تؤمن شركة IBM بأهمية إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطوير الابتكار في كل قطاعات المؤسسة بشكل مسؤول ونشرها واستخدامها. محفظة الذكاء الاصطناعي IBM watsonx لديها عملية شاملة لبناء واختبار نماذج الأساس والذكاء الاصطناعي التوليدي. بالنسبة للنماذج التي طورتها IBM، فإننا نبحث عن التكرارات ونقوم بإزالتها، ونستخدم قوائم حظر URL، ومرشحات للمحتوى غير المقبول وجودة المستندات، وتقنيات تقسيم الجمل وترميزها ، ويتم كل ذلك قبل تدريب النموذج.



وفي أثناء عملية التدريب على البيانات، نعمل على منع حدوث اختلالات تؤثر في اتساق مخرجات النماذج، كما أننا نستخدم الضبط الدقيق الخاضع للإشراف لتمكين اتباع التعليمات بشكل أفضل بحيث يمكن استخدام النموذج لإكمال مهام المؤسسة عبر هندسة التلقين. ونحن نواصل تطوير نماذج Granite في عدة اتجاهات، بما في ذلك تطوير أنماط أخرى ومحتوى خاص بالصناعة وإضافة المزيد من التعليقات التوضيحية للبيانات المستخدمة في التدريب، مع الاستمرار في نشر ضمانات منتظمة حول حماية البيانات الخاصة بالنماذج التي طورتها IBM.

نظرًا لتغير مشهد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة، فمن المتوقع أن تتطور وتتحسن عملياتنا الشاملة باستمرار. وكدليل على الدقة التي تلتزم بها IBM في تطوير واختبار نماذجها الأساسية، توفر الشركة تعويض الملكية الفكرية التعاقدي القياسي للنماذج التي طورتها IBM، على غرار التعويضات التي توفرها لأجهزة IBM وبرامجها.



وعلاوة على ذلك، وخلافاً لبعض مزودي النماذج اللغوية الكبيرة الآخرين وتماشياً مع النهج القياسي لشركة IBM بشأن التعويض، لا تطلب IBM من عملائها تعويض شركة IBM عن استخدام العميل للنماذج التي طورتها IBM. وبما يتوافق مع نهج IBM تجاه التزامها بالتعويض، لا تحدد IBM حدًا أقصى لمسؤوليتها عن التعويض بالنسبة للنماذج التي طورتها IBM.

تتضمن نماذج watsonx الحالية التي تخضع الآن لهذه الحماية ما يلي:

(1) عائلة Slate لنماذج التشفير فقط.

(2) عائلة Granite لنماذج فك التشفير فقط.

تعرف على المزيد حول ترخيص نماذج Granite