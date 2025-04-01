يجيب IBM Project Ripasso عن أسئلتك بخصوص الأعمال في ثوانٍ، ويوجهك نحو القرارات الأكثر تأثيرًا.

افهم الوقائع وأسباب حدوثها، وما يمكن أن يحدث نتيجة لها، وما يمكنك فعله بشأن ذلك. وبفضل التفسيرات الواضحة والمفصّلة لاستنتاجاته، يمكّن Project Ripasso كل مستخدم للأعمال من الحصول على معارف لاتخاذ قرارات واثقة بسرعة البديهة.



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