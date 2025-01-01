مرونة الخادم والمرونة الإلكترونية مع IBM Z
تمكَّن من الحفاظ على استمرارية العمليات، وحماية البيانات الحساسة، والتصدي للتهديدات الإلكترونية المتطورة.
دليل البدء
رسم توضيحي لشخص جالس على مكتب وأمامه جهاز يظهر عليه خادم IBM Z وعناصر مخططات بيانية

تقليل فترة التعطل إلى الحد الأدنى

يساهم IBM Z في تقليل مخاطر انقطاع النظام من خلال تقليص فترة التعطل، وحماية البيانات الحساسة، والمساعدة على ضمان الامتثال التنظيمي في مختلف القطاعات مثل القطاع المالي، وقطاع الرعاية الصحية، والقطاع الحكومي.

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التوفر العالي

احصل على توافر بنسبة 99.999999% لضمان استمرارية العمليات دون انقطاع.²
سرعة الاسترداد المضاعفة

يُمكنك استعادة مستويات الخدمة بضِعف سرعة الأنظمة السابقة.
النسخ الاحتياطية غير القابلة للتغيير

التعافي الفوري من برامج الفدية وغيرها من الحوادث الإلكترونية.
تبسيط الامتثال

يمكنك تلبية اللوائح باستخدام التشفير ووضع علامات على البيانات والقدرات الجاهزة للتدقيق.

أمن رائد في الصناعة بفضل أجهزة IBM Z

سجِّل في ندوة الإنترنت لتتعرف على كيفية الاستفادة من IBM Z لتأمين الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي وضمان الامتثال التنظيمي.

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أدوات تمكين المرونة

أجهزة رائدة في الصناعة مصممة لتحقيق التوافر العالي، وقابلية التوسع، والأداء العالي. بالإضافة إلى بنية مقاومة للأعطال باستخدام قدرات مدمجة قادرة على التكرار والتبديل التلقائي في حال حدوث عطل.

 استكشف IBM z17
ميزة مدمجة IBM Z Cyber Vault تمكَّن من حماية البيانات الحساسة واستعادتها بسرعة من الهجمات الإلكترونية باستخدام أداة IBM Z Cyber Vault للمرونة. فهي تعمل على مراقبة تكامل البيانات والتحقق منه بشكل مستمر على أنظمة IBM Z، مع إنشاء نسخ احتياطية معزولة وآمنة للكشف عن التهديدات مثل هجمات الفدية والتصدي لها. ومن خلال تمكين الاستعادة السريعة وتقليل فترة التعطل، يساعد على ضمان استمرارية العمليات وتعزيز المرونة العامة للمؤسسة في مواجهة التهديدات الإلكترونية. استكشف IBM Z Cyber Vault بادر باستخدام IBM Z Cyber Vault
ميزة مدمجة IBM Flexible Capacity for Cyber Resiliency تجنب الأعطال بطريقة استباقية واختبر الاسترداد من الكوارث عند الطلب، ما يسمح بإدارة القدرات عبر المواقع ونقل أعباء العمل عند الطلب. بادر باستخدام Flexible Capacity for Cyber Resiliency استكشف الوثائق
IBM Z System Recovery Boost ضاعف سرعة الاسترداد بتحسين استرداد النظام الذي يتوفر الآن مع دعم جمع البيانات التشخيصية والبرامج الوسيطة وسياسات GDPS. استكشف System Recovery Boost البدء باستخدام System Recovery Boost
البرامج IBM Z Backup Resiliency يُمكنك اكتساب المعارف المطلوبة حول ترابط البيانات والثغرات الأمنية. كما يُمكنك إدارة استرداد تطبيقات الأعمال الأساسية باستخدام التحليلات والأتمتة؛ ما يقلل من الاعتماد على خبراء المجال. استكشف IBM Z Backup Resiliency
البرامج IBM GDPS لاستمرارية الأعمال يُمكنك تحقيق أقصى قدر من التوافر والاسترداد التلقائي بعد حالات الأعطال مع انعدام فقدان البيانات تقريبًا في غضون ثوانٍ. استكشِف تقنيات GDPS البدء باستخدام IBM GDPS
القدرات IBM Z Pervasive Encryption تمكَّن من تأمين البيانات أثناء السكون وأثناء النقل باستخدام IBM Z Pervasive Encryption، مع الحفاظ على المرونة الإلكترونية بأقل تأثير في الأداء. فهي تعمل على حماية المعلومات الحساسة من اختراق أمن البيانات، ودعم الامتثال التنظيمي، وبناء ثقة العملاء، ما يُتيح للشركات العمل بشكل آمن وفعَّال. استكشِف التشفير الشامل
ميزة مدمجة IBM Z Cyber Vault تمكَّن من حماية البيانات الحساسة واستعادتها بسرعة من الهجمات الإلكترونية باستخدام أداة IBM Z Cyber Vault للمرونة. فهي تعمل على مراقبة تكامل البيانات والتحقق منه بشكل مستمر على أنظمة IBM Z، مع إنشاء نسخ احتياطية معزولة وآمنة للكشف عن التهديدات مثل هجمات الفدية والتصدي لها. ومن خلال تمكين الاستعادة السريعة وتقليل فترة التعطل، يساعد على ضمان استمرارية العمليات وتعزيز المرونة العامة للمؤسسة في مواجهة التهديدات الإلكترونية. استكشف IBM Z Cyber Vault بادر باستخدام IBM Z Cyber Vault
ميزة مدمجة IBM Flexible Capacity for Cyber Resiliency تجنب الأعطال بطريقة استباقية واختبر الاسترداد من الكوارث عند الطلب، ما يسمح بإدارة القدرات عبر المواقع ونقل أعباء العمل عند الطلب. بادر باستخدام Flexible Capacity for Cyber Resiliency استكشف الوثائق
IBM Z System Recovery Boost ضاعف سرعة الاسترداد بتحسين استرداد النظام الذي يتوفر الآن مع دعم جمع البيانات التشخيصية والبرامج الوسيطة وسياسات GDPS. استكشف System Recovery Boost البدء باستخدام System Recovery Boost
البرامج IBM Z Backup Resiliency يُمكنك اكتساب المعارف المطلوبة حول ترابط البيانات والثغرات الأمنية. كما يُمكنك إدارة استرداد تطبيقات الأعمال الأساسية باستخدام التحليلات والأتمتة؛ ما يقلل من الاعتماد على خبراء المجال. استكشف IBM Z Backup Resiliency
البرامج IBM GDPS لاستمرارية الأعمال يُمكنك تحقيق أقصى قدر من التوافر والاسترداد التلقائي بعد حالات الأعطال مع انعدام فقدان البيانات تقريبًا في غضون ثوانٍ. استكشِف تقنيات GDPS البدء باستخدام IBM GDPS
القدرات IBM Z Pervasive Encryption تمكَّن من تأمين البيانات أثناء السكون وأثناء النقل باستخدام IBM Z Pervasive Encryption، مع الحفاظ على المرونة الإلكترونية بأقل تأثير في الأداء. فهي تعمل على حماية المعلومات الحساسة من اختراق أمن البيانات، ودعم الامتثال التنظيمي، وبناء ثقة العملاء، ما يُتيح للشركات العمل بشكل آمن وفعَّال. استكشِف التشفير الشامل

النسخ الاحتياطي للتخزين من أجل المرونة IBM DS8000 لمرونة البيانات توفِّر سلسلة IBM DS8000 أنظمة تخزين عالية الأداء من فئة المؤسسات مصممة للعمل مع أعباء العمل الحرجة. وتساعد الميزات مثل التكرار المتقدم، والتخزين عالي التوافر، والنسخ الاحتياطي السريع على ضمان حماية بياناتك وإمكانية الوصول إليها. استخدِم التكامل السلس مع IBM Z وCyber Vault لإنشاء نسخ احتياطية غير قابلة للتغيير ويمكن استعادتها في حالة حدوث حادث إلكتروني أو كارثة. استكشِف وحدة التخزين DS8000

حالات الاستخدام

تُعَد المرونة أساس الثقة والموثوقية في عمليات الأعمال. ويمكن أن تتسبب فترات التعطل، أو اختراقات أمن البيانات، أو الهجمات الإلكترونية في تعطيل الخدمات، وتقويض ثقة العملاء، والتسبب في خسائر مالية. مع IBM Z، يمكنك اكتساب الثقة في الابتكار بأمان، مع العلم أن بنيتك التحتية مصممة لتحمُّل كل من الأعطال الداخلية والتهديدات الخارجية.
الخدمات المالية

الحفاظ على عمليات مصرفية مستمرة على مدار الساعة طوال الأسبوع مع تحمُّل قوي للأعطال ومعالجة معاملات ثرية بالميزات الأمنية.

 الرعاية الصحية

حماية بيانات المرضى باستخدام التشفير على مستوى المؤسسات مع الحفاظ على الوصول المستمر إلى التطبيقات الحيوية.

 البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية

التعامل مع أعباء العمل القصوى أثناء مبيعات العطلات أو العروض الترويجية الخاصة دون التأثير في أداء النظام أو حدوث انقطاعات.

 الحكومة والقطاع العام

تأمين بيانات المواطنين الحساسة والمساعدة على ضمان الاستعادة السريعة في مواجهة الهجمات الإلكترونية أو الكوارث الطبيعية.
دراسة حالة ضمان تقديم خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول على مدار الساعة يستخدِم Bradesco، أحد البنوك الرائدة في البرازيل، أنظمة IBM z لمعالجة 1.5 مليار معاملة شهرية مع مرونة وأمان وسرعة غير مسبوقة. تساعد هذه المنصة على ضمان استمرارية العمليات، وقابلية للتوسع، والحماية القوية للبيانات الحساسة، ما يُتيح للبنك تلبية احتياجات العملاء بسلاسة مع دعم نمو الأعمال.
اتخِذ الخطوة التالية

استكشف الموارد الفنية وحالات الاستخدام للخوادم المرنة لنظام IBM Z للتعرّف على كيفية استعادة الأنظمة دون فقدان البيانات والتغلّب على برامج الفدية الضارة.

 انظر الموارد الفنية برامج الأمان لنظام IBM Z

حلول برامج الأمان والمرونة في أنظمة الكمبيوتر المركزي لتوفير حماية شاملة.

 استكشف برنامج الأمان الأمن المتقدم في IBM Z

تمكين ميزات الأمان المتقدمة والرائدة في الصناعة بشكل مدمج على نظام الكمبيوتر المركزي من IBM لديك.

 استكشِف الميزات الأمنية المتقدمة أمان مقاوم للحوسبة الكمية لنظام IBM Z

حماية البيانات الحساسة من التهديدات المستقبلية التي قد تسبِّبها الحوسبة الكمية.

 استكشِف الأمن الكمي