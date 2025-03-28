تُعدّ Avid Solutions شركة بحث وتطوير ذات مهمة جريئة لإحداث ثورة في إنتاج الغذاء والزراعة المستدامة من خلال مساعدة الوكالات الحكومية على إنشاء أنظمة زراعية مكتفية ذاتيًا سواء على الأرض أو الفضاء. وتشمل خدماتها إجراء تجارب أولية لنمو المحاصيل، وتوسيع نطاق النظم الزراعية، وإنشاء سلاسل التوريد، وتطوير أنظمة النقل.

يركز فريق الخبراء في الشركة على تحديد وتنفيذ الحلول التي تدعم تطوير أنظمة إنتاج الغذاء المستدامة سواء على الأرض أو في الفضاء. ولكن هناك أيضًا الخدمات اللوجستية اليومية لتشغيل الاستشارات التي يجب مراعاتها. يوضح الدكتور Malcolm Adams، المدير التنفيذي لشركة Avid Solutions: "إن تأهيل العملاء وإدارة المشاريع وإعداد تقارير النفقات هي مهام حساسة لأعمالنا، ولكنها أيضًا تستغرق وقتًا طويلاً وتكون عرضة للأخطاء".