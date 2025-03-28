منذ أول بطولة في عام 1877، جمعت بطولة ويمبلدون المشجعين من جميع مناحي الحياة—من أفراد العائلة المالكة البريطانية إلى أصحاب الأعمال إلى مشجعي الرياضة العاديين—للاستمتاع بالفراولة الطازجة والكريمة والشمبانيا أثناء مشاهدة أفضل مباريات التنس في العالم.
ولكن لا يمكن للجميع القيام برحلة إلى نادي England Lawn Tennis Club (AELTC) في جنوب غرب لندن. ولهذا السبب يتابع أكثر من 19 مليون شخص حول العالم الدراما والجمال والإثارة الخاصة بالحدث من خلال تطبيق ويمبلدون الرسمي والموقع الإلكتروني. وقد تم تطوير هذه التجارب الرقمية ذات المستوى العالمي وتقديمها من خلال شراكة بين ويمبلدون وIBM تمتد لأكثر من ثلاثة عقود.
"بصفتنا مؤسسة ذات تراث عريق في جوهرها، فإن شراكة الابتكار مع شركة IBM أمر حيوي لضمان تطورنا مع تغير العالم من حولنا،" يقول Chris Clements، رئيس قسم المنتجات الرقمية في AELTC . "من خلال استخدام أحدث الأدوات والخبرة الرائدة عالميًا من IBM، نحن قادرون على الابتكار لضمان استمرارية الملاءمة. هناك تآزر رائع بين IBM وويمبلدون كمؤسستين لهما تاريخ عريق، وتتغيران باستمرار لضمان ملاءمتهما للمستقبل."
استفادت ويمبلدون هذا العام من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث أنتجت الشركة منتجًا جديدًا على تطبيق ويمبلدون وموقعها الإلكتروني باستخدام ™IBM watsonx، منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات الخاصة بالشركة المصممة للأعمال. "نحن نتطلع دائمًا إلى معرفة كيف يمكننا تحسين مشاركة المشجعين من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات IBM الأخرى،" يقول Bill Jinks، مدير التكنولوجيا في AELTC. "كيف نجلب المستوى التالي من البيانات إلى المشجعين؟ كيف نجعل ويمبلدون في المقدمة ونستخدم عمليات التعلم الآلي لإبراز الأشياء التي قد لا يراها الناس على الفور؟ هذا هو بالضبط نوع الابتكار الذي يثير اهتمامنا."
كل عام، تقوم شركة IBM بجمع أكثر من 2.7 مليون نقطة بيانات من بطولة ويمبلدون
خلال بطولة 2023، وصلت بطولة ويمبلدون إلى ما يقرب من 19 مليون مشجع من خلال منصاتها الرقمية
تتميز بطولة ويمبلدون بمئات المباريات التي تقام على 18 ملعبًا. يمكن أن تمثل مواكبة كل الأحداث تحديًا، حتى بالنسبة إلى أكثر المشجعين نهمًا. لذا تعاونت ويمبلدون مع شركة IBM لتطوير ميزة جديدة تسمى Catch Me Up، والتي تقدم ملخصات موجزة ومخصصة مصممة لتعريف المشجعين بسرعة بلاعبيهم المفضلين وأهم قصص البطولة، بما في ذلك العروض الأخيرة والمباريات القادمة.
يتم إنتاج ميزة Catch Me Up من خلال نموذج ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه باستخدام IBM watsonx، وهو مدعوم من مصادر بيانات ويمبلدون الموثوقة، وتم تدريبه على وصف لعبة التنس وويمبلدون على وجه الخصوص. يتم تخصيص الملخصات للاعبين المفضلين لدى المشجعين وتظهر على الصفحة الرئيسية لتطبيق ويمبلدون والموقع الإلكتروني.
ولتحقيق ذلك، قام فريق ®IBM Consulting ببناء حل ذكاء اصطناعي توليدي يعتمد على IBM Granite، وهي عائلة من نماذج اللغات الكبيرة القوية (LLM) المصممة خصيصًا للأعمال والمصممة من البداية لتحقيق القدرة على التوسع لبناء الثقة في التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. اختار الفريق نموذجًا يسمى "Granite 13b chat"، والذي يضم 13 مليار معلمة وتم تحسينه لحالات استخدام الحوار مثل الوكلاء الافتراضيين أو روبوتات المحادثة.
تستخدم الفرق منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات IBM watsonx لإدارة دورة حياة نموذج الذكاء الاصطناعي، بدءاً من تنسيق مصادر البيانات الموثوقة إلى إدارة الذكاء الاصطناعي المسؤول والموثوق به. بدأ العمل باستخدام ™IBM® watsonx.data، وهو مخزن بيانات يربط مصادر متباينة ويسمح للمطورين بتصفية البيانات لأشياء مثل الألفاظ النابية أو خطاب الكراهية أو معلومات التعريف الشخصية. بالنسبة إلى Catch Me Up، عالج الفريق ما يقرب من 3 تيرابايت من البيانات.
تم استخدام هذه البيانات لتدريب Granite LLM داخل ™IBM watsonx.ai، وهو استوديو من الجيل التالي لبناء وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لحالات استخدام الأعمال. ثم أضاف فريق IBM بعد ذلك خبرة محددة في مجال ويمبلدون، بما في ذلك استخدام تسميات فريدة من نوعها في ويمبلدون مثل "gentlemen’s draw" بدلاً من "men’s draw". يقوم الفريق بمراقبة الأداء المستمر للذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات الحوكمة من ™IBM watsonx.governance.
ونتيجة لذلك، أصبح فريق تحرير ويمبلدون قادرًا على توسيع نطاق إنتاج المحتوى للوصول إلى مشجعي التنس الحاليين والجدد على مستوى العالم، بالإضافة إلى توفير إمكانية وصول المشجعين إلى تغطية أكثر تنظيماً وتوقيتاً لجميع مباريات فردي السيدات والرجال، ومخصصة حسب تفضيلاتهم.
لتطوير قدرات جديدة مثل Catch Me Up كل عام، يحتاج AELTC إلى التحرك بسرعة وبهدف. ويتطلب ذلك الجمع بين الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا المناسبة لتسهيل الابتكار السريع.
يبدأ بتعاون طويل الأمد بين فريق ويمبلدون والخبراء في IBM Consulting. "نحن نعمل معًا لتحقيق التوافق في مجالات الاهتمام، ما يؤدي إلى توليد رؤية مشتركة لكيفية تفاعل المشجعين مع منتجاتنا في المستقبل،" كما تقول Clements. "إن شغفنا المشترك في تقديم تجارب على أعلى مستوى من الجودة يعزز شراكتنا ويضمن لنا الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة أمامنا."
تستخدم الفرق طريقة ™IBM Garage لتعزيز الإبداع واكتساب فهم عميق لمشجعي التنس. كجزء من ورش عمل الابتكار نصف السنوية، يسعى فريقا ويمبلدون وIBM إلى معالجة تحديين رئيسيين: كيفية إشراك المشجعين بشكل أعمق في بطولة ويمبلدون والتنس بشكل مستمر—بالنسبة للكثيرين، تعتبر البطولة حدث التنس الوحيد الذي يشاهدونه طوال العام—وكيفية تشجيع المشجعين على متابعة اللاعبين الصاعدين الذين لم يشتهروا بعد.
من خلال ورش العمل هذه، يقوم الفريق بتطوير مفاهيم وميزات للتطبيق والموقع الإلكتروني. على سبيل المثال، كان تطبيق SlamTracker هو التطبيق الأول لتسجيل النقاط في بطولة ويمبلدون لسنوات عديدة، حيث يوفر نتائج وإحصائيات في الوقت الفعلي وتحليلات متعمقة لكل مباراة نقطة بنقطة. هذا العام، تم إعادة تصميم SlamTracker بالكامل. وتتضمن الآن معاينات المباريات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك "احتمالية الفوز"، وهي عبارة عن تنبؤ بالمباراة وجهاً لوجه يتم إنشاؤه من تحليل شامل بما في ذلك إحصائيات اللاعبين، ومعنويات وسائل الإعلام، وزخم اللاعبين.
ومن أجل تحويل هذه الأفكار الجديدة إلى واقع رقمي، قامت IBM Consulting ببناء منصة ابتكارية لبطولة ويمبلدون، قادرة على معالجة البيانات المنظمة وغير المنظمة، ودمج التكنولوجيا من مجموعة متنوعة من المصادر. تعمل عمليات سير العمل المؤتمتة على دمج وتنسيق تدفق البيانات من خلال التطبيقات المختلفة ونماذج الذكاء الاصطناعي اللازمة لإنتاج التجربة الرقمية.
أصبحت مهام سير العمل هذه ممكنة بفضل بنية السحابة الهجينة والتطبيقات المعبأة في حاويات التي تعمل على ®Red Hat® OpenShift. للحفاظ على سير العملية بأكملها بسلاسة، يستخدم الفريق تقنية IBM Instana®Observability، التي تراقب أداء التطبيق وتظهر المشكلات التي تتطلب حلًا، حتى يتمكن الفريق من اتخاذ إجراءات سريعة وتجنب أي فترة تعطل.
وفي هذا العام، استفاد الفريق من مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي القوي لزيادة كفاءة ودقة رمزه البرمجي. يستخدم IBM watsonx Code Assistant الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع تطوير البرامج، مما يساعد المطورين على إنشاء التعليمات البرمجية استنادًا إلى مطالبات اللغة الطبيعية. استخدم الفريق هذه الأداة للتحليل وشرح مقتطفات من الرمز البرمجي ووضع تعليقات عليه لتسهيل التعاون بشكل أفضل بين المطورين وإكمال مقتطفات من الرموز البرمجية المحللة تلقائيًا.
وأخيراً، فإن IBM مسؤولة عن أمن منصة ويمبلدون الرقمية بالكامل، وهي مكلفة بحمايتها من الهجمات الإلكترونية، وحماية البيانات الحساسة، وإدارة الوصول إلى النظام. تعد بطولة ويمبلدون حدثًا بارزًا وهدفًا مغريًا للقراصنة والهجمات الإلكترونية. يتعامل خبراء IBM Security مع إدارة التهديدات، بما في ذلك الكشف والاستجابة، باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة من خلال عرض خدمات الأمن المدارة من IBM.
تستمر العلاقة التعاونية بين AELTC و IBM في فتح الطريق أمام مجالات جديدة للابتكار. يقول Jinks: "لقد خدشنا للتو سطح التحول الرقمي". ويتابع قائلاً: "تقوم IBM بدور رائد في مسار عمل نشط للغاية لاستكشاف المجموعة التالية من البيانات التي يمكننا التقاطها". "البيانات تقود كل شيء في المجال الرياضي اليوم، لذلك نحن بحاجة إلى الارتقاء بها إلى المستوى التالي. هذه هي الأشياء التي نركز عليها."
يمتد التعاون بين IBM وفريق ويمبلدون إلى ما هو أبعد من المنصة الرقمية الموجهة للمشجعين، ليشمل أهداف التحول إلى الاستدامة على مستوى المؤسسة. بتوجيه من IBM Consulting، تقوم AELTC بإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وعملية إدارة البيانات لديهم إلى منصة IBM® Envizi لدعم التزامها البارز بالاستدامة.
مهد إثبات الخبرة الذي أظهرت فيه شركة IBM كيف يمكن دمج بيانات انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة الخاصة بـ AELTC على منصة IBM Envizi الطريق أمام هذا التعاون. أظهر هذا كيف يمكن إحياء بيانات النادي، وعرض قدرات Envizi في جمع البيانات وإعداد التقارير من خلال لوحات معلومات الكربون الشاملة وتقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ونتيجة لذلك، اكتسبت فرق التكنولوجيا والاستدامة في AELTC فهمًا لكيفية تمكين المنصة من اتخاذ قرارات أكثر استنارة وقائمة على البيانات.
خلال العام المقبل، تعتزم AELTC دمج بيانات الانبعاثات الخاصة بالنطاق 1 و 2 وبعض بيانات النطاق 3 في منصة Envizi؛ بما في ذلك استهلاك الطاقة من الغاز الطبيعي والكهرباء، إلى جانب بيانات استخدام المياه وتوليد النفايات. تأمل AELTC أن يمكّنها التعاون من تصور تقدمها بسهولة نحو أهداف خفض الانبعاثات وتقليل التأثير البيئي لعملياتها. مع زيادة الإنتاجية من خلال أتمتة إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الداخلية والخارجية، سيعمل البرنامج على تسريع زخم AELTC نحو طموحاتها لتحقيق صافي صفري لعام 2030.
"إن الثقة التي بُنيت على مدى 30 عاماً من الشراكة تتيح الابتكار الحقيقي،" يقول Jinks. "لكي تبتكر يجب أن تكون منفتحاً على تجاوز الحدود، مع العلم أنه لن ينجح كل شيء. هذه هي الطريقة التي يمكن بها لمنظمتين تتمتعان بمثل هذه الشراكة طويلة الأمد ضمان مواكبة عالم يتطور بسرعة كبيرة ".
تعرف البطولة ببساطة باسم "ويمبلدون"، وهي أقدم البطولات الأربع الكبرى للتنس وواحدة من أبرز الأحداث الرياضية في العالم. تم تنظيم بطولة ويمبلدون من قِبل AELTC (الرابط موجود خارج IBM) ومقرها في لندن، وهي مؤسسة رياضية وثقافية عالمية منذ عام 1877.
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رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في ESPN Fantasy Football
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، أغسطس 2022.
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