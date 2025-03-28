تطلبت الطبيعة الحساسة لعمل إدارة سلامة الطفل في أريزونا اتباع نهج مدروس. وللتأكد من التعامل مع تغييرات العملية بعناية واهتمام، دخلت إدارة سلامة الطفل في أريزونا في شراكة مع ®IBM Consulting وطبقت نهجًا تدريجيًا باستخدام قدرات ®Microsoft Azure وMicrosoft genAI. وقد أتاح هذا المزيج تحولاً استراتيجيًا ومبتكرًا ومركّزًا على النتائج، مصممًا خصوصًا لتلبية المتطلبات المميزة لعمليات إدارة سلامة الطفل. استخدمت فرق التسليم في IBM Consulting أيضًا IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (المدعومة من IBM watsonx™) لمواد دعم البرامج الرئيسية ومهام سير العمل الداخلية، ما عزز الدقة وأدى إلى اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة.

لقد نتج عن تحول نظام إدارة سلامة الطفل في أريزونا وتحديثه تحسين تصنيف السجل المركزي ودعم المساعد الافتراضي لتغييرات السياسات وتبسيط عمليات التطوير التي قللت من حمل العمل وزادت الإنتاجية. وكل هذا أتاح لمهنيي إدارة سلامة الطفل قضاء المزيد من الوقت مع العائلات وأفراد المجتمع بدلاً من إكمال المهام الإدارية.

يقول فرانك سويني، كبير مسؤولي المعلومات في إدارة سلامة الطفل في أريزونا: "ساعدنا فريق IBM Consulting على تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي من Microsoft التي حسّنت بشكل كبير من كفاءة الأخصائيين الاجتماعيين، ما مكنهم من التركيز على ما يهم حقًا - مساعدة العائلات".