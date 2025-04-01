Project Ripasso

محلل أعمال ومستشار مدعوم بالذكاء الاصطناعي

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التحليلات غير الاعتيادية لمستخدمي الأعمال العاديين

يجيب IBM Project Ripasso عن أسئلتك بخصوص الأعمال في ثوانٍ، ويوجهك نحو القرارات الأكثر تأثيرًا.

افهم الوقائع وأسباب حدوثها، وما يمكن أن يحدث نتيجة لها، وما يمكنك فعله بشأن ذلك. وبفضل التفسيرات الواضحة والمفصّلة لاستنتاجاته، يمكّن Project Ripasso كل مستخدم للأعمال من الحصول على معارف لاتخاذ قرارات واثقة بسرعة البديهة.

اطرح أسئلتك واحصل على إجابات واكتشف المعارف العميقة دون تأجيل. 

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توقعات Gartner لعام 2024: كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي التحليلات

الدور الجديد للذكاء الاصطناعي في التحليلات. اطّلع على النتائج الرئيسية لشركة Gartner.
اطّلع على رؤيتنا للذكاء الاصطناعي التوليدي في ذكاء الأعمال
الميزات لماذا Project Ripasso؟ انضم إلى قائمة الانتظار ليتم التواصل معك عندما يتوفر Project Ripasso
احصل على المعارف بشكل أسرع

اطرح الأسئلة باستخدام اللغة الطبيعية واحصل على الإجابات عبر واجهة بسيطة وسهلة. لا حاجة للوحات المعلومات المعقدة.
فهم البيانات بشكل أعمق

اكتشف التوجهات، وافهم الأسباب، وتوقع النتائج المستقبلية، واكتسب استراتيجيات قابلة للتنفيذ. 
تصرف بثقة أكبر

تمتع بحوكمة وشفافية وأمان على مستوى عالمي مع معارف مستمدة من مصدر واحد للحقيقة عبر كتالوج مقاييس مركزي. 
المزايا استكشف ملخص الحل كتالوج مقاييس مفتوح وغير متصل بواجهة المستخدم 

أعد استخدام المقاييس من منصات أخرى، بما في ذلك أداة بناء البيانات (DBT) وIBM Cognos Analytics عبر تطبيقات متعددة للتحليلات.

 التفاعل المتقدم مع التصورات البيانية للبيانات

يمكنك تخصيص مظهر وطريقة العرض المصور للبيانات باستخدام التفاعلات الحوارية والرسومية.

 التحكم في البيانات والذكاء الاصطناعي (AI)

ساعد في ضمان حوكمة عالمية المستوى، وتوفير نماذج موثوق بها وتحقيق الشفافية في جميع عمليات سير عمل الذكاء الاصطناعي، بدعم من IBM watsonx™.

 الأتمتة الدلالية

يُمكنك أتمتة تحليلات البيانات ومطابقة مصطلحات الأعمال ونمذجة البيانات.

توقعات Gartner لعام 2024: كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي التحليلات

الدور الجديد للذكاء الاصطناعي في التحليلات. اطّلع على النتائج الرئيسية لشركة Gartner.

احصل على التقرير
القدرات التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

تمكّن من الحصول على رؤى لا تكتفي بتشخيص ما حدث فقط، بل تتوقع النتائج وتوصي بالإجراءات التالية.

 الاستدلال الشفاف

يُمكنك الوثوق في الرؤى من خلال الكشف التدريجي الذي يحدد بوضوح كيفية الوصول إلى الإجابات.

 المقاييس المخصصة

تتبع أهم المقاييس لديك واحصل على ملخص يومي لحالة عملك.

 تنبيهات ذكية

كن استباقيًا من خلال التنبيهات التي تُعلمك بالتغييرات أو التوجهات وتقترح عليك الإجراءات.

 قصص البيانات

تمكّن من نقل ما تعلمته بسهولة من خلال القصص التي أُنشئت باستخدام التصورات البصرية والمحتوى الحواري.

 مضمنة في مكان عملك

اعمل مباشرة داخل Slack وMicrosoft Teams لتيسير التعاون.

حالات الاستخدام

تعرّف على كيفية استخدام Project Ripasso لحالة استخدامك في الصناعة التي تعمل فيها

التسويق المبيعات العمليات الشؤون المالية
كيفية الشراء

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سنبقى على اتصال مع الموارد وسنتواصل معك عندما يكون محلل الأعمال ومستشارك متاحًا.

 
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