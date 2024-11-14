خدمات AWS الاستشارية
تسريع رحلة السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي في مؤسستك مع IBM و Amazon Web Services ‏(AWS) بسرعة ونطاق وثقة أكبر
توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي مع IBM وAWS بناء سلسلة توريد سهلة الاستخدام باستخدام الذكاء الاصطناعي
عرض حزمة برمجيات يوضح تكامل مجموعة من التطبيقات
شريك استشاري رئيسي لدى AWS

في ظل بيئة مليئة بالتحديات، تتجه الشركات نحو تحديث السحابة والذكاء الاصطناعي التوليدي كوسيلة لاكتساب مرونة وميزة تنافسية أكبر. وبصفتها شريكًا مميزًا لـ AWS، تقدم IBM Consulting خبراتها في مجال تحول الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب خبرتها العميقة في مختلف القطاعات، والمنهجيات والأصول والمساعدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لتسريع رحلتك نحو السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي على سحابة AWS Cloud. تساعد خبرة IBM’ في مجال الأمان وقابلية التوسع المؤسسي والابتكار المفتوح مع Red Hat OpenShift الشركات على تحقيق النمو السريع على سحابة AWS Cloud.

تمتلك IBM حوالي 24,000 شهادة AWS، و21 برنامجًا معتمدًا لتقديم الخدمات، ولديها خبرة واسعة في 29 تخصصًا من تخصصات AWS لتطوير التطبيقات السحابية الأصلية. وتواصل IBM تعزيز كفاءاتها في AWS من خلال عمليات الاستحواذ والتطوير المشترك للحلول مع AWS. تُعدّ IBM Consulting شريك AWS المثالي، وذلك بفضل خبرتها المتعمقة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقدرات ذكائها الاصطناعي الرائدة في السوق، و الالتزام المشترك مع AWS بتسريع تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 تسريع رحلة سحابة AWS Cloud لديك باستخدام IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation
IBM تطلق حل Autonomous Security for Cloud (ASC) المدعوم من Amazon Bedrock
ما الجديد؟ تسريع تحديث الكود باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع السيارات IBM تستحوذ على SKYARCH NETWORKS لتعزيز استشارات AWS في اليابان
المزايا

تعد شركة IBM شركة رائدة في مجال التحول السحابي واسع النطاق، وتحليلات البيانات وخدمات استشارات الذكاء الاصطناعي والأمن، ويمكنها المساعدة في الاستفادة من إمكانات تطبيقات الجيل التالي على AWS Cloud.
قيادة السوق

نحن إحدى مؤسسات GSI الأسرع نموًا في AWS، وأحد أكبر شركاء SAP في العالم، ورائد معترف به في التحول السحابي واسع النطاق. تُعدّ شركة IBM رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وأنشأت مركزًا للتميز للذكاء الاصطناعي التوليدي يضم أكثر من 1,000 استشاري.
Red Hat OpenShift على AWS‏ (ROSA)

تقدم ROSA البنية التحتية الأكثر شمولًا لتقليل تكلفة ومخاطر صيانة التطبيقات القديمة، وزيادة المرونة وقابلية التوسع، وبناء تطبيقات سحابية أصلية جديدة. يمكن للسحابة المختلطة مع ROSA تسريع عملية الترحيل.¹
الأصول والمسرعات

تقدم IBM Consulting منهجيات شاملة مثل ممارسات عمليات التطوير والأمن والعمليات (DevSecOps) و منصة IBM Consulting Advantage، وهي منصة خدمات ذكاء اصطناعي تتيح الوصول إلى أصول ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا، ونماذج ومساعدين ذكاء اصطناعي توليدي لمساعدتك في تسريع رحلتك مع AWS.

القدرات

الاستشارات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي تمكّن من تحويل مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. يمكنك التوسع بشكل مسؤول باستخدام Amazon SageMaker أو Amazon Bedrock أو Amazon Q أو IBM watsonx على AWS Cloud وعبر البيئات الهجينة. الاستشارات ذات الصلة بالبيانات والتحليلات تمكّن من تحديث بياناتك وتحليلاتك على AWS Cloud وتوسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي لاعتماد طرق جديدة للعمل. SAP على AWS Cloud تحديث وإدارة أحمال تشغيل SAP على AWS. تساعد خبرة IBM الصناعية والمسرعات وتقنيات الذكاء الاصطناعي العامة في الاستفادة من تطبيقات SAP من الجيل التالي على AWS بشكل آمن وعلى نطاق واسع لتحقيق نتائج أفضل للأعمال. ترحيل وتحديث التطبيقات على AWS تحديث التطبيقات وأحمال تشغيل البيانات على AWS Cloud، وتطوير التطبيقات السحابية الأصلية وتحسين بيئة AWS الحالية بسرعة وعلى نطاق واسع. تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي مع IBM و AWS دمج قدرات الكمبيوتر المركزي وتوسيعها لتعزيز المرونة والابتكار في مجال الأعمال. تسريع تحديث تطبيق الكمبيوتر المركزي، وتطوير تطبيقات السحابة الأصلية ودفع أتمتة تقنية المعلومات باستخدام IBM zSystems و AWS. خدمات الاستشارات الأمنية تمكّن من تأمين أحمال التشغيل المعقدة التي يتم تشغيلها على AWS وتسريع استراتيجية السحابة الهجينة باستخدام قدرات الأمان المهمة من كل من IBM و AWS. الخدمات المُدارة باعتبارها أحد مقدمي خدمات AWS Managed Service ‏(MSP)، تساعد IBM في ترحيل وبناء وأتمتة وإدارة وتحسين تحول السحابة، مع تحسين الكفاءة التشغيلية والتحكم والأمان. استشارات سلسلة التوريد تمكّن من بناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي على AWS Cloud. تبسيط سير عمل سلسلة التوريد، وإطلاق العنان للكفاءات، وتحسين تجارب العملاء. خدمات هندسة المنصات تمكّن من بناء وإدارة وتأمين البيئة متعددة السحابة والهجينة والمعقدة من خلال نهج الأتمتة أولاً.
تتعاون IBM وAWS معًا لاستكشاف الإمكانات التجارية للذكاء الاصطناعي التوليدي

لمعرفة المزيد، شاهد المقابلة مع Becky Carroll، قائدة البيانات والذكاء الاصطناعي في IBM ضمن شراكتها مع AWS.

خبرتنا مع AWS

تمتلك IBM حوالي 24,000 شهادة AWS، و21 برنامجًا معتمدًا لتقديم الخدمات، ولديها خبرة واسعة في 29 تخصصًا من تخصصات AWS.

تعرف على كيف تساعد AWS Certifications في IBM العملاء على تحقيق أهدافهم
الحلول المشتركة اختصاصات AWS مسميات تقديم الخدمات (SDDs) تغطية الصناعات
ابدأ رحلتك بسرعة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام ™IBM Garage
ابتكِر الحلول وأنشئها وقِس أداءها وكرِّرها ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل الذي نقدمه لممارسات التفكير التصميمي والأسلوب الرشيق وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث مع أحد خبراء IBM Garage
حالات الاستخدام
تقليل التعقيدات التشغيلية

بادِر بترحيل أحمال التشغيل في مقر عملك وتمكن من تحديثها على AWS Cloud وإدارتها في البيئة السحابية لتقليل المخاطر وتحسين الأمن وزيادة مستوى التوافر.

 شاهِد العرض التوضيحي لخدمة AWS ROSA (11:52) تسريع وقت الوصول إلى السوق

يمكنك دمج الوظائف والعمليات على AWS Cloud لتعزيز المرونة والذكاء والميزة التنافسية للاستجابة لتغيرات السوق بشكل أفضل.

 تحقيق أهداف الاستدامة

بادر بترحيل التطبيقات وتحديثها على AWS Cloud لتحقيق أولويات الاستدامة وأهداف صافي الانبعاثات الكربونية الصفري.

 تعرف على المزيد
دراسات حالة
الخطوط الجوية اليابانية

شركة الخطوط الجوية اليابانية تنشئ بنية سحابية عالية الأداء بالتعاون مع شركتي IBM و AWS. وقد ساعد الحل SAP HANA Enterprise Cloud (HEC) على AWS في تعزيز استمرارية تقديم الخدمات الاستثنائية لعملائها من شركات الطيران.
DHCS

ساعدت شركة IBM إدارة خدمات الرعاية الصحية في كاليفورنيا (DHCS) على تحديث الأنظمة القديمة وتسريع انتقالها إلى السحابة الهجينة الخاصة بها باستخدام AWS Cloud و ®RedHat® OpenShift على AWS (ROSA).
شركة Helvetia Insurance

عقدت Helvetia شراكة مع Nordcloud، إحدى شركات IBM، للانتقال إلى AWS. ساعد نهج Migration Factory في أتمتة الإعداد لرفع ونقل البيانات، وتقليل الوقت الإجمالي للخروج من مركز البيانات (DC).
شركة E.ON

بالتعاون مع IBM، تنشر شركة E.ON وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة في المملكة المتحدة منصة مركز اتصالات جديدة بدعم من خدمة Amazon Connect.
Česká Spořitelna

طورت شركة Česká Spořitelna، وهي واحدة من أكبر الشركات المصرفية في التشيك، نموذجًا أوليًا معياريًا يستفيد من نماذج اللغات الكبيرة (LLM) لدمج الذكاء الاصطناعي في مركز اتصال تم إنشاؤه باستخدام Amazon Connect.
Edison (التابعة لمجموعة كهرباء فرنسا EDF)

نجحت شركة Edison في تنفيذ نظام SAP S/4HANA و SAP Ariba و SAP BTP على AWS في غضون 18 شهرًا، مع تحسين الكفاءة والابتكار وتقليل التكاليف.
Daimler Truck

عقدت الشركة المصنعة للمركبات التجارية شراكة مع IBM لترحيل بوابتها الرئيسية لخدمات ما بعد البيع إلى سحابة AWS Cloud في غضون وقت قصير.
Interpublic Group (IPG)

بالتعاون مع IBM، رحلت IPG أحمال تشغيل SAP المعقدة إلى AWS وتسريع الخروج من مركز البيانات. وقد مكنها ذلك من الاستفادة من خدمات AWS الأصلية لتمكين التحول الرقمي على نطاق واسع.
Edison

ساعدت IBM شركة الأدوية التي يقع مقرها في إندونيسيا على نشر خدمة RISE with SAP بنجاح لنقل أحمال تشغيل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وعملياتها البالغة الأهمية إلى AWS cloud.

®Insight

اقرأ تقرير شركة الاستشارات Frost & Sullivan لفهم كيف يمكن لشركة IBM المساعدة في تسريع عملية تحوّل مؤسستك إلى SAP على AWS. تعرف على المزيد
الذكاء الاصطناعي لتحديث التطبيقات الحكومية الفيدرالية

تحتاج الوكالات الفيدرالية إلى مستوى جديد من الابتكار من خلال قوة الذكاء الاصطناعي. يساعدك تعاون IBM و AWS على البدء في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التطبيقات.
وفقًا لتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024، تم تصنيف IBM كشركة رائدة في مجال خدمات تحويل تكنولوجيا المعلومات في البيئات السحابية العامة

تعرّف على القدرات التي لا غنى عنها لمقدمي خدمات التحول الرقمي لتكنولوجيا المعلومات السحابية العامة وتعرف على سبب تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في هذا المجال من قِبل مؤسسة Gartner.
تأمين الذكاء الاصطناعي التوليدي: محل الاهتمام الآن

بالشراكة مع AWS، نستكشف القضايا المهمة الآن لقادة الأمن الإلكتروني لحماية حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي لمؤسساتهم.
الموارد

يتكامل IBM watsonx.governance مع Amazon SageMaker لتتمكن من مراقبة نماذج الذكاء الاصطناعي لديك.

أصل IBM ARC لتحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي

اكتشف كيف تستخدم شركة IBM أداة Analysis and Renovation Catalyst (ARC) للحد من المخاطر وتحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي على AWS.

 مسارات لتحسين وتحديث أحمال التشغيل VMware وترحيلها على AWS

تعرف على الإرشادات المتخصصة من IBM Consulting التي يمكن أن تساعد عملاء VMware على تحقيق النجاح في رحلتهم من خلال مجموعة مختارة من المسارات المختلفة.
اشترِك في جلسة استكشافية للذكاء الاصطناعي

بادِر بالتسجيل في جلسة استكشافية مجانية لتكون في صفوف أوائل المتفاعلين مع IBM و AWS والتعرف على أفضل السبل لتحقيق القيمة التحولية للذكاء الاصطناعي التوليدي.

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الحواشي

¹ بناءً على بيانات عملاء IBM، وقد تختلف النتائج الفعلية.