حلول الذكاء الاصطناعي القابل للتضمين

يمكنك تضمين الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات بسهولة في الحلول التي تستخدمها لإتاحة فرص عمل جديدة

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تضمين الذكاء الاصطناعي في حلولك التجارية

مع تزايد تبني الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى استثمار قدر كبير من الموارد والوقت لنشره بفعالية في حلولها. تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تقدمها شركة IBM على معالجة هذه التحديات من خلال إتاحة الوصول إلى الذكاء الاصطناعي واستخدامه، مما يمكّن مورِّدي البرمجيات المستقلين (ISVs) من تنفيذ الذكاء الاصطناعي للأعمال بسهولة مع الحفاظ على التركيز على خبراتهم الأساسية. لا يشترط أن تكون خبيراً لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من IBM لبناء حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع وبتكلفة أقل. تمكّنك مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي القابلة للتضمين من IBM من دمج الذكاء الاصطناعي الموثوق بسهولة أكبر في تطبيقاتك التجارية، وتقليل وقت الوصول إلى السوق ونشرها في أي بيئةِ سحابةٍ متعددة هجينة.  

محرك watsonx.ai Lightweight Engine

أطلقت IBM مؤخرًا محركها المُحسّن watsonx.ai™ Lightweight Engine المصمم خصيصًا للمؤسسات. يتيح لك الإصدار الجديد من watsonx.ai Lightweight Engine إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من نماذج الأساس المصممة خصيصًا، بما في ذلك النماذج مفتوحة المصدر والنماذج الخاصة والنماذج المخصصة، بالإضافة إلى واجهات برمجة التطبيقات على مستوى المؤسسات. يمكنك تقليل البصمة الإجمالية لمتطلبات الحوسبة، مع توفير قدرات الاستدلال المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات.
البناء مع IBM

من خلال تضمين قدرات الذكاء الاصطناعي التي توفرها IBM، يمكن للشركاء تحسين الحلول الحالية وبناء تطبيقات جديدة في وقت أقل وبموارد أقل.
لماذا البناء اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي القابل للتضمين؟ استفد من الذكاء الاصطناعي القابل للتضمين لتقديم حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة وعالية الجودة إلى السوق بسرعة أكبر وبتكلفة أقل.
المرونة وقابلية التوسيع

استفد من حلول مؤسسات مصممة خصيصًا يتم إنشاؤها باستخدام نماذج IBM ونماذج مفتوحة المصدر مثل Llama وMistral وFlan. 
جديرة بالثقة

تم تصميم الذكاء الاصطناعي الذي تطرحه شركة IBM بالتركيز على مبادئ الثقة منذ البداية، بما في ذلك الحيادية وإمكانية التفسير والخصوصية.
التشغيل من أي مكان

تم تطوير هذه التقنيات باستخدام نماذج IBM والنماذج مفتوحة المصدر، ما يتيح بناء وتشغيل التطبيقات أو الحلول في أي مكان - سواء كانت مخزنة في السحابة أو في أي بيئة تشغيل أو في بيئة محلية أو على الحافة.
الأمان والقوة

مدعومة بالأمن على مستوى المؤسسات الذي توفره IBM مع دعم المؤسسات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
حلول موجّهة

مصممة لحالات استخدام محددة تناسب الأعمال، بما في ذلك النماذج المنسقة التي يمكن للشركات تخصيصها لتتناسب مع بيانات الشركة وإرشاداتها.

حالات الاستخدام

ابدأ رحلتك نحو الذكاء الاصطناعي القابل للتضمين من خلال تحديد حالة الاستخدام الرئيسية لتطبيقك. 

المبيعات والتسويق إدارة العقود الموارد البشرية تجربة العملاء الرعاية الصحية الشؤون المالية
حلول رئيسية يمكنك بناء حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على البيانات بسهولة وبتكلفة منخفضة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك لتعزيز قيمة الأعمال. تعرّف على المزيد عن منصة watsonx watsonx Orchestrate

حسِّن الإنتاجية من خلال أتمتة المهام وتبسيط العمليات، مما يوفر وقت وجهد الموظفين للتركيز على الأعمال عالية التأثير. ادمج بيانات من مصادر مختلفة بسلاسة، مما يسمح باتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة واستنارة لتحسين نتائج الأعمال.

 استكشف watsonx Orchestrate Watsonx™ Assistant

يمكنك بناء وكلاء صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي وروبوتات محادثة من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام. ويمكنك تعزيز تجارب خدمة العملاء من خلال فهم العملاء في السياق الصحيح وتقديم إجابات سريعة ومتسقة ودقيقة ودعم للخدمة الذاتية عبر أي تطبيق أو جهاز أو قناة.

 استكشف watsonx Assistant Watson Discovery

استخدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة، وفهم اللغة الطبيعية والتعرف البصري على الحروف للبحث عن المحتوى بتنسيقات مختلفة وتحليله، واستخراج تحليل المشاعر، والكلمات المفتاحية، وتصنيف الفئات، ووسم المفاهيم، وغير ذلك الكثير. 

 استكشاف Watson Discovery
™Watsonx.ai

درِّب الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الأساس والتعلم الآلي وتحقق من صحتها و اضبطها وانشرها بسهولة في استوديو المؤسسات الجديد من الجيل التالي. يمكّنك الإصدار الجديد من watsonx.ai Lightweight Engine من دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في حلولك عبر أي بيئة سحابية أو بيئة محلية.

 استكشف watsonx.ai
Watsonx.data™

وسِّع نطاق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي لجميع مجموعات البيانات الخاصة بك، في أي مكان، باستخدام مخزن بيانات مخصص. IBM watsonx.data يمكّنك من تبسيط بيئات البيانات المعقدة، والقضاء على عزلة البيانات، وتحسين أحمال تشغيل البيانات المتزايدة من حيث التكلفة والأداء، وإدارة البيانات وإعدادها لتحسين ملاءمة ودقة الذكاء الاصطناعي. 

 استكشف watsonx.data
Watsonx.governance™

ابدأ بإدارة ومراقبة وحوكمة جميع تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك لتمكين مهام سير عمل مسؤولة وشفافة وقابلة للتفسير باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات. يتيح لك IBM watsonx.governance إمكانية إدارة الامتثال للمعايير الصناعية والمتطلبات التنظيمية للذكاء الاصطناعي، والكشف عن المخاطر وتخفيف حدتها.

 استكشف watsonx.governance

قصص الشركاء

مساعدة شركائنا على تقديم تجارب ذكاء اصطناعي محسنة

EY

يعمل EY.ai Workforce، وهو حل عامل رقمي، على تضمين IBM watsonx Orchestrate لزيادة إنتاجية وظائف الموارد البشرية.
Seismic

تعمل شركة Seismic، الرائدة عالميًا في مجال التمكين، على تعزيز قدراتها الحالية في التلخيص الآلي للاجتماعات وتوصيات المحتوى باستخدام watsonx.

SAP

تعمل IBM وSAP على توسيع نطاق التعاون بينهما لتقديم المزيد من الابتكار والإنتاجية للعملاء باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة وحلول السحابة المتخصصة في الصناعة.
Bakstage.AI

تعمل Bakstage.AI على دمج IBM watsonx.ai لتخصيص تجارب العملاء ومساعدة الشركات على استغلال كامل إمكانات مبيعاتها عبر الإنترنت.

شركة Silver Egg Technology

تستفيد شركة Silver Egg من IBM watsonx.ai لتعزيز التوظيف وتسريع عملية التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

Tuatara

تستخدم شركة Tuatara مساعدًا افتراضيًا خاصًا بها ومدمجًا مع watsonx لأتمتة الردود على استفسارات العملاء المتكررة لصالح عميلها، Generali Poland.
الموارد
منشور مدونة الابتكار باستخدام IBM watsonx

استكشف كيفية يستخدم شركاء الأعمال منصة IBM watsonx في حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بمؤسساتهم. اقرأ عن المثالين المنشورين في المدونة.

اقرأ منشور المدونة IBM للشركات الناشئة سرِّع نمو شركتك الناشئة

عزِّز نمو شركتك الناشئة باستخدام برنامج IBM for Startups، المصمم لمساعدتك على تسريع الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتضمين من IBM. احصل على إرشادات الخبراء لتنمية شركتك الناشئة وتوسيع نطاق أعمالك إلى الأسواق العالمية والمستثمرين المحتملين.

البدء IBM Partner Plus البناء مع IBM

انضم إلى برنامج IBM Partner Plus لإنشاء حلولك والترويج لها والمشاركة في بيعها باستخدام أدوات تتيح لك تجربة تقنية IBM والتعاون مع الخبراء التقنيين والاستفادة من الموارد لتعزيز الطلب.

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