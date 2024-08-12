تتعاون IBM Consulting مع عملاء وشركاء عالميين للمشاركة في بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي. يمكن لفريقنا العالمي المتنوع الذي يضم أكثر من 60,000 خبير في الذكاء الاصطناعي مساعدتك بسرعة وثقة على تصميم حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة وتوسيع نطاقها وإجراء الأتمتة في جميع مجالات أعمالك.
تجمع خدماتنا الاستشارية للذكاء الاصطناعي بين خبرتنا العميقة في الصناعات والمجالات التي نقدمها، فضلاً عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونهجنا القائم على التجربة الذي يعزز فريقك ولا يحل محله، ما يرتقي بمستوى مهاراتهم وقيمة عملهم.كما تعزز IBM Consulting Advantage، وهي أول منصة خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من نوعها، الخبرة من خلال مساعدين ووكلاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي المصممة خصوصًا لهذا الغرض، والأساليب التي أثبتت جدواها لتقديم الحلول على نطاق واسع وتحقيق وقت أسرع لتحقيق القيمة.
بصفتنا شركة رائدة في تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الذكاء الاصطناعي، نعمل على تعزيز تأثير تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية في تحول الأعمال من خلال العمل باستخدام تقنية IBM watsonx الخاصة بنا ونظام بنائي مفتوح للشركاء لتقديم أيٍّ من نماذج الذكاء الاصطناعي، على أي تقنية سحابية، في إطار من الأخلاق والثقة. تعتمد المؤسسات العالمية على IBM Consulting™ كشريك في رحلات التحول باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تعمل IBM على تسريع خلق القيمة وتقديمها إلى العملاء باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة والمتطورة والمخصصة.
تزوّد IBM Consulting الشركات بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي الفائقة، ومنها watsonx، ما يعزز من المعارف ويزيد من الإنتاجية. وبفضل استخدامه، يوجّه فريق خبرائنا العملاء في كل خطوة من رحلة تحولهم باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تضع IBM Consulting الأطر المناسبة لبناء ذكاء اصطناعي مسؤول في جميع أقسام المؤسسة. جهِّز منظمتك للمستقبل باستخدام أطر حوكمة تنظيمية مع منصات حوكمة الذكاء الاصطناعي المؤتمتة.
عزز أعمالك باستخدام أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة التي من شأنها تعزيز دورة حياة علم البيانات كاملة - بدءًا من إعداد البيانات واستكشافها وحتى إنشاء النماذج ونشرها وإدارتها ومراقبتها. المسرعات الحديثة لعمليات البيانات في IBM Consulting هي إحدى الطرق التي يستخدمها مستشارونا لتحويل بيئة بياناتك.
انتقل إلى ما هو أبعد من البرامج التجريبية ووسع نطاق الذكاء الاصطناعي في جميع أعمالك. نحن نساعدك على دمج الذكاء الاصطناعي المعقد ومهام سير العمل العاملة بوكلاء في عملياتك التجارية للحصول على المستوى التالي من القيمة التي تحتاج إليها. يعمل خبراؤنا، إلى جانب مكتبة المسرعات الخاصة بنا، على تسريع الوقت المناسب للقيمة باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي المفضلة لديك.
تمكّن من تعزيز تجارب العملاء لديك لتمييز مؤسستك من خلال تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي بذكاء.
تمكّن من وضع استراتيجيات التطبيقات وتحديثها وإنشائها وإدارتها بشكل أكثر استقلالية من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي وتقنية السحابة الهجينة.
حسِّن مهارات القوى العاملة لديك باستخدام حلول وخبرات الموارد البشرية المعززة بالذكاء الاصطناعي.
عدِّل الاستراتيجية التي تتبعها والمحتوى الخاص بك بناءً على تقنية الذكاء الاصطناعي التي تحدِّد سلوك العملاء وتفضيلاتهم وتوجهات المبيعات.
استفِد من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتمكّن من قياس الأداء والتنبؤ على نحو أفضل واتخاذ القرارات بمزيد من الثقة.
وبصفتنا شركة رائدة عالميًا في مجال الأمن الإلكتروني، فإن خدماتنا في هذا المجال تستخدم الذكاء الاصطناعي الخاص بنا لتحويل أعمالك وإدارة المخاطر لديك.
يستخدم مستشارونا المسرعات الحديثة لعمليات البيانات التي من شأنها تعزيز خدمات تحويل البيانات التي نقدمها، ما يحقق القيمة في وقت أسرع بفضل الذكاء الاصطناعي والحكمة الجماعية في IBM وأفضل الممارسات في المجال. الأدوات جاهزة للنشر على أي بيئة محلية أو أي سحابة أو سحابة هجينة وتعمل في العديد من المجالات وعبر العديد من المناطق الجغرافية. يمكنك تحقيق القيمة في وقت أسرع وتحويل منظومة بياناتك في غضون أسابيع بدلاً من أشهر.
بفضل جهود IBM والشركاء التقنيين، تُعد IBM Consulting Advantage منصة خدمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح إمكانية الوصول السهل والمخصص إلى الأساليب الخاصة وأصول الذكاء الاصطناعي المخصصة والنماذج ومساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي القائمين على الأدوار. تعرّف على كيفية تطوير عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية.
طوّرت IBM Consulting حلاً من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي يعتمد على IBM granite وwatsonx لإضافة ميزة جديدة على تطبيق بطولة Wimbledon وموقعها الإلكتروني.
اقرأ عن دور IBM Consulting® في وضع شركة PepsiCo إطارَ عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول وبناء منصة موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وغير ذلك الكثير.
اكتشف كيف استفادت IBM Consulting® من خبرتها وشراكتها مع AWS لتغيير إستراتيجية شركة Water Corp إلى إستراتيجية جديدة قائمة على السحابة.
تعرف على كيفية تعاون شركة Virgin Money مع IBM Consulting لبناء مساعد افتراضي مصرفي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مشاركة العملاء
اكتشف قيمة تحليلات البيانات واستفد من الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مخصصة في الوقت الفعلي لعملائك باستخدام منصة Adobe Experience Platform.
باعتبارها شريكًا استشاريًا رئيسيًا لدى AWS، تساعد IBM في تحديث وتوسيع نطاق مراكز الاتصال المدعومة بمنصة Amazon Connect ودمج حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) والأتمتة على AWS Cloud.
تساعد IBM على دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتوسيع نطاقه ونشر عمليات سير العمل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية على Google Cloud. كما تتعاون شركة IBM مع العملاء لتحويل خدمة العملاء باستخدام منصة Contact Center AI Platform من Google.
توفر شركة IBM الخبرات وإطار العمل ومجموعة الأدوات اللازمة لإنشاء خارطة طريق لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتعلم الآلي على نطاق واسع، وكذلك إعادة ابتكار عمليات الأعمال باستخدام مسارات عمل ذكية، وكل ذلك مدمج في Microsoft Azure.
ومن خلال التعاون معًا، نقدم للعملاء المشتركين حلولاً إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل Oracle Cloud لتحسين الإنتاجية واستخلاص المزيد من القيمة من تطبيقات وتقنيات Oracle Cloud.
انطلاقًا من هذه الشراكة، يأتي الأمن في قلب عمليات التحول الرقمي. تتعاون كل من شركتي IBM وPalo Alto Networks لتقديم عروض أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما تقدم IBM خدمات الاستشارات الأمنية عبر منصات شركة Palo Alto Networks الأمنية.
تمكّن من تحديد أساليب التحول الرقمي وتنفيذه باستخدام SAP. وتمكّن أيضًا من نشر عمليات سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على أتمتة الإجراءات الأساسية.
أطلق العنان للابتكار مع Salesforce ادمج Salesforce Einstein وIBM Watson بسلاسة لتقديم تجارب ذكاء اصطناعي متكاملة على مستوى أعمالك.
تمتلك IBM Consulting ممارسين ماهرين في مجموعة حلول الذكاء الاصطناعي الجاهزة للمؤسسات من watsonx التي تعمل على تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في تدفقات العمل الأساسية لزيادة الإنتاجية.
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في عالم يشعر فيه الجميع بأنهم خبراء في الذكاء الاصطناعي، تعرف على أفضل طريقة لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي.
تعرف على الطريقة التي تتيح لفرصة الذكاء الاصطناعي التوليدي تحسين الإنتاجية والابتكار على نطاق واسع.
ما الذي يفعله قادة الذكاء الاصطناعي بشكل مختلف؟ اطّلع على جلسة linkedin Live لمعرفة سبب قدرة قادة الذكاء الاصطناعي على تطبيق الذكاء الاصطناعي بفعالية على أعمالهم اليوم.
يشغل مانيش منصب شريك أول وهو قائد عالمي في مجال ممارسات الذكاء الاصطناعي والتحليلات لدى IBM Consulting، ويضطلع بمهام مساعدة المؤسسات على تحويل أعمالها والحصول على القيمة الهائلة من الاضطراب الذي يسببه الذكاء الاصطناعي.
يشغل شوبهيت منصب نائب الرئيس وهو شريك أول، وقائد تحليلات الذكاء الاصطناعي في الأمريكتين، لدى IBM Consulting، ويضطلع بمهام مساعدة المؤسسات على الاستفادة من القوة التحويلية لتطبيق الذكاء الاصطناعي لتقديم نتائج قابلة للقياس الكمي وقائمة على البيانات للأعمال، ويمتلك العديد من براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي.
يعمل فيدرا قائدًا عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي لدى IBM Consulting، وعضوًا في مجلس القيادة في أكاديمية IBM للتقنية، وهو زميل في RSA، ومتحدث عام غزير الإنتاج، وهو مؤلف كتاب "AI for the Rest of Us".
يشغل مات منصب الشريك الإداري العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وهو قائد عالمي لدى شركة IBM Consulting، ويضطلع بمهام مساعدة المؤسسات في دفع نمو الأعمال من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتجارب لتقديم نتائج تحويلية، وكذلك عقد الشراكات مع المؤسسات والاستفادة من شراكات IBM في التقنيات المبتكرة والنُظُم البنائية.
تمكّن من دمج بيانات المؤسسة لإنشاء نماذج رقمية وتشغيلية وتحليلية ونماذج علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وتسهيل التعلم العميق وأتمتة العمليات باستخدام عمليات سير العمل الذكية.
تمكّن من رقمنة عمليات سير العمل وأتمتتها باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء عمليات بدون تلامس يتم تشغيلها بواسطة قوى عاملة مختلطة.
تعرف على كيفية عملنا مع العملاء لإنشاء ذكاء اصطناعي مسؤول وشفاف ومدعوم بأطر حوكمة مؤسسية جنبًا إلى جنب مع المنصات الآلية لحوكمة الذكاء الاصطناعي.
IBM Watsonx هي مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي التي تسرع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل الأساسي لزيادة الإنتاجية.
يمكنك إجراء تحول في أعمالك وفي إدارة المخاطر في مؤسستك مع شركة عالمية رائدة في مجال استشارات الأمن الإلكتروني والخدمات السحابية وخدمات الأمان المُدارة.
إنشاء مشترك قائم على الخبرة يهدف إلى تسريع وتيرة زيادة قيمة الأعمال، وتحديث العمليات الأساسية للأعمال، ويساعدك على نشر استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.
ابدأ بالاطلاع على ملخص إستراتيجية الذكاء الاصطناعي. اكتشف المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يُحدث فيها تأثيرًا كبيرًا، وكيف يمكن لمنصة watsonx تعزيز استثماراتك وتطورك في مجال الذكاء الاصطناعي.
تشهد أخبار الذكاء الاصطناعي تطورًا سريعًا. كُن على دراية بأحدث القصص والتطورات والاستخدامات ذات الصلة بعملك. ستصلك رسالة بريد إلكتروني واحدة أو اثنتان شهريًا.
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