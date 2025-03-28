AddAI.Life (AddAI) (الرابط موجود خارج ibm.com) هي شركة ناشئة مقرها التشيك، وشريك أعمال IBM، تأسست في عام 2019 بهدف مساعدة الشركات على تحسين تجربة عملائها وكفاءتها من خلال تنفيذ مساعدي الذكاء الاصطناعي المتوفرين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للإجابة على مجموعة واسعة من الأسئلة بسرعة ودقة. ويوضح Jindrich Chromy، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة AddAI.Life، قائلاً: "عند تطوير المساعدين الافتراضيين لعملائنا، فإن هدفنا هو ضمان أن يبدو كل مساعد طبيعي للغاية ويوفر للعميل والمستخدمين النهائيين تجربة مذهلة".

عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن الثقة والشفافية بالإضافة إلى الدقة، أمران مهمان للغاية بالنسبة إلى AddAI وعملائها. يجب أن يكون كل مساعد مصمم خصيصًا لكل عميل وحالات الاستخدام الفريدة الخاصة به: سواء كان ذلك للإجابة على أسئلة الفواتير لمستخدم في مجال الاتصالات أو إعادة تعيين كلمة مرور حساب رقمي لعميل مصرفي. "يشمل عملاؤنا بعضًا من أفضل الشركات التشيكية بالإضافة إلى شركات الاتصالات والبنوك. من المهم أن يتمكن مساعدونا من تقديم إجابات دقيقة ومتسقة. وعلاوة على ذلك، يجب تنسيق الإجابات أو إنشاؤها تلقائيًا بناءً على بيانات تم التحقق منها. نحتاج أيضًا إلى الامتثال للأمن على مستوى البنوك، والذي يتضمن الخصوصية الممنوحة للعميل. ويضيف Chromy: "نحن بحاجة أيضًا إلى أن نكون قادرين على إلغاء تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على محادثات المستخدمين لدينا".

من أجل الاستمرار في تقديم تجربة عملاء استثنائية مع تقصير الوقت المستغرق لتنفيذ مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد، بدأت AddAI في استخدام ™IBM® watsonx.ai، حلول IBM watsonx™ Assistant و IBM Watson® Discovery.