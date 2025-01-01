يدمج ™IBM z17 الذكاء الاصطناعي المتقدم في السحابة الهجينة، ما يعزِّز الأداء والأمان واتخاذ القرار حيث توجد البيانات الحيوية.

بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج، يدفع IBM z17 عجلة الابتكار، ويدعم أعباء العمل الجديدة، ويعزز الإنتاجية، كل ذلك ضمن بيئة آمنة وموثوق بها ومرنة مصممة لتلبية احتياجاتك.