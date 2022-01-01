الخدمات الاستشارية في مجال الأتمتة

تتيح الخدمات الاستشارية المتقدمة في مجال الأتمتة التي تقدمها شركة IBM Consulting™ للمؤسسات إمكانية عدم الاقتصار على أتمتة المهام البسيطة فحسب، بل التعامل أيضًا مع العمليات المهمة التي يتم فيها التعامل مع العملاء وتؤدي إلى تحقيق الإيرادات مع ضمان إمكانية استخدامها والتوسع فيها بسهولة. يمكنك إنشاء عمليات مترابطة، وذكية، وشاملة، ومدعومة بتقنيات أُسية، وموثوق بها. ومن خلال التنسيق السلس للعمل بين الروبوتات والقوى العاملة البشرية، يمكن للمؤسسات أن تعزز استخدام نماذج أعمال مرنة وقابلة للتكيف تعمل على تحسين الكفاءة والإنتاجية.

نحن نقدم نهجًا شاملًا للأتمتة من خلال إطار عمل مصمم لتحقيق القيمة بشكل سريع. نلبي خدماتك مهما كانت طبيعتها، بدءًا من وضع الاستراتيجيات وتصميم خرائط الطريق وحتى إدارة المشروعات التي تدعم برامج الأتمتة على نطاق واسع.