IBM Watson Natural Language Understanding هو عرض ضمن IBM Cloud.

للاطلاع على التفاصيل Natural Language Understanding التسعينية، انظر الجدول التالي. للحصول على معلومات إضافية حول نماذج ونهج التسعير الأوسع نطاقاً لدينا، يرجى زيارة موقعنا IBM Cloud.

يُرجى زيارة حاسبة التسعير الخاصة بنا هنا، والتي تعطي تقديراً لتكاليفك بناءً على عدد النماذج المخصصة وعناصر NLU شهرياً.