باستخدام IBM z/OS ، يمكنك استخدام ®قوة الحوسبة ®القوة الحوسبية والموارد الخاصة بمنصة IBM Z للمساعدة في تحويل الأعمال وتسريع الابتكارات. احصل على البيئة المستقرة والآمنة التي تتطلبها مجموعتك لتحسين حوسبة التشغيل ومواجهة التحديات المستقبلية.