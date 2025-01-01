IBM Watson Discovery
تسريع قرارات الأعمال والعمليات من خلال الفهم الذكي للمستندات
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رسم توضيحي لواجهة المستخدم الهجينة لقسم نظرة عامة على Watson Discovery

دعونا نتعمق قليلاً ونكتشف كثيرًا

مع IBM Watson Discovery، يمكنك تعزيز إنتاجية العاملين في مجال المعرفة من خلال أتمتة اكتشاف المعلومات والمعارف باستخدام فهم ومعالجة اللغة الطبيعية المتقدمة. وهذا يعني نتائج أعمال أسرع وعملاء راضين وموظفين أكثر سعادة.
تسريع وتيرة اتخاذ القرارات والعمليات

تمكن أحد عملاء التأمين من تقليل الوقت المستغرق في قراءة البيانات النصية وتحليلها بنسبة 90%.
توليد الإيرادات

حققت شركة محاماة إنتاجية أفضل بمقدار 4 أضعاف، وحققت إيرادات أكثر بنسبة 30%.
تخفيض التكاليف

حققت إحدى شركات النفط والغاز توفيرًا يزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي.
يوفر أدوات سهلة الاستخدام

تتيح الأدوات البديهية سهلة الاستخدام للخبراء المختصين لديك إمكانية تعليم ®IBM Watson لغة مجال صناعتك.

المزايا

يفهم بنية مستنداتك

الفهم الذكي للمستندات (SDU) هي أداة بصرية للتعلم الآلي تتيح للمستخدمين تسمية النصوص بحيث تقوم الأداة ببناء فهم للعناصر الحساسة داخل مستندات مؤسستك، مثل العناوين والجداول وغيرها. وبمجرد قيامك بوضع تعليقات توضيحية على بضع صفحات من مستنداتك، يمكن لأداة الفهم الذكي للمستندات (SDU) أن تعلّم نفسها بنفسها الباقي، وتسترجع الإجابات والمعلومات من المحتوى ذي الصلة فقط.

 كيفية استخدام الفهم الذكي للمستندات (SDU) إنشاء مشروع
تحويل صور النصوص إلى معارف

يوفر برنامج التعرف البصري على الحرف (OCR) الجديد من IBM دقة أعلى في التعرف البصري على الحروف واستدعاء الكشف مما يمنحك استخلاصًا أكبر للمعارف الرئيسية من المستندات في الظروف دون المستوى الأمثل مثل الخطوط غير المنتظمة والدقة غير الكافية والإضاءة السيئة بسبب التقاط الصور بالهاتف المحمول بل وحتى تنوع الألوان والخلفيات. 

 استكشف تقنية التعرف البصري على الحرف (OCR) الجديدة من IBM
التنقل خلال بياناتك لاكتشاف المعارف

تقوم محركات Enterprise Search التقليدية على مستوى المؤسسة بإجراء عمليات بحث بالكلمات الأساسية وتزويد المستخدمين النهائيين بروابط إلى المستندات. ولكن باستخدام Watson Discovery، يمكنك الانطلاق إلى ما وراء البحث بالكلمات الأساسية للتنقل بثقة عبر مستنداتك باستخدام البحث متعدد الأوجه للعثور على المعلومات ذات الصلة المطلوبة. ويضمن تصميم هذه المنصة سهولة الوصول إلى المعلومات التي تحتاجها ويمكن الدفع نحو أتمتة النتائج باستخدام مخرجات JSON. 

 المزيد عن التنقل متعدد الأوجه
يوفر عمليات إثراء معالجة اللغة الطبيعية (NLP)

تشمل عمليات إثراء معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الجاهزة التي توفرها المنصة استخراج الكيانات، وتحليل المشاعر، وتحليل العواطف، واستخراج الكلمات الأساسية، وتصنيف الفئات، ووضع علامات على المفاهيم، وغير ذلك. 

 كيفية إثراء بياناتك
الاستفادة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)

يستخدم IBM Watson Discovery نماذج الأساس من معالجة اللغة الطبيعية (NLP) من Watson لمعالجة النصوص وفهمها بشكل متقدم، وتمكين الاستخراج الدقيق للمعلومات والمعارف من مستندات الأعمال، وتسريع العمليات وتوليد المعارف. 

 تعرف على المزيد عن استخدام IBM للنماذج اللغوية الكبيرة (LLM) استكشف نماذج الأساس في watsonx.ai
استخراج الكيانات الخاصة بالمجال

يمكنك تحديد أنواع الكيانات المخصصة ووضع تعليقات توضيحية على إشارات الكيانات لتدريب نموذج التعرف على الكيانات الخاضع للإشراف بشكل متكرر باستخدام تقنيات التعلم النشط لتسريع التدريب. 

         كيفية إنشاء عمليات استخراج الكيانات المخصصة
    يفهم بنية مستنداتك

    الفهم الذكي للمستندات (SDU) هي أداة بصرية للتعلم الآلي تتيح للمستخدمين تسمية النصوص بحيث تقوم الأداة ببناء فهم للعناصر الحساسة داخل مستندات مؤسستك، مثل العناوين والجداول وغيرها. وبمجرد قيامك بوضع تعليقات توضيحية على بضع صفحات من مستنداتك، يمكن لأداة الفهم الذكي للمستندات (SDU) أن تعلّم نفسها بنفسها الباقي، وتسترجع الإجابات والمعلومات من المحتوى ذي الصلة فقط.

         كيفية استخدام الفهم الذكي للمستندات (SDU) إنشاء مشروع
    تحويل صور النصوص إلى معارف

    يوفر برنامج التعرف البصري على الحرف (OCR) الجديد من IBM دقة أعلى في التعرف البصري على الحروف واستدعاء الكشف مما يمنحك استخلاصًا أكبر للمعارف الرئيسية من المستندات في الظروف دون المستوى الأمثل مثل الخطوط غير المنتظمة والدقة غير الكافية والإضاءة السيئة بسبب التقاط الصور بالهاتف المحمول بل وحتى تنوع الألوان والخلفيات. 

         استكشف تقنية التعرف البصري على الحرف (OCR) الجديدة من IBM
    التنقل خلال بياناتك لاكتشاف المعارف

    تقوم محركات Enterprise Search التقليدية على مستوى المؤسسة بإجراء عمليات بحث بالكلمات الأساسية وتزويد المستخدمين النهائيين بروابط إلى المستندات. ولكن باستخدام Watson Discovery، يمكنك الانطلاق إلى ما وراء البحث بالكلمات الأساسية للتنقل بثقة عبر مستنداتك باستخدام البحث متعدد الأوجه للعثور على المعلومات ذات الصلة المطلوبة. ويضمن تصميم هذه المنصة سهولة الوصول إلى المعلومات التي تحتاجها ويمكن الدفع نحو أتمتة النتائج باستخدام مخرجات JSON. 

         المزيد عن التنقل متعدد الأوجه
    يوفر عمليات إثراء معالجة اللغة الطبيعية (NLP)

    تشمل عمليات إثراء معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الجاهزة التي توفرها المنصة استخراج الكيانات، وتحليل المشاعر، وتحليل العواطف، واستخراج الكلمات الأساسية، وتصنيف الفئات، ووضع علامات على المفاهيم، وغير ذلك. 

         كيفية إثراء بياناتك
    الاستفادة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)

    يستخدم IBM Watson Discovery نماذج الأساس من معالجة اللغة الطبيعية (NLP) من Watson لمعالجة النصوص وفهمها بشكل متقدم، وتمكين الاستخراج الدقيق للمعلومات والمعارف من مستندات الأعمال، وتسريع العمليات وتوليد المعارف. 

         تعرف على المزيد عن استخدام IBM للنماذج اللغوية الكبيرة (LLM) استكشف نماذج الأساس في watsonx.ai
    استخراج الكيانات الخاصة بالمجال

    يمكنك تحديد أنواع الكيانات المخصصة ووضع تعليقات توضيحية على إشارات الكيانات لتدريب نموذج التعرف على الكيانات الخاضع للإشراف بشكل متكرر باستخدام تقنيات التعلم النشط لتسريع التدريب. 

             كيفية إنشاء عمليات استخراج الكيانات المخصصة

      الموارد

      ملخص حل IBM Watson Discovery

      تعرّف على كيفية تسريع القرارات والعمليات باستخدام Watson Discovery.

       مجتمع تطبيقات IBM Watson

      يضم المتخصصين في إنشاء وتطوير حلول المساعدين الافتراضيين، والبحث على مستوى المؤسسات وتحليلات النصوص.

       بدء استخدام IBM Cloud

      يمكنك البدء في استخدام IBM Watson في بضع خطوات بسيطة.

       متوفر الآن: watsonx

      ضاعف إمكانات مؤسستك باستخدام IBM watsonx—وهي مجموعة قوية من منتجات الذكاء الاصطناعي التي تسرّع من تأثير الذكاء التوليدي في مهام سير العمل الأساسية لزيادة الإنتاجية

      منتجات ذات صلة

      IBM watsonx® Assistant

      تلبية طلبات العملاء على مستوى القنوات مثل القنوات الرقمية والصوتية. يمكنك توجيه الموظفين من خلال العمليات الداخلية، مما يسمح لفرقك بالتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى—وكل ذلك مع تقليل التكاليف.

       IBM Watson Natural Language Understanding

      ويمكنك تحليل النص لاستخراج البيانات الوصفية من المحتوى مثل المفاهيم، والكيانات، والكلمات المفتاحية، والفئات، والمشاعر، والعاطفة، والأدوار الدلالية.

       IBM Watson Speech to Text

      يمكنك نسخ الصوت باستخدام إملاء في زمن شبه حقيقي أو ملفات صوتية مجمعة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) المتاحة لدينا والتي توفر نماذج لغوية جاهزة وخيارات تردد الصوت ومخرجات النسخ النصي.
      اتخِذ الخطوة التالية

      شاهد قدرات الذكاء الاصطناعي في IBM Watson Discovery أثناء العمل وابدأ في إنشاء تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بك.

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