.
ومع ذلك، كانت الشركة تفتقر إلى المعرفة العميقة بالذكاء الاصطناعي ومجموعات المهارات. "كنا نعلم أن علينا أن ننطلق بسرعة وقوة لبناء عرض عالمي للذكاء الاصطناعي لشركتنا. ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي هو مجال محدد للغاية لا يتطلب مهارات تقنية فحسب، بل يتطلب أيضاً مهارات في الإدارة والتفكير والتصميم".
لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي ، سعت Bouygues Telecom إلى الاستعانة بشركة استشارية ذات خبرة وتجربة عميقة ومتعددة البائعين في مجال الذكاء الاصطناعي. كان لدى الشركة مشهد معقد لتكنولوجيا المعلومات، مع وجود العديد من أنظمة البيانات ومتطلبات الحوكمة. سيحتاج المستشارون إلى دعم استراتيجية السحابة المتعددة المتطورة لشركة Bouygues Telecom، والتي تمنح الفرق المرونة لاختيار مزودي الخدمات السحابية و الذكاء الاصطناعي بناء على احتياجات الإدارات والتطبيقات لديهم.
اختارت Bouygues Telecom شركة IBM. وباعتبارها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، تتبنى IBM نهجاً تعاونياً مفتوحاً للتحول الرقمي ولديها علماء بيانات على درجة عالية من الخبرة. بالإضافة إلى ذلك، توفر IBM خدمات IBM Consulting لـ AI at Scale ، وهو نهج شامل للاستشارات من أجل التشغيل لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة بشكل فعال. يرشد العرض الشركات في رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم إطار عمل وأساليب وأصول وتقنيات لإنشاء حلول الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها، بدءاً من الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) إلى الإنتاج، مع وقت سريع لتحقيق القيمة.
من خلال دمج تصميم الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وعلوم البيانات والبنية والهندسة، يساعد عرض AI at Scale الشركات على دمج وتوسيع نطاق إثبات مفهوم الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي والنماذج الأخرى المختبرة في الإنتاج ثم مراجعة هذه النماذج وتحسينها باستمرار مع مرور الوقت. كما يتضمن مكونات لمساعدة الشركات على تطوير ثقافة الذكاء الاصطناعي والحوكمة لديها. لهيكلة هذا المشروع، اتبع الفريق منهجية ™IBM Garage — وهي ممارسات أثبتت جدواها والتي توجه الشركة من خلال تصميم وبناء وتوسيع نطاق الحلول للتحول الشامل. شاركت IBM في تصميم بنية مرجعية مخصصة للبيانات والذكاء الاصطناعي تغطي سيناريوهات سحابية متعددة يمكن توسيعها لتشمل جميع مشاريع الذكاء الاصطناعي والبيانات عبر سحابة Amazon Web Services (AWS) بالإضافة إلى منصات سحابية/محلية أخرى.
بدأت مبادرة تعميم استخدام الذكاء الاصطناعي عبر Bouygues Telecom ببرنامج الذكاء الاصطناعي Boost بقيادة فريق الابتكار المؤسسي، والذي تم تكليفه بإثبات قيمة الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء تسعة منتجات قابلة للتطبيق كحد أدنى (MVP) لتطبيقات الذكاء الاصطناعي السحابية الأصلية. كما وفرت التدريب لتعزيز التحول الثقافي على مستوى المؤسسة حول الذكاء الاصطناعي والبيانات.
للمساعدة في توليد أفكار الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)، شاركت Bouygues Telecom في العديد من ورش عمل ®IBM Enterprise Design Thinking حيث عقد المستشارون جلسات عصف ذهني مع فريق الابتكار والعديد من مديري خطوط العمل.
"قد يكون تصور ما يمكنك فعله باستخدام الذكاء الاصطناعي أمرًا صعبًا للغاية ويتطلب مهارات وأساليب محددة. "لقد ساعد نهج IBM Garage حقًا في تسريع عملية تكوين الأفكار،" يقول Dutot. كما ساعد مستشاري IBM في بناء الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) بسرعة وفقًا لمبادئ الأسلوب الرشيق.
بمجرد أن أكمل فريق الابتكار مشروع الذكاء الاصطناعي Boost بنجاح، كانت الشركة مستعدة لتجاوز مرحلة التجريب. في هذه المرحلة، كثف قسم ابتكار تكنولوجيا المعلومات جهوده لتشغيل وتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسة، بما في ذلك وضع معايير الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع للشركة. كان بإمكان القسم، وهو فريق صغير يختبر التقنيات الجديدة ويوسع نطاقها، أن يختار العمل مع شركة استشارية مختلفة، لكنه أراد الحفاظ على الزخم مع شركة IBM.
"قامت IBM بعمل رائع حقًا خلال برنامج الذكاء الاصطناعي Boost. أردنا أن نجلب بعض MVPs — وبعض المنتجات الجديدة أيضًا — إلى نطاق واسع في غضون بضعة أشهر فقط، ولكننا لم نرغب في البدء من البداية. يقول Dutot: "أردنا تسريع العملية، وكانت IBM الشريك المثالي".
وضع فريق ابتكار تكنولوجيا المعلومات عدة أهداف لتمكين التحول الناجح للذكاء الاصطناعي:
وبفضل إطار عمل AI at Scale ونهج IBM Garage، نجح الفريق في تصميم وبناء منصة ذكاء اصطناعي تتيح التدريب السريع واختبار ونشر خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات. تتميز المنصة ببنية مرجعية مخصصة ومتكاملة مع أفضل الخدمات الخارجية في فئتها، وتدعم المنصة عمليات تكنولوجيا المعلومات الموحدة ومجموعة متنوعة من أنظمة البيانات وسيناريوهات النشر السحابية المتعددة.
بعد ذلك، طور الفريق حلول الذكاء الاصطناعي السحابية الأصلية على مستوى المؤسسات لاثنين من المنتجات التسعة القابلة للتطبيق كحد أدنى ومشروعين جديدين على المنصة. كما حددوا أيضًا خمسة حلول ذكاء اصطناعي تم تطويرها سابقًا والتي من المحتمل أن يتم نقلها إلى المنصة.
يساعد أول تطبيق للذكاء الاصطناعي نشرته شركة Bouygues Telecom على نطاق واسع الإدارة المالية على العمل بكفاءة أكبر من خلال الكشف التلقائي عن التناقضات في مدخلات النظام. في السابق، كان موظفو القسم يستخدمون بانتظام العمليات اليدوية لمراجعة العمليات المحاسبية. خلال هذه المراجعات غالبًا ما يكتشفون العديد من الفواتير المزدوجة المرسلة إلى شركاء الأعمال أو المدفوعات المزدوجة المستلمة. والآن، يعتمد الموظفون على تطبيق التحقق من صحة الفواتير للعثور تلقائياً على التناقضات المحاسبية اليومية.
"إن Bouygues Telecom شركة كبيرة بها العديد من المقاولين من الباطن، وفواتيرنا معقدة للغاية. إن اكتشاف التناقضات أمر مهم ولكنه يستغرق وقتا طويل،" يقول Dutot. "الآن، يخبر تطبيق الذكاء الاصطناعي الموظفين بالفواتير التي تبدو غريبة. "وهذا يمثل مكسبًا مباشرًا للوقت بالنسبة لموظفينا."
يقوم تطبيق آخر للذكاء الاصطناعي بفرز وتأهيل المعلومات المقدمة من جهات الاتصال التجارية المحتملة بسرعة باستخدام نموذج عبر الإنترنت على موقع Bouygues Telecom. يهدف النموذج إلى جذب عملاء محتملين جدد للمبيعات بين الشركات (B2B). ومع ذلك، غالبًا ما يستخدم العملاء المحتملين غير التجاريين النموذج لتقديم طلبات غير ذات صلة بمركز عملاء B2B. باستخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الجديد ، يمكن لمركز اتصالات التأهيل فرز المعلومات غير ذات الصلة تلقائيًا، مما يؤدي إلى تسريع عملية توليد عملاء جدد لفرق المبيعات وتقليل التكاليف بشكل كبير لشركة Bouygues Telecom.
من خلال العمل مع IBM ، قامت Bouygues Telecom بتوسيع نطاق أول أربعة تطبيقات ذكاء اصطناعي سحابية أصلية من المفهوم إلى الإنتاج في أربعة أشهر فقط. قدمت التطبيقات قيمة بسرعة. على سبيل المثال، في غضون أسبوعين من نشره، أدى تطبيق الذكاء الاصطناعي لفرز العملاء المحتملين الواردين من الشركات إلى خفض التكاليف والوقت المستغرق في هذا الجهد بشكل كبير.
"أربعة أشهر هي فترة زمنية قصيرة للغاية بالنسبة لنا، وهي كذلك بالنسبة للعديد من الشركات. إن وقت تحقيق القيمة أمر بالغ الأهمية لتحقيق قيمة الأعمال من خلال مشاريع الذكاء الاصطناعي،" يقول Dutot.
كما وجد Dutot أيضًا أن إطار عمل AI at Scale يوفر لفريقه الصغير المرونة التي يحتاج إليها بشدة. ويقول: "لقد ساعدنا إطار العمل على فهم مقدار العمل الذي يتطلبه توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والخطوات التي يتعين علينا اتخاذها". "لقد اخترنا عدم القيام بكل الأعمال مرة واحدة بل المضي قدمًا خطوة بخطوة، اعتمادًا على أولويات Bouygues Telecom".
وبفضل منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة على AWS، لن تتمكن Bouygues Telecom من تطوير نماذج POC وتوسيع نطاقها إلى الإنتاج بشكل أسرع فحسب، بل ستتمكن أيضًا من تقليل التكاليف والمخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تمكّن علماء البيانات من العمل بكفاءة وهدف ورضا أكبر من خلال السماح لهم بقضاء المزيد من الوقت في مشاريع الذكاء الاصطناعي المعقدة ذات القيمة العالية بدلاً من إطلاق حلول مستقلة منخفضة القيمة.
يؤكد Dutot، أن السعي للتعميم الذكاء الاصطناعي قد بدأ للتو في Bouygues Telecom. والآن بعد أن أصبحت منصة الذكاء الاصطناعي جاهزة للتشغيل، يتحول التركيز إلى الاستمرار في تسهيل التحول الثقافي ورفع مهارات المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي عبر الإدارات، بما في ذلك من خلال التدريب والتصميم المشترك والتسليم المشترك. يتم منح المستخدمين الجدد للمنصة إمكانية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة بأدوارهم ومساعدتهم في تعلم كيفية استخدامها بفعالية. كما يخطط الفريق أيضاً لتحديد المزيد من حالات الاستخدام، وتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي وبناء إطار عمل قوي لعمليات التعلم الآلي لتوحيد العمليات على نطاق واسع.
ومع ذلك، فإن العمل الذي تم إنجازه حتى الآن يمثل قفزة هائلة إلى الأمام نحو مساعدة شركة Bouygue Telecom على اكتساب ميزة تنافسية من خلال تبني الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. الآن، يمكن لأي فريق أو قسم تقريبًا تحسين أي تطبيق تجاري أو عملية عمل تقريبًا باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما أن Bouygues Telecom في وضع أفضل للاستفادة من مخازن البيانات الضخمة لديها ومواصلة طرح استراتيجية السحابة المتعددة.
"لم يعد الذكاء الاصطناعي موضوعًا تجريبيًا بالنسبة لنا،" يقول Dutot. "فالجميع في عصرنا الحالي مستعدون للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وهذا يغير قواعد اللعبة بالنسبة لنا."
تأسست Bouygues Telecom في عام 1996 (الرابط موجود خارج ibm.com) وهي ثالث أكبر مزود لخدمات B2B في فرنسا لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وخدمات IPTV. وتسعى جاهدةً لتقريب الناس من بعضهم البعض من خلال توفير شبكة ثابتة ومتنقلة عالية الجودة، والابتكار في سوق متغيرة باستمرار وتعزيز التعاون. وهي جزء من مجموعة Bouygues، تخدم الشركة 25.3 مليون عميل، وتدير 500 متجر وتوظف 9550 شخصًا.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، فبراير 2022.
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