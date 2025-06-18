انشر الذكاء الاصطناعي بأقل قدر من التعطيل في أنظمتك أو عملياتك، وقم بتضمينه في حالات استخدام محددة لتحقيق القيمة بسرعة، وتمكن من تحويل العمليات لزيادة الإنتاجية.