تعتني مدينة هلسنكي بشؤونها الخاصة. ففي الواقع، تقدِّم المدينة لمواطنيها المئات من الخدمات، تشمل كل شيء من الرعاية الصحية إلى الإسكان والبنية التحتية. يساعد أكثر من 38,000 موظف على تقديم هذه الخدمات، ما يجعل المدينة أكبر جهة توظيف في الدولة.

تُنتج هذه الخدمات كميات هائلة من البيانات، ما يساهم باستمرار في بناء مخزون ضخم بالفعل. يقول Tomas Lehtinen، رئيس قسم البيانات في مدينة هلسنكي: "لقد كنا نستخدم العديد من خدماتنا منذ وقت طويل جدًا". "تحتوي بعض أنظمتنا على بيانات تعود إلى ما يقرب من 30 عامًا".

في عام 2019، أنشأت المدينة استراتيجية بيانات لبدء الاستفادة من إمكانات هذه البيانات. يقول Lehtinen: "أراد فريقنا تمكين صناعة القرار، بالإضافة إلى تطبيق تلك البيانات لتحسين العمليات والاستجابة بشكل استباقي لاحتياجات المواطنين من الخدمات وفق شروطهم".

في ذلك الوقت، كان لكل مجموعة خدمية فريق خدمة عملاء خاص بها، وكان العديد منها يتعامل مع أعداد كبيرة من طلبات المواطنين. يقول Janne Kantsila، الاختصاصي الرائد في تقنيات الأتمتة في مدينة هلسنكي: "كان موظفو خدمة العملاء يعملون فوق طاقتهم". "وفي الوقت نفسه، أردنا تحسين تجربة العملاء. توقَّع مواطنونا خدمة أسرع وساعات خدمة أكثر مرونة. لم يريدوا الانتظار في طوابير".

وللمساعدة على معالجة هذه المشكلات، لجأت المدينة إلى المساعدين الافتراضيين - أو "روبوتات المحادثة"، حيث جرَّبت حلولًا من مزودين مختلفين عبر عدة أقسام. وبعد أن تحققت المدينة من كيفية استفادة مواطنيها من المساعدين الافتراضيين على أفضل نحو، عملت على تطوير طلب تقديم العروض (RFP) لمنصة مساعد افتراضي لدعم احتياجاتها الرقمية طويلة المدى.

كان من أبرز متطلبات المنصة معالجة اللغة الطبيعية والقدرة على الاتصال بأنظمة أخرى، بما في ذلك أنظمة الإدارات الداخلية الإقليمية في هلسنكي، والمدن الأخرى في فنلندا، والموردون الخارجيون، باستخدام واجهات برمجة التطبيقات. كما ارتبط المساعدون الافتراضيون بعدد من المجالات الأخرى بشكل غير مباشر، مثل نشر بيانات تدريب المساعد الافتراضي على خدمة Helsinki Region Infoshare المفتوحة، وهي خدمة ويب تم إنشاؤها في عام 2011 تستطيع المدن الكبرى في منطقة العاصمة تبادل البيانات من خلالها. يقول Kantsila: "من خلال فتح بيانات روبوتات المحادثة الخاصة بنا، يمكننا مساعدة المدن الأخرى في فنلندا على تطوير روبوتات المحادثة الخاصة بها، بحيث لا تضطر إلى البدء من الصفر".

من القدرات الأخرى المطلوبة كانت القدرة على الاتصال بأتمتة العمليات عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والترجمات التلقائية. قوانين خصوصية البيانات صارمة في الاتحاد الأوروبي، وأكثر صرامة في فنلندا، حيث تُعَد الشفافية والثقة من الأولويات القصوى. أرادت مدينة هلسنكي حلًا يمكن تشغيله من مركز بيانات محلي في فنلندا عند الحاجة، لحماية البيانات الحساسة للغاية مثل معلومات الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية.

قدَّمت IBM أفضل حل شامل لاحتياجات المدينة، وكان لديها فريق محلي في هلسنكي يمكنه المساعدة على تنفيذه.