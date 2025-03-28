تُعدّ Avid Solutions شركة بحث وتطوير ذات مهمة جريئة لإحداث ثورة في إنتاج الغذاء والزراعة المستدامة من خلال مساعدة الوكالات الحكومية على إنشاء أنظمة زراعية مكتفية ذاتيًا سواء على الأرض أو الفضاء. وتشمل خدماتها إجراء تجارب أولية لنمو المحاصيل، وتوسيع نطاق النظم الزراعية، وإنشاء سلاسل التوريد، وتطوير أنظمة النقل.
يركز فريق الخبراء في الشركة على تحديد وتنفيذ الحلول التي تدعم تطوير أنظمة إنتاج الغذاء المستدامة سواء على الأرض أو في الفضاء. ولكن هناك أيضًا الخدمات اللوجستية اليومية لتشغيل الاستشارات التي يجب مراعاتها. يوضح الدكتور Malcolm Adams، المدير التنفيذي لشركة Avid Solutions: "إن تأهيل العملاء وإدارة المشاريع وإعداد تقارير النفقات هي مهام حساسة لأعمالنا، ولكنها أيضًا تستغرق وقتًا طويلاً وتكون عرضة للأخطاء".
للمساعدة في تقليل الأخطاء وتخفيف الأعباء التشغيلية، بدأ الدكتور Adams وفريقه في استخدام حل IBM® watsonx™ Orchestrate لأتمتة المهام المتكررة التي يقوم بها الموظفون مثل ممثلي خدمة العملاء ومديري المشاريع والمحاسبين. وتشمل مجالات العمل التي بدأوا في تحسينها دمج العملاء وإدارة المشاريع وإعداد تقارير النفقات. وقد ساعد Watsonx Orchestrate الفريق على أتمتة العديد من الخطوات في هذه العمليات الطويلة والمعرضة للأخطاء والتي تعتبر بالغة الأهمية للأعمال. يضيف Adams: "من خلال أتمتة مسارات العمل المملة باستخدام Orchestrate، أصبحنا الآن قادرين على تحرير موظفينا للتركيز على المزيد من العمل الاستراتيجي وتطويرهم الخاص، مع تحسين الكفاءة الإجمالية لعملياتنا أيضا".
يعد تسليم المستندات ومعالجتها من بين حالات الاستخدام المبكرة التي نفذها Adams وفريقه في Avid Solutions. "بالنسبة لمسار عمل معالجة المستندات، يراقب watsonx رسائل البريد الإلكتروني عند ورودها. إنه يبحث عن رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على مجموعة محددة من المعايير، مثل سطر الموضوع والمستند المرفق، ثم يرسل المستند إلى مستودع معين في نظام الملفات المستند إلى السحابة،" يوضح Adams. هذه حالة الاستخدام هي مجرد البداية.
تقليل الوقت المستغرق لضم عملاء جدد
تقليل الأخطاء الناجمة عن عمليات إدارة المشاريع اليدوية
لقد لاحظ آدامز وفريقه بالفعل تحسينات ذات مغزى ناتجة عن تنفيذهم لـ watsonx Orchestrate. ولم يقتصر ذلك على تقليل عدد الأخطاء التي تحدث في عمليات إدارة المشاريع بنسبة 10%، بل أسهم ذلك أيضًا في تقليل الوقت المستغرق لإضافة عملاء جدد بنسبة 25%. "لقد لمسنا أيضًا عددًا من المزايا النوعية من Orchestrate. يشعر موظفونا بمزيد من الرضا عن وظائفهم لأنهم لم يعودوا مثقلين بالمهام المتكررة. كما رأينا تحسنًا في رضا العملاء لأننا قادرين على الرد على استفسارات العملاء بسرعة وكفاءة أكبر،" كما يشير Adams.
بينما يتطلعون إلى المستقبل، تتمثل أهداف الفريق من تطبيق watsonx Orchestrate في تقليل الوقت الذي يستغرقه انضمام عملاء جدد بنسبة 50%، وتقليل عدد الأخطاء في عملية إدارة المشروع بنسبة 20%، وزيادة رضا العملاء بنسبة 10%، وتقليل معدل دوران الموظفين بنسبة 5%. ويضيف Adams: "نحن نعتقد أن هذه الأهداف قابلة للتحقيق، ونحن ملتزمون بالعمل مع Orchestrate لتحقيقها".
Avid Solutions (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) هي شركة بحث وتطوير ذات مهمة جريئة تتمثل في إحداث ثورة في إنتاج الغذاء والزراعة المستدامة من خلال مساعدة الوكالات الحكومية على إنشاء أنظمة زراعية ذاتية الاستدامة سواء على الأرض أو في الفضاء. يضم الفريق مجموعة من الخبراء في مجال هندسة الطيران والزراعة والروبوتات والاستدامة الذين يمكنهم مساعدة الوكالات الحكومية على تطوير ونشر أنظمة إنتاج غذائي مستدام في الفضاء.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2023. IBM Corporation. New Orchard Road, Armonk NY 10504
أُنتج في الولايات المتحدة، أكتوبر 2023.
IBM، وشعار IBM، وIBM watsonx Orchestrate هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة International Business Machines Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى. وقد تكون أسماء المنتجات والخدمات الأخرى علامات تجارية لشركة IBM أو شركات أخرى. تتوفر قائمة حالية بعلامات IBM التجارية على ibm.com/legal/copyright-trademark.
يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل فيها IBM.
تُعرض جميع أمثلة العملاء المنقولة أو المذكورة كإيضاحات للطريقة التي استخدم بها بعض العملاء منتجات IBM، والنتائج التي قد يحققونها. وستختلف التكاليف البيئية الفعلية وخصائص الأداء وفقًا لتكوينات وظروف كل عميل على حدة. لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام؛ لأن نتائج كل عميل تعتمد بشكل كامل على أنظمة العميل والخدمات المطلوبة. المعلومات الواردة في هذا المستند تُقدَّم "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، مثل جميع ضمانات الصلاحية التجارية، أو الملاءمة لغرض معين، أو الضمانات والشروط الخاصة بعدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرى. تشتمل منتجات IBM على ضمان وفقًا لشروط الاتفاقيات التي تُوفَّر بموجبها وأحكامها.