تُعَد الفرص التي يقدِّمها الذكاء الاصطناعي للأعمال هائلة، ولكن لم يتم استغلالها بعد. إذ يؤكِّد 72% من أفضل المديرين التنفيذيين أن الميزة التنافسية تعتمد على من يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر تقدمًا، ولكن 38% فقط يقولون إن مؤسساتهم تمتلك الخبرة الداخلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الابتكار.1

تخيل أن لديك حليفًا قويًا يجمع بين عمق الخبرة البشرية وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة أصعب تحديات الأعمال بشكل أسرع وأكثر كفاءة، هذا بالضبط ما يقدمه مستشارو IBM الذين يتم توليدهم من قبل منصة IBM Consulting Advantage. ومن خلال فهم الضغوط الكبيرة التي يواجهها قادة الأعمال والتكنولوجيا اليوم، وخاصة أولئك الذين يشعرون بأن مواردهم محدودة، يمكن لـ IBM Consulting Advantage توفير قدرة على القيادة لخبرائنا باستخدام نهج استشاري قائم على الأدلة والعلم. فمن خلال تزويد 160,000 مستشار من مستشارينا الخبراء بمساعدي ذكاء اصطناعي، ووكلاء، وتطبيقات متخصصة حسب الدور، والصناعة، ومجالات الأعمال، والمدعومة بواسطة IBM Granite ونماذج ذكاء اصطناعي رائدة أخرى، يساعد IBM Consulting Advantage على تمكين معارف أعمق وكفاءة أفضل مقارنةً بأساليب الاستشارات التقليدية.

هل تشعر بالقلق بشأن ضغوط الوقت والنتائج التي يتطلبها السوق الحالي، ولكنك لا تشعر بأن لديك الموارد أو المعرفة الكافية لتحقيق ذلك؟ مستشارو IBM المدعومون بـ IBM Consulting Advantage يمكنهم أن ينقلوك من الفكرة إلى القيمة بسرعة وكفاءة تفوق أي تجربة سابقة لك مع أي نهج استشاري آخر.