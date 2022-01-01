الخدمات الاستشارية في مجال الأتمتة

تتيح الخدمات الاستشارية المتقدمة في مجال الأتمتة التي تقدمها شركة IBM Consulting™ للمؤسسات إمكانية عدم الاقتصار على أتمتة المهام البسيطة فحسب، بل التعامل أيضًا مع العمليات المهمة التي يتم فيها التعامل مع العملاء وتؤدي إلى تحقيق الإيرادات مع ضمان إمكانية استخدامها والتوسع فيها بسهولة. يمكنك إنشاء عمليات مترابطة، وذكية، وشاملة، ومدعومة بتقنيات أُسية، وموثوق بها. ومن خلال التنسيق السلس للعمل بين الروبوتات والقوى العاملة البشرية، يمكن للمؤسسات أن تعزز استخدام نماذج أعمال مرنة وقابلة للتكيف تعمل على تحسين الكفاءة والإنتاجية.
نحن نقدم نهجًا شاملًا للأتمتة من خلال إطار عمل مصمم لتحقيق القيمة بشكل سريع. نلبي خدماتك مهما كانت طبيعتها، بدءًا من وضع الاستراتيجيات وتصميم خرائط الطريق وحتى إدارة المشروعات التي تدعم برامج الأتمتة على نطاق واسع.
خفف العبء عن فريقك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية الأتمتة
نسبة التحسينات في مؤشرات الأداء القابلة للقياس من خلال مشاركتهم في خدمات الأتمتة الذكية.¹
نسبة الانخفاض في وقت معالجة المطالبة، حيث انخفضت من 15 يومًا إلى يوم واحد.²
نسبة الانخفاض في معدل إعادة العمل بسبب قدرات التميز في تنفيذ العمليات.³
تمكّن من تقليل التكلفة الإجمالية للملكية وتقليل صيانة التطبيقات والبيانات، وإدارة التطبيقات المخصصة على السحابة من خلال الاستفادة من قدرات الأتمتة الذكية، والمعالجة الذاتية، والتطوير والأمان والعمليات، وهندسة المنصات، وهندسة موثوقية الموقع.
الأتمتة القصوى هي مجموعة شاملة من الخدمات الاستشارية والمنصات التقنية التي تمكِّن من إجراء المعالجة تلقائيًا بشكل كامل بأدنى تدخل بشري، وتؤدي إلى تحسين تجارب العملاء وتحقيق قيمة جديدة للأعمال.
قم بتمكين التحول الرقمي وتحديث عمليات تقنية المعلومات، وسرّع رحلة أتمتة تقنية المعلومات المؤسسية الخاصة بك باستخدام Ansible Automation وإدماج سير العمل الذكي لتقنية المعلومات من أجل عمليات تقنية المعلومات الشاملة التي تمتد عبر المؤسسة.
بمساعدة IBM Consulting، تستخدم Water Corporation عمليات الأتمتة للحفاظ على تدفق كل من البيانات والمياه.
اقرأ عن كيفية تعاون مدينة هلسنكي وIBM Consulting على إنشاء تجارب عملاء أسرع وأكثر مرونة باستخدام شبكة مساعد رقمي.
عملت TD Ameritrade مع IBM Consulting على أتمتة سير العمل المؤسسي لإنشاء تجربة عملاء أكثر تفاعلًا.
أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي موجودًا في كل مكان والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على وشك أن تصبح سائدة.
تتطلب التقنيات المتقدمة مستوى عاليًا من الثقة، خاصةً في عصر الذكاء الاصطناعي. تعرّف على الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تعزيز الثقة.
أثبتت IBM قدرتها على مساعدة المؤسسات على توسيع نطاق الأتمتة من خلال تنفيذ مشاريع أتمتة العمليات الآلية واسعة النطاق مع العديد من عملائها.
تعمل شركات Celonis وIBM وRed Hat معًا لتقديم حلول عملية التعدين وذكاء العمليات وإدارة التنفيذ لعملائنا. استفد من تبسيط العمليات والأتمتة على مستوى المؤسسة وتمكّن من تحقيق قيمة للأعمال على نطاق واسع.
تساعد الشراكة بين IBM وMicrosoft العملاء على الانتقال إلى عالم تقنية السحابة المتعددة الهجينة، ما يمكِّنهم من تحويل مؤسساتهم إلى مؤسسات معرفية من خلال خبرتنا في العديد من الصناعات والعمليات التجارية والتقنية الأسية.
على مدار أكثر من عقد من الزمان، قادت شركتا IBM وServiceNow الابتكار في سوق إدارة خدمات تقنية المعلومات وخدمات مكان العمل. تساعدك شراكتنا العالمية، من خلال العمل مع IBM Consulting، على تسريع الوقت المناسب للقيمة، والحصول على رؤية كاملة لبصمتك التشغيلية، وإضفاء طابع إنساني على تجربة أتمتة سير العمل لديك.
تعمل خدماتنا الاستشارية في الذكاء الاصطناعي على إعادة ابتكار الطريقة التي تتبعها في تنفيذ عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الجمع بين خبراتنا المتعمقة في العديد من الصناعات والمجالات، إلى جانب تقنية الذكاء الاصطناعي، والنهج القائم على التجربة الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز فريقك بدلًا من استبداله، ويرفع من مهاراتهم وقيمة عملهم.
يعمل خبراؤنا في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والصناعات معًا لمساعدتك في مواءمة استراتيجية البيانات الخاصة بك بهدف بناء مؤسسة تعتمد على المعارف، وذلك من خلال إضافة الذكاء الاصطناعي والأتمتة في نقاط تأثير محددة.
تعرف على كيفية عملنا مع العملاء لإنشاء ذكاء اصطناعي مسؤول وشفاف ومدعوم بأطر حوكمة مؤسسية جنبًا إلى جنب مع المنصات الآلية لحوكمة الذكاء الاصطناعي.
اشترك في الرسائل الإخبارية لمعهد Institute for Business Value لتلقي أحدث الأفكار المستندة إلى الأبحاث التي ستساعدك على التقدم بشكل أكبر وأسرع في عملك.
انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.
استقبل رسائلنا الإخبارية الشهرية التي تقدم معلومات ورؤى حول التقنيات الرائجة التي تؤثر على عملك.
تجاوز الضجيج بفضل التحديثات المقدمة من الخبراء حول الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتقنية السحابية والأمان وغير ذلك الكثير.