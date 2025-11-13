رغم أن كوكبنا مغطى بالماء بمقدار الثلثين، فإن العثور على مياه نظيفة صالحة للشرب والحفاظ عليها قد يكون تحديًا كبيرًا في بعض الأحيان. لحسن الحظ، في المناخ الجاف لغرب أستراليا، تتولى مؤسسة Water Corporation هذه المهمة بكفاءة.

بصفتها جهة مملوكة للدولة، تُدير مؤسسة Water Corporation شبكة واسعة تمتد لأكثر من 52 ألف كيلومتر من الأنابيب، لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي وتصريف المياه في منطقة تبلغ مساحتها نحو 2.6 مليون كيلومتر مربع. ولضمان استمرار تدفق هذا المورد الحيوي إلى ملايين العملاء، تعتمد المؤسسة بشكل كبير على بنية SAP الراسخة لديها.

يوضِّح Steve Elliott، رئيس خدمات تكنولوجيا المعلومات في شركة Water Corporation: يُعَد SAP هو الجوهر -القلب النابض، إذا جاز التعبير- لأنظمتنا المؤسسية. إنه يمسّ العديد من جوانب عملياتنا عبر المؤسسة بأكملها. لم نكن قادرين على إدارة مساراتنا، ولا تتبُّع أمورنا المالية، ولا ضمان استمرار تشغيل المياه من دونه.

للأسف، كانت مجموعة الخوادم المحلية التي اعتمدت عليها مؤسسة Water Corporation لدعم بنية SAP التحتية تقترب من نهاية عمرها التشغيلي وتحتاج إلى تحديث. لكن شراء المزيد من الأجهزة لا يبدو أنه الحل الصحيح.



يقول Steve: "تُعَد الاستدامة أولوية بالنسبة لنا. نحن ملتزمون بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2035، واستخدمنا هذا الالتزام لتوجيه استراتيجيتنا الجديدة بشأن تكنولوجيا المعلومات المستدامة التي وضعناها مؤخرًا. نحن نريد تطوير أنظمتنا بطريقة مسؤولة، ولهذا نلتزم بمبدأين أساسيين في بنية هذه الرحلة المستدامة. أولًا: نتَّبِع نهج السحابة أولًا في خدماتنا الإدارية. ثانيًا: نعيد استخدام ما لدينا قبل أن نشتري، ونشتري قبل أن نبني".



نظرًا للمزايا البيئية والتشغيلية، قررت مؤسسة Water Corporation التحول إلى استراتيجية سحابية، مدعومة من Amazon Web Services (AWS)، لأنظمة SAP الحيوية لديها. وسرعان ما أوضحت التعقيدات في البنية الحالية أن الشركة ستحتاج إلى دعم خارجي لإتمام عملية الانتقال.



يقول Steve Elliott: "على مر السنين، جمعنا كمية كبيرة من البيانات. ولأكون أكثر تحديدًا - أكثر من 50 تيرابايت. وكنا بحاجة للحفاظ على أمان هذه البيانات، وليس فقط في أثناء نقلها، بل أعني ضمان سلامتها طوال عملية التغيير بأكملها. وفي الوقت نفسه، كان هناك العديد من التكاملات التي أجريناها بين SAP وأنظمتنا الأخرى، لذا فإن فصل هذه الروابط وإعادة ربطها في السحابة سيكون تحديًا حقيقيًا".