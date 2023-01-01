الحلول والبرامج الأمنية لنظام IBM Z

يُمكنك حماية البيانات وأعباء العمل الأكثر أهمية في بيئة التهديدات المتغيرة باستمرار.
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رسم توضيحي تجريدي بأشكال هندسية مع كمبيوتر محمول مرسوم في المنتصف

يُعد برنامج أمان الكمبيوتر المركزي أمرًا بالغ الأهمية لحماية تكامل البيانات وسريتها، وإتاحة البيانات والتطبيقات المستضافة في أنظمة ®IBM Z .

توفر حلول الأمن لعائلة  IBM Z حماية شاملة من التهديدات المتطورة، وتشمل التشفير المتقدم، وعناصر تحكم قوية للتحكم في الوصول، واكتشاف التهديدات المتطورة. وتتوافق هذه الحلول لتلبية المتطلبات التنظيمية، وتوفر تدابير الأمن الإلكتروني الآلية، ما يقلل من المخاطر ويمكّن المؤسسات من التركيز في أنشطة الأعمال الأساسية. 

يؤدي تكامل هذه التدابير الأمنية إلى تحسين مرونة أنظمة IBM Z، مما يضمن الاستمرارية والتخلص السريع من حالات الأعطال.
ابقَ على اطلاع على بيانات تصحيح الأمن وتقييمات نظام تسجيل الثغرات الأمنية الشائعة (CVSS) المرتبطة بالتقارير التحليلية الجديدة للبرامج المرخصة (APARs) وإشعارات الأمن.
مجموعة الحلول الأمنية للكمبيوتر المركزي

تنظم القائمة التالية برامج أمان الكمبيوتر المركزي وقدرات حلول IBM Z في فئات مختلفة، مثل حماية البيانات والتشفير وإدارة المفاتيح وإدارة التهديدات والثغرات الأمنية وإدارة الهوية والوصول.
حلول حماية البيانات
IBM Hyper Protect Virtual Servers

يُمكنك حماية التطبيقات ذات المهام الحساسة في بيئات السحابات المتعددة الهجينة، واستخدام الخدمات السحابية التي يديرها  Linux® on IBM Z  لحماية البيانات السحابية والأصول الرقمية.

 استكشف Hyper Protect Virtual Servers
IBM Security® Guardium® Data Protection

يُمكنك إدارة الأمن والامتثال في الوقت الفعلي من خلال تدقيق نشاط  Db2 لنظام z/OS، وIMS ومجموعة البيانات.

 استكشف IBM Security Guardium Data Protection
التشفير ذائع الانتشار

يُمكنك حماية بياناتك في جميع المراحل، سواء كانت مُستخدمة أو مُهملة أو في أثناء معالجتها، حماية أسرع دون أي تغييرات في التطبيق.

 استكشف تشفير IBM Z ذائع الانتشار IBM Fibre Channel Endpoint Security

يُمكنك حماية وتشفير البيانات المتدفقة في ®FICON وارتباطات القنوات الليفية من نظام IBM Z إلى DS8900F أو فيما بين المنصات.

 استكشف أمن نقطة نهاية قناة الألياف من IBM التنفيذ الآمن من IBM لنظام ®Linux

استخدم بيئة تنفيذ موثوقة (TEE) لعزل أعباء العمل بتفاصيلها وتوسيع نطاقها للدفاع ضد التهديدات الداخلية والخارجية.

 استكشف التنفيذ الآمن من IBM لنظام Linux
حلول التشفير وإدارة المفاتيح
IBM PCIe Cryptographic Coprocessor (Crypto Express)

يُمكنك إلغاء تحميل عمليات التشفير المكثَّفة حسابيًا - مثل المدفوعات المالية أو المعاملات الآمنة - من الخادم المضيف.

 استكشف IBM PCIe Cryptographic Coprocessor
Unified Key Orchestrator for IBM z/OS (معروف باسم UKO for z/OS)

يُمكنك إدارة المفاتيح بكفاءة وأمان لتشفير مجموعة بيانات ®IBM z/OS في IBM Z وأنظمة إدارة مفاتيح السحابة العامة. (والمعروف سابقًا باسم IBM EKMF Web)

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IBM Security® Guardium® Key Lifecycle Manager (GKLM)

يُمكنك تبسيط إدارة المفاتيح للتطبيقات والحلول ذاتية التشفير باستخدام بروتوكولات التشغيل التفاعلي، التي تشمل بروتوكول التشغيل التفاعلي لإدارة المفاتيح (KMIP) وبروتوكول الطباعة عبر الإنترنت (IPP) ونقل الحالة التمثيلية (REST)، وواجهات مثل PKCS#11.
التشفير المتجانس بالكامل (FHE) من IBM

يمثِّل التقنيات المتطورة التي تتيح إجراء عمليات الحوسبة على البيانات المشفرة دون فك التشفير. اكتشف كيف يمكن لهذه الابتكارات أن تعزّز أمن البيانات والخصوصية في مختلف الصناعات.

 استكشف IBM FHE IBM Advanced Crypto Service Provider (ACSP)

استخدم حل خدمات التشفير عن بُعد الذي يمكّن التطبيقات في البيئات الموزَّعة من الوصول إلى أجهزة التشفير عبر الشبكة.

 استكشف IBM ACSP IBM Crypto Analytics Tool (CAT)

اجمع المعلومات المتعلقة بالأمن للمساعدة في تكوين مخزون التشفير، واستخدم العميل الرسومي لتحليل معلومات الأمن بسهولة.

 استكشف التنفيذ الآمن من IBM لنظام Linux IBM Trusted Key Entry (TKE)

توفر آليات إدارة وحدة أمن الأجهزة (HSM) المستندة إلى الأجهزة على مستوى متوافق، ويُمكنك استخدامها لإدارة كل من IBM Z ووحدات LinuxONE HSM.

 استكشف IBM TKE محطة عمل IBM Enterprise Key Management Foundation (EKMF)

استخدم نظامًا مبسطًا وفعالًا وآمنًا لإدارة المفاتيح والشهادات ليقدم لك دعمًا مكثفًا لبطاقات EMV الذكية.

 استكشف محطة عمل IBM EKMF
حلول إدارة التهديدات والثغرات الأمنية
IBM Z and LinuxONE Security and Compliance Center (zSCC)

يقدِّم حلولًا شاملة مصممة خصوصًا لتحسين الأمن والامتثال في بيئات المؤسسات. ويُمكنك توفير الوقت وتقليل تعقيد عمليات التدقيق من خلال جمع الحقائق على نحوٍ مؤتمت.

 استكشف IBM zSCC
IBM Security® zSecure

يُمكنك الاستفادة تحديدًا من zSecure Alert وzSecure Audit وzSecure Command Verifier لتوفير قدرات إدارة التهديدات والثغرات الأمنية.

 استكشف IBM Security zSecure
IBM Security QRadar® Suite

إنها منصة قوية للذكاء الأمني تجمع بين معلومات الأمن وإدارة الأحداث (SIEM) وإدارة السجلات والكشف عن مواطن الخلل وقدرات الاستجابة للحوادث. واحصل على رؤية مباشرة لبيئة تقنية المعلومات لديك، واكتشف التهديدات بكل كفاءة، واستجب بفعالية لحماية مؤسستك من مخاطر الأمن الإلكتروني.

 استكشف IBM Security QRadar Suite IBM Security X-Force

يُمكنك الوصول إلى استعلامات التهديدات المتطورة والأبحاث الأمنية والرؤى لحماية مؤسستك من التهديدات الإلكترونية. واطلع على التوصيات والحلول القابلة للتنفيذ بناءً على البيانات الفورية لتعزيز وضع الأمن الإلكتروني لديك.

 استكشف IBM Security X-Force ماسح ومراقب الترميز المعتمَد (zACS) لنظام IBM z/OS

يُمكنك تعزيز أمن منصة z/OS بتحديد الثغرات الأمنية المحتملة داخل رمز مؤسستك للتحقيق ثم المعالجة اللاحقة.

 استكشف IBM zACS
حلول إدارة الهوية والوصول (IAM)
IBM Resource Access Control Facility (RACF)

إنها أداة قوية لإدارة الأمن مصممة في أنظمة IBM z Systems. إذ يُمكنك إدارة الوصول إلى الموارد بشكل فعال، وضمان تكامل البيانات، وحماية الأصول الحساسة بفضل قدرات المصادقة والترخيص الشاملة.

 استكشف IBM RACF
IBM Z Multi-Factor Authentication (IBM Z MFA)

حل آمن مصمَّم لتعزيز أمن الوصول في أنظمة IBM z Systems. إذ يُمكنك تنفيذ إجراءات مصادقة قوية لحماية البيانات والتطبيقات الحساسة بشكل فعال، وضمان الامتثال لأحدث المعايير الأمنية.

 استكشف IBM Z MFA
IBM Security Verify

استخدم القدرات الآلية المحلية لإدارة تحديد أسلوب الحوكمة، وإدارة القوى العاملة، والتحكم في الهوية وعملية الوصول، والتحكم في الحسابات المميزة.

 استكشف أداة IBM Security Verify
IBM Security zSecure

يُمكنك الاستفادة تحديدًا من zSecure Alert وzSecure Audit وzSecure Command Verifier لتوفير قدرات إدارة التهديدات والثغرات الأمنية.

 استكشف IBM Security zSecure

دراسات حالة

مؤسسة Abraxas Informatik AG

اقرأ المزيد عن تنفيذ مصادقة IBM Z متعددة العوامل لتحديث تجربة الأمن لتطبيقات المؤسسات المهمة للأعمال.
مؤسسة Bank Zero

تعرَّف على الكيفية التي يمكنك بها الاستفادة من التشفير ذائع الانتشار وبرنامج تنسيق المفاتيح الموحَّد لنظام IBM z/OS (المسمى سابقًا EKMF) لمعاملات البطاقات في IBM LinuxONE.

Fiducia & GAD IT AG

اكتشف كيف يساعد IBM Z Security مؤسسة Fiducia في استخدام حلول سهلة التنفيذ للالتزام باللوائح بسهولة ولحماية عملائها.
Software AG

تعرَّف على الكيفية التي أتاحت لحل المصادقة IBM Z MFA تمكين مؤسسة Software AG من تنفيذ نهج شامل لأمن الكمبيوتر المركزي.

الموارد التوقيعات الرقمية باستخدام خوارزمية الكمية الآمنة
راجع هذا المنشور الذي كتبته مهندسة IBM المتميزة "آن ديمز" الذي يوضح كيف يساعدك نظام ™IBM z16 في بدء رحلتك نحو الكمية الآمنة.
الحماية الكمية الآمنة في نظام IBM z16
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اتخِذ الخطوة التالية

يُمكنك تقييم الثغرات الأمنية المحتملة من خلال تقييم رفيع المستوى يتماشى مع إطار عمل الثقة الصفرية. وتعرَّف على خطوات التخطيط لاستراتيجية دفاعية أقوى للتخفيف من المخاطر على نحوٍ فعال.

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