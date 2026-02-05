تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي تُحدِث تحوُّلًا في صيانة الطرق
تُدير Autostrade per l’Italia، واحدة من كبرى شركات تشغيل الطرق السريعة برسوم العبور في أوروبا، أكثر من 3,000 كم من الطرق وآلاف الجسور والأنفاق والقناطر عبر إيطاليا. مع اعتماد الملايين من المسافرين على بنيتها التحتية يوميًا، تزداد أهمية السلامة والكفاءة والابتكار.
ولدعم متطلباتهم التشغيلية المتزايدة وتسريع رحلة التحول الرقمي، أدركت Autostrade الحاجة إلى الانتقال من بنيتها التحتية المحلية التقليدية إلى بيئة سحابية الأصل وأكثر قابلية للتوسع.
كانت الشركة تعتمد منذ فترة طويلة على IBM® Maximo لإدارة أصولها الحيوية. مع اقتراب نهاية الدعم لإصدار Maximo Asset Management 7.6.x، رأت Autostrade قيمة في التعاون مع IBM Consulting لترقية نظامها إلى الإصدار الأحدث IBM Maximo Application Suite (MAS) 9.0 ونقل أنظمتها إلى بيئة سحابية على AWS.
شملت عملية انتقال Autostrade من بنيتها التحتية المحلية إلى بيئة سحابية الأصل الأتمتة من خلال نصوص Terraform البرمجية، وفحوصات السلامة، وترحيل سلس لجميع التطبيقات والتقارير ومهام سير العمل وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs). تستفيد البنية التحتية الجديدة من الحاويات القائمة على Kubernetes لتحقيق التوسع التلقائي وتقديم توافر عالٍ.
ساهمت MOVYON، الشركة التكنولوجية التابعة لمجموعة Autostrade ومركز التميز في أنظمة النقل الذكية، في دعم هذا التحول. تتولى MOVYON قيادة مبادرات الابتكار عبر المؤسسة، بما في ذلك دمج الحلول الرقمية المتقدمة لإدارة البنية التحتية.
يعتمد هذا التحول على التعاون السابق بين Autostrade وMOVYON وIBM لإطلاق منصة Argo، وهي حل رقمي لإدارة الأصول يعمل بواسطة IBM® Maximo IBM Cloud Pak for Integration وIBM® Cloud Pak for Data. تم نشر منصة Argo في غضون 18 شهرًا فقط، وتمكِّن هذه الحلول من المراقبة والفحص في الوقت الفعلي لآلاف الجسور والأنفاق والقناطر. معًا، يوفر MAS9 ومنصة Argo نظامًا موحَّدًا وذكيًا لإدارة البنية التحتية، قادرًا على التوسع لمواكبة الاحتياجات المتغيرة لشركة Autostrade.
بعد اكتمال عملية الترحيل، تعمل شركة Autostrade الآن على بنية تحتية حديثة وقابلة للتطوير تدعم المراقبة في الوقت الفعلي والصيانة التنبؤية لأكثر من 700,000 عنصر عبر 4,000 جسر ومعبر علوي. حققت الشركة العديد من التحسينات المختلفة مثل:
تواصِل شركة Autostrade تعاونها مع IBM لتوسيع منصة Argo واستكشاف حلول التنقل الجديدة. يجعل هذا التحول من Autostrade شركة أكثر ذكاءً ومرونة، وشركة رائدة عالميًا في إدارة البنية التحتية الذكية.
تعمل MOVYON على تصميم وتنفيذ حلول تنقل مبتكرة وذكية ومستدامة لشركة Autostrade وغيرها من شركات تشغيل الطرق السريعة، بما في ذلك أنظمة تحصيل الرسوم، والبنية التحتية، وإدارة المرور والسلامة، وتقنيات الطرق الذكية.
تساعد خدمات الترحيل إلى السحابة من IBM Consulting على إدارة تحديث البنية التحتية لشركتك، ما يُتيح لك التركيز على جميع الجوانب الأخرى.
