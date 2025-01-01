IBM z17 يفتح آفاقًا جديدة من الفرص
معالجة ما يصل إلى 24 تريليون عملية في الثانية الواحدة¹
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حل ذكاء اصطناعي متكامل
 

يدمج ™IBM z17 الذكاء الاصطناعي المتقدم في السحابة الهجينة، ما يعزِّز الأداء والأمان واتخاذ القرار حيث توجد البيانات الحيوية.

بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج، يدفع IBM z17 عجلة الابتكار، ويدعم أعباء العمل الجديدة، ويعزز الإنتاجية، كل ذلك ضمن بيئة آمنة وموثوق بها ومرنة مصممة لتلبية احتياجاتك.

 اقرأ تقرير المحلل الصادر عن Celent
الذكاء الاصطناعي المتقدم (Advanced AI) تعزيز النمو والابتكار حسِّن دقة تنبؤات الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق النماذج اللغوية الكبيرة على معاملات الكمبيوتر المركزي في الوقت الفعلي، بدعم من معالج IBM Telum II. تعرَّف على المزيد حول تسريع الذكاء الاصطناعي
أمن فعَّال احمِ بياناتك بالغة الأهمية تمكَّن من تبسيط الأمان والامتثال باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسريع رحلتك نحو الأمان الكمِّي. استكشِف الميزات الأمنية المتقدمة
الكفاءة التشغيلية التحويل والأتمتة تمكَّن من تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات وتقليل التعقيدات وتمكين القوى العاملة لديك من خلال الأتمتة ورؤى الذكاء الاصطناعي. احسب التكلفة الإجمالية للملكية
المرونة أمن سيبراني مستند إلى الذكاء الاصطناعي تمكَّن من الحفاظ على استمرارية العمليات، وحماية البيانات الحساسة، والتصدي للتهديدات الإلكترونية المتطورة. تعرَّف على المزيد حول الخادم والمرونة الإلكترونية

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انضم إلى الحدث الافتراضي لتتعرف أكثر على IBM z17 في الإصدار الخاص من IBM Z Day.

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الفوائد

دقة أكبر

استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي الآمن على بيانات معاملاتك الأكثر موثوقية للحصول على رؤى فورية من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي متعدد النماذج مع النماذج اللغوية الكبيرة.
أمان أعلى

حدِّد المخاطر والأضرار المحتملة وقلِّل من تأثيرها استباقيًا باستخدام الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي. استثمر في أول سلسلة من الأنظمة الآمنة ضد الحوسبة الكمّية في العالم.
إنتاجية أكثر

تمكَّن من تسريع وتيرة التحديث من خلال استخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لتوحيد العمليات وتعزيز سرعة مؤسستك.
مرونة أكبر

تجنَّب الانقطاعات بشكل استباقي، وراقب الأنظمة والحالة، وتمكَّن من أتمتة التقارير والإدارة مع رؤى أعمق وتحليلات متقدمة.

عمليات التكامل الأساسية

عزِّز قوة وإمكانات IBM z17 الجديد من خلال هذه التكاملات الأساسية.
®IBM z/OS

استكشِف أحدث الإصدارات واستفِد من قوة الحوسبة لمنصة IBM Z لدفع التحول الرقمي وتسريع الابتكار.

IBM watsonx™ Code Assistant for Z

مصمم لمساعدة المطورين وفِرَق عمليات التطوير على تعزيز وتوسيع تطبيقات الكمبيوتر المركزي من خلال تحويل التعليمات البرمجية وأتمتتها بالذكاء الاصطناعي.
السحابة الهجينة مع IBM Z

يضمن دمج IBM Z في السحابة الهجينة تشغيلًا سلسًا للأعباء عبر المنصات مع تعزيز الأمان والمرونة والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Linux

يُعَد Linux on IBM Z منصة مؤسسية قوية تجمع بين مرونة المصادر المفتوحة والأداء الفائق والموثوقية والأمان.

الموارد

تعرَّف على تفاصيل أكثر وشاهد IBM z17 أثناء العمل من خلال استكشاف ثلاثي الأبعاد.
استكشِف مكتبة IBM Redbooks® التي تحتوي على مقدمة تقنية ودليل تقني ودليل تكوين لبرنامج IBM z17.

تصفح أدلة Redbook

اكتشف كيف تستفيد المؤسسات حول العالم من الذكاء الاصطناعي وقوة أجهزة الكمبيوتر المركزية الحديثة لتحقيق مزايا غير متوقعة كما لم يحدث من قبل.

اقرأ المستند البحثي

ما المقصود بتسريع الذكاء الاصطناعي؟ تعرَّف على المزيد حول كيفية تعزيز إمكانيات IBM Z مع Deanna Berger.

شاهد الفيديو

ما المقصود بالذكاء الاصطناعي متعدد النماذج؟ تشرح Susan Eickhoff كيفية تعزيز أداء الذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي.

شاهد الفيديو

اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يوسِّع IBM z17 نطاق الإمكانيات. حدِّد موعدًا لعقد اجتماع مع أحد ممثلي IBM Z.

 اقرأ المقدمة الفنية
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