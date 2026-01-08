يُعَد IBM Z Workload Scheduler حلًا لأتمتة أعباء العمل يُتيح للمؤسسات أتمتة معالجة أعباء عمل الأنظمة المعقدة والتخطيط لها والتحكم فيها. يدير مهام سير العمل من نقطة تحكم واحدة عبر العديد من المنصات وتطبيقات الأعمال. يوسِّع نطاق أتمتة عمليات معالجة البيانات (DP) لديك. يساعد على تخطيط أعباء عمل الإنتاج وجدولتها تلقائيًا. من نقطة تحكُّم واحدة، يعمل على تعزيز معالجة أعباء العمل والتحكم فيها في المواقع المحلية والبعيدة. باستخدام IBM Z Workload Scheduler لزيادة الأتمتة، تصبح موارد معالجة البيانات (DP) أكثر كفاءة، وتتمتع بتحكم أكبر في أصول DP الخاصة بك، وتُدير معالجة أعباء عمل الإنتاج بشكل أفضل.