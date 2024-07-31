مع تزايد تبني الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى استثمار قدر كبير من الموارد والوقت لنشره بفعالية في حلولها. تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تقدمها شركة IBM على معالجة هذه التحديات من خلال إتاحة الوصول إلى الذكاء الاصطناعي واستخدامه، مما يمكّن مورِّدي البرمجيات المستقلين (ISVs) من تنفيذ الذكاء الاصطناعي للأعمال بسهولة مع الحفاظ على التركيز على خبراتهم الأساسية. لا يشترط أن تكون خبيراً لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من IBM لبناء حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع وبتكلفة أقل. تمكّنك مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي القابلة للتضمين من IBM من دمج الذكاء الاصطناعي الموثوق بسهولة أكبر في تطبيقاتك التجارية، وتقليل وقت الوصول إلى السوق ونشرها في أي بيئةِ سحابةٍ متعددة هجينة.

محرك watsonx.ai Lightweight Engine

أطلقت IBM مؤخرًا محركها المُحسّن watsonx.ai™ Lightweight Engine المصمم خصيصًا للمؤسسات. يتيح لك الإصدار الجديد من watsonx.ai Lightweight Engine إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من نماذج الأساس المصممة خصيصًا، بما في ذلك النماذج مفتوحة المصدر والنماذج الخاصة والنماذج المخصصة، بالإضافة إلى واجهات برمجة التطبيقات على مستوى المؤسسات. يمكنك تقليل البصمة الإجمالية لمتطلبات الحوسبة، مع توفير قدرات الاستدلال المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات.