مرونة حديثة في الوقت الفعلي للتطبيقات المجمعة باستخدام التحليلات لأتمتة عمليات الاسترداد
يعمل IBM Z® Backup Resiliency على أتمتة التحليل والنسخ الاحتياطي واستعادة بيانات التطبيقات المجمعة لتوفير المرونة التشغيلية والحد من مخاطر الأعمال. يوفر جردًا لاستخدام البيانات والنسخ الاحتياطية، ولديه قدرات الأتمتة لاسترداد البيانات المجمعة بسرعة لأحداث التشغيل أو التعافي من الكوارث. يمكنه أيضًا إنشاء تقارير توضح بالتفصيل استخدام وعلاقات البيانات والتطبيقات المجمعة.
يوفر IBM Z Backup Resiliency يوفر إدارة مرنة عالية القيمة للبيانات والتطبيقات غير المُدارة بقواعد البيانات، وذلك باستخدام تقارير تحليلية مفصلة لتوفير رؤى تقلل من الأساليب اليدوية المطلوبة لإدارة البيانات خارج نطاق التحكم بقاعدة البيانات. من خلال تقليل الاعتماد على الخبرة المحددة والتحليل المستهلك للوقت والمعرض للأخطاء لتحديد تأثير حوادث تلف البيانات، يتم تحديد الثغرات والتبعيات المتبادلة بين بيانات التطبيق بسرعة لتقليل المخاطر التجارية للمؤسسة.
احصل على فهم واسع للمرونة على منصة IBM Z التي تشرح كيفية عملها وسبب أهميتها.
معالجة مخاطر أعمالك من خلال استرداد البيانات من أي تلف وصولًا إلى المستوى الدقيق. تضمن القدرة على الاسترداد في نقطة زمنية محددة للأنظمة غير المستندة إلى قواعد البيانات ضمانًا لحماية البيانات بشكل شبه مستمر.
احصل على رؤية في الوقت الفعلي للوظائف قيد التشغيل ومجموعات البيانات المفتوحة التي قد تكون في خطر. يتيح جرد مجموعات البيانات والنسخ الاحتياطية في نقطة زمنية محددة استردادًا أسرع يعتمد على الصفحة.
زدّ من فهمك لتداخلات التطبيقات ونقاط الاسترداد مع تقارير فجوات التدقيق والمرونة.
تم تصميم جمع وتحليل IBM Z Backup Resiliency SMF لتحقيق السرعة والكفاءة. يتم التجميع بشكل مستمر على مدار اليوم ويتم تمرير بياناتك إلى المهام الفرعية للتحليل للحصول على حالة محدّثة لاستخدام البيانات المجمعة وإمكانية استردادها. يتفاعل IBM Z Backup Resiliency مع العديد من عناصر النظام ليمنحك حالة دقيقة للمعالجة الدفعية بالإضافة إلى ثروة من المعلومات التاريخية.
يمنحك IBM Z Backup Resiliency سهولة أكبر في الاسترداد، دون الحاجة إلى خبرة واسعة في التطبيقات، لتقليل وقت استئناف الأعمال بشكل كبير. إذا كانت هناك حاجة إلى استرداد مجموعة بيانات، فإن واجهة IBM Z Backup Resiliency ISPF تعمل تحديد النسخة الاحتياطية المناسبة بسرعة، وتوليد JCL للاستعادة تلقائيًا بما يتطابق مع طريقة النسخ الاحتياطي. أيضًا، تتيح لك برامج تشغيل IBM Z Backup Resiliency إنشاء قوالب JCL لأي منهجية.
يوفر تطبيق IBM Z Backup Resiliency z/OSMF على الويب لوحة معلومات قابلة للتخصيص مفيدة لفحص وإدارة حالة المرونة لديك. تتكون لوحة المعلومات، الفريدة لكل متصفح، من مربعات يحددها المستخدم ويمكن تكوينها لإعداد تقارير عن كل من الملفات الحرجة والنسخ الاحتياطية لمساحة جدول Db2. يتم تتبع المؤشرات الرئيسية مثل الملفات الحرجة غير المدعومة بالنسخ الاحتياطي والملفات الحرجة التي تم الوصول إليها بشكل غير متوقع (لأغراض التدقيق)، وتتوفر معلومات مفصلة في شكل جداول تفاعلية. يتم تصوير النسبة الإجمالية للنسخ الاحتياطي، والتي تسمى أيضًا "مؤشر الراحة"، بيانياً لتوفير عرض تجريدي عالي المستوى لجاهزية النسخ الاحتياطي للموقع.
عند تنفيذ استراتيجية مرونة إلكترونية قوية لحماية مؤسستك من التهديد المتزايد لبرمجيات الفدية الخبيثة وتوفير التعافي من الكوارث، يشكل IBM Z Backup Resiliency جزءًا من الحل لإعادة أحمال تشغيل الإنتاج لديك إلى العمل من خلال العمل مع تقنيات مثل IBM DS8000 Safeguarded Copy. باستخدام تقرير التحقق من السلامة يمكن تحديد جدوى النُسخ الاحتياطية بسرعة، مما يتيح اتخاذ قرارات أفضل وإجراءات أفضل لاستعادة الخدمات.
باستخدام ثروة المعلومات التي تم التقاطها في قاعدة بيانات IBM Z Backup Resiliency، يمكنك بسهولة إنشاء تقارير توضح بالتفصيل استخدام بيانات التطبيق المجمعة وعلاقاتها مباشرةً في واجهة المستخدم أو تشغيلها كتقرير مجدول. يمكن لهذه التقارير أن تساعد في تحديد ثغرات المرونة والتدقيق لمعالجة تفويضات الامتثال من خلال توفير تقارير تشبه تقارير التدقيق تلقائيًا للوائح الاسترداد ومشاركة البيانات.
يتم تشغيل IBM Z Backup Resiliency TimeLiner باستمرار لالتقاط مجموعة بيانات للأنشطة المفتوحة والمغلقة، مما يوفر معلومات محدثة كل دقيقة حول الوظائف قيد التشغيل على نظامك وحالة مجموعات البيانات المُستخدمة بواسطة الوظائف. يتتبع TimeLiner المعلومات ويضع نقاط تحقق لها في قاعدة البيانات والسجل الخاصين به، ليوفر للعمليات معلومات قيّمة تسهّل تحديد البيانات المعرضة للخطر من خلال تقارير التتبع الأمامي والخلفي.
يقوم IBM Z Backup Resiliency بدمج وتجميع معلومات مفصلة عن الجدول الزمني من جميع برامج الجدولة الرئيسية على IBM Z. مع IBM Z Workload Scheduler، تتوفر المزيد من القدرات لجمع معلومات دقيقة من واضع الجداول، مما يضمن معرفة أي تغييرات مخصصة عند إعداد التقارير حول تحديثات مجموعة البيانات.
قبل تثبيت IBM Z Backup Resiliency، تأكد من استيفاء متطلبات النظام التالية: