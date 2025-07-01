كيف يمكن لنهج التشفير ما بعد الكمّي أن يساعد في حماية بيانات الكمبيوتر المركزي.

مع اقتراب القطاع من تحقيق جهاز كمبيوتر كَمّي ذي تأثير مباشر على تقنيات التشفير، سيصبح أمن البيانات التشغيلية والشخصية والمالية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وستصبح حماية تلك البيانات من أحدث مصادر التهديد أولوية قصوى للعديد من المؤسسات.

تعتمد خوارزميات التشفير بالمفتاح العام، المحددة في المعايير الحالية والتي طُوِّرت ونُشرت في سبعينيات القرن الماضي، على مسائل رياضية تشكّل تحديًا لأجهزة الكمبيوتر التقليدية. ولا تزال هذه المعايير الصناعية تُستخدم في بعض نُظم حماية البيانات الحالية. وفي المستقبل القريب، قد يتمكن جهاز كمبيوتر كَمّي ذو تأثير تشفيري من كسر تلك المعايير التشفيرية، مما يعرّض البيانات الحسّاسة للخطر.

وعلى الرغم من أن مثل هذا الجهاز لا وجود له بعد، يمكن للمخترقين سرقة البيانات المُشفَّرة اليوم وتخزينها، ثم انتظار تطوّر تقنيات فك التشفير المعتمِدة على حوسبة Quantum. تُعرَف هذه الاستراتيجية باسم "اجمع البيانات الآن وفك تشفيرها لاحقًا"، وهي تبرز الحاجة إلى التشفير ما بعد الكمّي، المعروف أيضًا بالتشفير الآمن كمّيًا أو المقاوم للهجمات الكمّية. وعلى الرغم من عدم وجود هجمات كمّية عملية في الوقت الحالي، قد تظل بعض البيانات المخزَّنة اليوم حسّاسة لعقود مقبلة. ومع تقدّم حوسبة Quantum، تتزايد المخاطر التي تتعرض لها أساليب التشفير التقليدية.