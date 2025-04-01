IBM Watson Natural Language Understanding
خدمة اللغة الطبيعية الاصطناعية الذكاء الاصطناعي للغة الاصطناعية للنصوص التحليلات المتقدمة
ابدأ مجاناً استكشف عرض توضيحي توضيحي تفاعلي
الملفات إلى أيقونة الذكاء الاصطناعي
استفد أكثر من بياناتك النصية

IBM Watson Natural Language Understanding يستخدم التعلم العميق لاستخراج المعنى والبيانات الوصفية من البيانات النصية غير المهيكلة. احصل على ما تحت بياناتك باستخدام التحليلات النصية لاستخراج الفئات والتصنيف والكيانات والكلمات الرئيسية والمشاعر والعاطفة والعلاقات وتركيب الجمل.

Natural Language Understanding هي خدمة تحليل النصوص الأفضل من نوعها والتي يمكن دمجها في خط أنابيب البيانات الحالي الذي يدعم 13 لغة حسب الميزة. تُستضافالجامعةفي دالاس وواشنطن العاصمة وفرانكفورت وسيدني.

  • ينشر Watson Natural Language Understanding خلف جدار الحماية أو على أي سهارة.
  • درّب Watson على فهم لغة أعمالك واستخراج رؤى مخصصة باستخدام Watson Knowledge Studio.
  • قم بتزويد موظفيك بالأدوات التي يحتاجونها لسحب البيانات الوصفية والأنماط من مجموعات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي للتنفيذ الرؤى لتزويد موظفيك بالأدوات التي يحتاجونها لسحب البيانات الوصفية والأنماط من مجموعات هائلة من البيانات.  
استكشف طرقاً لتسريع نموك مع IBM

تُعد وحدات البرمجة اللغوية اللغوية العصبية المماثلة جزءًا من مكتبة البرمجة اللغوية العصبية المدمجة IBM Watson ، وهي مكتبة حاوية لشركاء IBM لدمجها في التطبيق التجاري الخاص بهم.
المزايا 6.13 وفورات في التكاليف 

6.13 مليون دولار أمريكي من الفوائد على مدى ثلاثسنوات¹

 383% عائد الاستثمار

383% عائد على الاستثمار على مدار ثلاثسنوات²

 50% توفير الوقت

تقليل الوقت المستغرق في مهام جمع المعلومات بنسبة50%³

 5% الإيرادات

زيادة سنوية في الإيرادات بنسبة5%³
ميزة تعرف على الإضافات أدناه حول كيفية استخراج Watson Natural Language Understanding البيانات الوصفية من النص مثل الكيانات والكلمات الرئيسية والفئة والمشاعر والعاطفة والعاطفة والعلاقات وتركيب الجمل وغير ذلك الكثير.
تخصيص المجال

درّب Watson على فهم لغة أعمالك واستخراج رؤى مخصصة باستخدام Watson Knowledge Studio.

 تعرَّف على المزيد
نص التحليلات

Surface في الوقت الفعلي للتنفيذ الفوري للتنفيذ الرؤى لتزويد موظفيك بالأدوات التي يحتاجونها لسحب البيانات الوصفية والأنماط من مجموعات هائلة من البيانات.

 تعرَّف على المزيد
ينشر في أي مكان

ينشر Watson Natural Language Understanding خلف جدار الحماية أو على أي سهارة.

 تعرَّف على المزيد
الكيانات

يكشف عن الأشخاص والأماكن والأحداث وأنواع الكيانات الأخرى المذكورة في المحتوى الخاص بك باستخدام أدوات المساعدة الإضافية المتوفرة لدينا.

 تعرَّف على المزيد
فئة (بيتا)

قم بتصنيف بياناتك بدقة باستخدام تسلسل هرمي للتصنيف من خمسة مستويات.

 تعرَّف على المزيد
التصنيفات

تصنيف النصوص باستخدام تسميات مخصصة لأتمتة مهام سير العمل واستخراج الرؤى وتحسين البحث والاكتشاف.

 تعرَّف على المزيد
المفاهيم

حدد المفاهيم عالية المستوى التي لا يتم الإشارة إليها بالضرورة بشكل مباشر في المحتوى الخاص بك.

 تعرَّف على المزيد
العواطف

استخرج المشاعر (الفرح، والغضب، والحزن، والخوف، والمشاعر الأخرى) التي تنقلها عبارات مستهدفة محددة أو المستند ككل.

 تعرَّف على المزيد
المعنويات (بيتا)

قم بتحليل المشاعر (إيجابية أو سلبية أو محايدة) تجاه عبارات مستهدفة محددة وتجاه المستند ككل.

 تعرَّف على المزيد
العلاقات

فهم العلاقة بين كيانين داخل المحتوى الخاص بك وتحديد نوع العلاقة.

 تعرَّف على المزيد
البيانات الوصفية 

استخرج المعلومات بسرعة من مستند مثل المؤلف والعنوان والصور وتواريخ النشر.

 تعرَّف على المزيد
الأدوار الدلالية

حلل الجمل إلى صيغة الفاعل-الفعل-المفعول به وحدد الكيانات والكلمات الرئيسية التي تعتبر فاعلاً أو مفعولاً به.

 تعرَّف على المزيد

دراسات الحالة

مختبر موشي التنظيم العالمي
كيفية عمل NLU التسعير التسعير

IBM Watson Natural Language Understanding هو عرض ضمن IBM Cloud.
للاطلاع على التفاصيل Natural Language Understanding التسعينية، انظر الجدول التالي. للحصول على معلومات إضافية حول نماذج ونهج التسعير الأوسع نطاقاً لدينا، يرجى زيارة موقعنا IBM Cloud.

يُرجى زيارة حاسبة التسعير الخاصة بنا هنا، والتي تعطي تقديراً لتكاليفك بناءً على عدد النماذج المخصصة وعناصر NLU شهرياً.
لايت

خطة Lite هي خطة دائمة لـ 30,000 عنصر من NLU ونموذج مخصص واحد لكل شهر تقويمي. بمجرد وصولك إلى حد الـ 30,000 عنصر من عناصر NLU في الشهر التقويمي، سيتم إيقاف مثيل NLU الخاص بك وإعادة تنشيطه في اليوم الأول من الشهر التقويمي التالي. نوصي بالخطة الخفيفة لمراكز العمليات الرئيسية والخطة القياسية لأغراض الإنتاج ذات الاستخدام الأعلى.

ابدأ Standard

تدعم الخطة Standard أكثر من 5 ملايين عنصر/شهر بسعر 0.003 دولار أمريكي لكل عنصر. يشتمل الإصدار القياسي على عدد غير محدود من نماذج الكيانات والعلاقات المخصصة التي تم تدريبها باستخدام WKS مقابل 800 دولار أمريكي ونماذج تصنيف مخصصة مقابل 25 دولارًا أمريكيًا.

ابدأ
الشراكة مع شركة IBM

قم بتسريع نمو أعمالك كبائع برمجيات مستقل (ISV) من خلال الابتكار مع IBM. شارك معنا لتقديم حلول تجارية محسّنة مدمجة مع الذكاء الاصطناعي العنوان لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.
استكشف طرقاً لتسريع نموك مع IBM
اكتشف المزيد بناء حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع مع الذكاء الاصطناعي القابل للتضمين من IBM
مُحسَّن مع Intel

تتعاون شركتا IBM وIntel منذ فترة طويلة في مجال البيانات ومنتجات الذكاء الاصطناعي. ومؤخراً، تعاونت ®IBM Research مع Intel لتحسين Watson مكتبة البرمجة اللغوية العصبية لتضمين Watson NLU مع Intel® oneDNN و Tensorflow. وقد أظهر الحل المتكامل، المدعوم من OneAPI، مزايا تصل إلى 35% في الإنتاجية بنسبة تصل إلى 35% في الأداء من خلال الإنتاجية4 لمهام البرمجة اللغوية العصبية ووحدة معالجة اللغات الطبيعية الرئيسية.

 IBM Watson Natural Language Understanding مدعوم بمعالجات Intel

IBM Watson تستخدم مكتبة البرمجة اللغوية العصبية لـ Embed، المدعومة بمعالجات Intel والمحسّنة باستخدام أدوات برمجيات Intel، تقنيات التعلم العميق لاستخراج المعنى والبيانات الوصفية من البيانات غير المضمنة.

 اقرأ موجز الحلول أدوات Intel oneAPI التي تعمل على تسريع معالجة اللغة الطبيعية IBM Watson مكتبة Intel OneAPI

يمكن لدمج OneAPI من Intel ومكتبة البرمجة اللغوية العصبية IBM Watsonتسريع أداء مهام البرمجة اللغوية العصبية المختلفة، بما في ذلك تحليل المشاعر، ونمذجة المواضيع، Named Entity Recognition ، واستخراج الكلمات الرئيسية، وتصنيف النصوص، وتصنيف الكيانات، وتضمين الكلمات.

 اقرأ مدونة ®IBM البحث ® وحدة Watson NLU ومسرّعات البيانات في IBM Watson على بنية تحتية قائمة على Intel Xeon

نظرة عامة سريعة على التكامل IBM Watson NLU والمسرعات على البنية التحتية القائمة على Intel Xeon مع روابط لمختلف الموارد.

 قراءة النظرة العامة

الموارد

عرض NLU التجريبي

تفاعل مع عرض توضيحي مباشر لوحدة Watson NLU.

التوثيق

ابحث عن وثائق لـ IBM Watson Natural Language Understanding (فهم اللغة الطبيعية).

مرجع واجهة برمجة التطبيقات

استكشف وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بوحدة Watson NLU.
حزم SDKs

استكشف مجموعة من حزم SDK التي تعمل ®مع Watson REST APIs.

استكشف محفظة الذكاء الاصطناعي القابلة للتضمين​

اطلع على IBMعلى مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي القابلة للتضمين الخاصة بـ ISVs لمعرفة المزيد حول اختيار عامل الشكل المناسب لحلّك التجاري.
الشروع في استخدام البرمجة اللغوية العصبية

تعلم كيفية البدء في معالجة اللغة الطبيعية التقنية.

كيفية البدء في استخدام البرمجة اللغوية العصبية

تعرّف بعمق على كيفية عمل معالجة اللغة التقنية الطبيعية.

كيفية تجميع 6.13 مليون دولار أمريكي في الفوائد

استكشاف نتائج دراسة مستقلة تشرح الفوائد التي اكتسبها Watson العملاء.

كيفية نشر النماذج المخصصة

تعرف على كيفية إخراج نماذج مخصصة باستخدام Watson Knowledge Studio.

المنتجات ذات الصلة Watson معالجة اللغة الطبيعية للتضمين

يبث لغة طبيعية قوية في الذكاء الاصطناعي الاصطناعي في التطبيق التجاري مع مكتبة حاويات مصممة لتمكين IBM الشركاء بمرونة أكبر

 Watson Discovery

تطبيق معالجة اللغة الطبيعية لاكتشاف الرؤى والإجابات بسرعة أكبر، وتحسين سير العمل التشغيلي.

 watsonx Assistant

العنوان طلبات العملاء عبر قنوات مثل القنوات الرقمية والصوتية. توجيه الموظفين من خلال العمليات الداخلية. أفضل ما في الأمر: السماح لفرقك بالتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى، مع تقليل التكاليف.
اتخذ الخطوة التالية

ابدأ الآن مع IBM Watson Natural Language Understanding (فهم اللغة الطبيعية) من IBM Watson واختبر قيادة خدمة الذكاء الاصطناعي للغة الطبيعية على سحابة IBM Cloud.

 ابدأ مجاناً
المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق المجتمع الشراكة مع شركة IBM