منذ أول بطولة في عام 1877، جمعت بطولة ويمبلدون المشجعين من جميع مناحي الحياة—من أفراد العائلة المالكة البريطانية إلى أصحاب الأعمال إلى مشجعي الرياضة العاديين—للاستمتاع بالفراولة الطازجة والكريمة والشمبانيا أثناء مشاهدة أفضل مباريات التنس في العالم.

ولكن لا يمكن للجميع القيام برحلة إلى نادي England Lawn Tennis Club (AELTC) في جنوب غرب لندن. ولهذا السبب يتابع أكثر من 19 مليون شخص حول العالم الدراما والجمال والإثارة الخاصة بالحدث من خلال تطبيق ويمبلدون الرسمي والموقع الإلكتروني. وقد تم تطوير هذه التجارب الرقمية ذات المستوى العالمي وتقديمها من خلال شراكة بين ويمبلدون وIBM تمتد لأكثر من ثلاثة عقود.

"بصفتنا مؤسسة ذات تراث عريق في جوهرها، فإن شراكة الابتكار مع شركة IBM أمر حيوي لضمان تطورنا مع تغير العالم من حولنا،" يقول Chris Clements، رئيس قسم المنتجات الرقمية في AELTC . "من خلال استخدام أحدث الأدوات والخبرة الرائدة عالميًا من IBM، نحن قادرون على الابتكار لضمان استمرارية الملاءمة. هناك تآزر رائع بين IBM وويمبلدون كمؤسستين لهما تاريخ عريق، وتتغيران باستمرار لضمان ملاءمتهما للمستقبل."

استفادت ويمبلدون هذا العام من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث أنتجت الشركة منتجًا جديدًا على تطبيق ويمبلدون وموقعها الإلكتروني باستخدام ™IBM watsonx، منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات الخاصة بالشركة المصممة للأعمال. "نحن نتطلع دائمًا إلى معرفة كيف يمكننا تحسين مشاركة المشجعين من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات IBM الأخرى،" يقول Bill Jinks، مدير التكنولوجيا في AELTC. "كيف نجلب المستوى التالي من البيانات إلى المشجعين؟ كيف نجعل ويمبلدون في المقدمة ونستخدم عمليات التعلم الآلي لإبراز الأشياء التي قد لا يراها الناس على الفور؟ هذا هو بالضبط نوع الابتكار الذي يثير اهتمامنا."