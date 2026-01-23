IBM® Enterprise Advantage

توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي لديك لتحقيق قيمة أسرع

بناء ذكاء اصطناعي يحقق ميزات تنافسية على مستوى المؤسسات

تستخدم العديد من المؤسسات الذكاء الاصطناعي اليوم -من خلال المساعدين والوكلاء والأتمتة- لكنها لا تزال تكافح لتحقيق عوائد ملموسة. غالبًا ما تظل الجهود مجزأة، مع مهام سير عمل منفصلة، وبيانات معزولة، وحوكمة غير متسقة، ما يجعل من الصعب توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، وبناء الثقة في النتائج، وتحقيق عائد الاستثمار من استثمارات الذكاء الاصطناعي.

تساعد IBM Enterprise Advantage على تغيير ذلك. وهي خدمة لبناء وتشغيل منصة الذكاء الاصطناعي المؤسسية لديك لتحقيق التوسع والقيمة الأسرع. توفِّر هذه الخدمة هيكلًا وسياقًا وتنفيذًا للذكاء الاصطناعي المؤسسي، ما يساعدك على الانتقال من حالات استخدام منفصلة إلى نتائج على نطاق واسع باستخدام التكنولوجيا الحالية مع دمج ما تحتاجه.

 ما تغيّره هذه التحوُّلات عبر مؤسستك:
عمليات الأعمال والامتثال

تحويل العمليات المجزأة إلى مهام سير عمل قائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل تحافظ على سياق عملك بشكل كامل، مع دقة مدعومة ببياناتك وفهم دقيق لتخصصك.
تكنولوجيا المعلومات والتقنية

تسريع تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال مهام سير عمل مستقلة للتطوير تتولى توليد الكود واختباره ونشره مع مراعاة بيئة البناء المثالية لديك.
القوى العاملة

تمكين الموظفين لديك من الوصول الدقيق إلى معرفة المؤسسة، ما يعزز الثقة والتبني، ويمكِّنهم من اتخاذ قرارات أفضل.
المنتجات والابتكار الرقمي

إدخال المزيد من الأفكار إلى السوق بسرعة أكبر من خلال دمج تعليقات العملاء في الوقت الفعلي، وأتمتة النماذج الأولية، وتضمين الجودة والامتثال منذ البداية.

تصميم ونشر وتوسيع تجارب الخدمة الذاتية للعملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي - مع ضوابط مدمجة على مستوى المؤسسة.

يتوقع العملاء الحصول على إجابات سريعة عند زيارتهم لموقع إلكتروني أو تطبيق - سواء أكانوا يبحثون عن تفاصيل المنتج، أم حالة الطلب، أم المساعدة على حل مشكلة.

يوضِّح هذا العرض التوضيحي كيف تمكِّن تجربة الخدمة الذاتية الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل، باستخدام IBM Enterprise Advantage، المساعدين الأذكياء من الإجابة عن الأسئلة، وتقديم توصيات للمنتجات، وحل المشكلات. كما تمنح الشركات السيطرة على أسلوب العلامة التجارية والدقة والتكاليف والحوكمة.

حل الخدمة الذاتية القائم على الوكلاء

تكوين وتدريب وتشغيل مهام سير عمل المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي - دون الحاجة إلى كتابة أي كود.

تعمل الفِرق على إصدار المناقصات، واستلام العروض من عدة مورِّدين، ومراجعة كميات كبيرة من العقود لتقييم الأسعار والشروط والامتثال.

هذا العرض التوضيحي يوضِّح كيف تساعد معالجة المستندات القائمة على الوكلاء، المبنية على خدمة تطبيقات IBM Enterprise Advantage، الفِرق على تحويل عروض المناقصات والعقود إلى بيانات منظمة وقابلة للاستخدام - بسرعة أكبر وثقة أعلى.

معالجة المستندات القائمة على الوكلاء

إنشاء وتكوين وتشغيل مهام سير عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإعداد تقارير تنظيمية - مع إشراف بشري مدمج.

تتطلب التقارير التنظيمية من الفِرق مراجعة آلاف الصفحات من المستندات المصدرية وتحويلها إلى تقارير منظمة تلبي المتطلبات التنظيمية.

يوضِّح هذا العرض التوضيحي كيف يساعد التأليف التنظيمي الوكيل المبني على IBM Enterprise Advantage الفِرق على إنشاء تقارير جاهزة للجهات التنظيمية بسرعة أكبر، من خلال الذكاء الاصطناعي الوكيل، والمراجعة الآلية، والتحقق البشري لضمان الدقة والثقة.

تأليف تنظيمي وكيل

القيمة المقدَّمة

من 50 إلى 60% خفض التكلفة

من خلال مهام سير عمل وكيلة تتعلَّم وتحسِّن نفسها تلقائيًا 1

 أكثر من 50% وقت أسرع للوصول إلى السوق

من خلال منظومات التطوير ذاتية الإدارة 1

 أكثر من 1000 ساعة تمت استعادتها

لأعمال عالية القيمة، مع تحسين ملموس في جودة القرارات 1

 من 40 إلى 50% عائد ابتكار أعلى

زيادة في المنتجات الرقمية الناجحة 1
كيف نبني معك
محترف يشير إلى مخطط
الخبرة في الصناعة والذكاء الاصطناعي

يعمل الخبراء والمهندسون على تصميم ونشر وتخصيص وإدارة منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك، بالإضافة إلى الوكلاء والتطبيقات الوكيلة المحددة. مُعترف بها من قِبل IDC وGartner وEverest Group، وتُعَد IBM Consulting رائدة في خدمات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي.
فريق أعمال مبدع يعمل معًا في المكتب، مع التركيز على شاب يتشاور مع زملائه.
كتالوج الوكلاء الجاهزين

مجموعة من الوكلاء والتطبيقات الوكيلة المتخصصة في مجالات وصناعات معينة، لتمكين الفِرق الهجينة من العاملين البشر والرقميين. توفِّر مهام سير العمل الجاهزة هذه بداية قوية تصل إلى 80% لأهم عمليات الأعمال، تعمل على تحسين نفسها باستمرار، ويمكن نشرها في أي بيئة.
خبراء يعملون، وإلى جانبهم ملاحظات لاصقة على سبورة
مؤسسة الذكاء الاصطناعي متعددة المورِّدين

أنشأنا منصة ذكاء اصطناعي مفتوحة لمساعدتك على دمج الذكاء في أي حالة استخدام أو مستخدم، مع تضمين السياق المتخصص، والتنسيق، والحوكمة الخاصة بك. من خلال Enterprise Advantage، تتوفر لك تقنيات متعددة من مورِّدين مختلفين على هذه المنصة المعيارية لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي - كل ذلك في بيئة الذكاء الاصطناعي المفضلة لديك. ودليل على ذلك أننا نستخدمه بأنفسنا لتعزيز قدرات ما يقرب من 150,000 مستشار يوميًا.

الشراكات الاستراتيجية

مشهد مكتبي يعرض تعاون فريق نشط.

AWS Cloud

كشريك استشاري رائد لدى AWS، تساعد IBM على تحديث وتوسيع مراكز الاتصال المعتمدة على منصة Amazon Connect، ودمج حلول الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والأتمتة على AWS Cloud.

الموارد

IBM Consulting Advantage

منصة تمكِّن مستشارينا من استخدام مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم قيمة ملموسة بسرعة وعلى نطاق واسع لأهم المبادرات لديك.

 خدمات تكامل الذكاء الاصطناعي

حقِّق القيمة من خلال خدمات تكامل الذكاء الاصطناعي. أنشئ سير عمل متكاملًا بالذكاء الاصطناعي الوكيل يحوِّل أسلوب العمل ويضمن استدامة العوائد المالية.

 الخدمات الاستشارية في مجال الذكاء الاصطناعي

اكتشف كيف يمكن لخدمات الذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية ذات الصلة به من IBM أن تساعد في تطبيق الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه في مؤسستك لإعادة ابتكار مسارات العمل فيها.

 خدمات الاستشارات في مجال البيانات والتحليلات

تساعدك خدمات استشارات البيانات والتحليلات من IBM على إطلاق الإمكانات الكاملة لبياناتك، حتى تتمكن من التركيز على دفع مؤسستك نحو المستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي أو القوى العاملة الفاعلة.
بودكاست IDC مع IBM Consulting

Thiru Venkatachalam من IBM Consulting يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والبيانات والسحابة الهجينة.

الحواشي

1 استنادًا إلى بيانات وتحليلات IBM Consulting الداخلية عبر التعاملات مع العملاء