يستخدم مساعدو الذكاء الاصطناعي من IBM الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط الوصول إلى المعلومات والأتمتة في كافة مستويات عملك، وذلك من خلال استهداف مهام سير العمل والإجراءات الروتينية أو المعقدة بالنسبة إلى الموظفين والعملاء.
مساعدو الذكاء الاصطناعي لدينا مصممون لحالات الاستخدام عالية التأثير، ما يمكنهم من تحقيق قيمة كبيرة من خلال المساعدة في تحسين الإنتاجية وتجربة العملاء وتحديث التطبيقات وعمليات تكنولوجيا المعلومات. علاوة على ذلك، فهم يتمتعون بالمرونة—أي أنهم مصممون للعمل مع الأنظمة والنماذج التي تستثمر فيها.
أطلق العنان لمستويات جديدة من الإنتاجية مع مساعدي الذكاء الاصطناعي الثلاثة
اعرف إلى أي مدى تحقق المؤسسات مستويات جديدة من الإنتاجية وخدمة العملاء باستخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي
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