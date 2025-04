The Recording Academy® (الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم) استخدمت The Recording Academy® قصص الذكاء الاصطناعي مع IBM watsonx لإنشاء محتوى تحريري حول المرشحين لجائزة GRAMMY® وتوسيع نطاقه. The Masters (دورة الماسترز) يقدم نموذج Watsonx رؤى ثاقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وسرد الذكاء الاصطناعي باللغة الإسبانية إلى المنصات الرقمية لدورة The Masters. AddAI.Life يستخدم AddAI.Life منصة watsonx.ai للوصول إلى نماذج لغوية كبيرة مفتوحة المصدر مختارة لبناء مساعدين افتراضيين ذوي جودة عالية.