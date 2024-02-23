في الوقت الحالي، لا يفضل الناس التواصل الفوري فحسب؛ بل يتوقعونه أيضًا. يقود الذكاء الاصطناعي الحواري عملية كسر الحواجز بين الشركات وجمهورها. تتيح هذه الفئة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومنها روبوتات المحادثة والمساعدون الافتراضيون، تفاعلات سلسة وشبيهة بتفاعلات البشر وذات طابع شخصي.



وراء فقاعة الدردشة البسيطة للذكاء الاصطناعي الحواري، يكمن مزيج معقد من التقنيات، حيث تتصدر معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المشهد. تقوم معالجة NLP بترجمة كلمات المستخدم إلى إجراءات آلية، مما يمكّن الآلات من فهم استفسارات العملاء والرد عليها بدقة. وهذا الأساس المتطور ينقل الذكاء الاصطناعي الحواري من مفهوم مستقبلي إلى حل عملي.

تعمل العديد من العمليات الفرعية للغة الطبيعية داخل معالجة NLP بشكل متكامل لإنشاء الذكاء الاصطناعي الحواري. فعلى سبيل المثال، يركز فهم اللغة الطبيعية (NLU) على استيعاب المعنى، مما يمكّن الأنظمة من فهم سياق الرسائل والمشاعر والنوايا وراء رسائل المستخدم. يمكن للمؤسسات استخدام فهم NLU لتقديم تجارب مخصصة لمستخدميها على نطاق واسع وتلبية احتياجات العملاء دون تدخل بشري.

يكمل توليد اللغة الطبيعية (NLG) هذه العملية من خلال تمكين الذكاء الاصطناعي من توليد ردود شبيهة بتفاعلات بالبشر. يسمح توليد NLG لروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتقديم ردود ذات صلة وجذابة وطبيعية في التعبير. وقد أدى ظهور توليد NLG إلى تحسين كبير في جودة أدوات خدمة العملاء المؤتمتة، مما جعل التفاعلات أكثر راحة للمستخدمين، ويقلل الاعتماد على الوكلاء البشريين في الاستفسارات الروتينية.

يشكل التعلم الآلي (ML) والتعلم العميق (DL) الأساس لتطوير الذكاء الاصطناعي الحواري. حيث تمكّن خوارزميات ML من فهم اللغة في عمليات NLU الفرعية وتوليد لغة بشرية في عمليات NLG الفرعية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل تقنيات ML على تشغيل مهام مثل التعرف على الكلام وتصنيف النص وتحليل المشاعر والتعرف على الكيانات، وهي أمور ضرورية لتمكين أنظمة الذكاء الاصطناعي الحواري من فهم استفسارات المستخدم ونواياه، وتوليد ردود مناسبة.

يتميز DL، وهو جزء من ML، بقدرته على فهم السياق وتوليد ردود شبيهة بتفاعلات البشر. يمكن أن تتحسن نماذج DL بمرور الوقت من خلال مزيد من التدريب والتعرض لمزيد من البيانات. عندما يرسل المستخدم رسالة، يستخدم النظام معالجة NLP لتحليل وفهم المدخلات، غالبًا باستخدام نماذج DL لفهم الفروق الدقيقة والنوايا.

تتداخل التحليلات التنبؤية مع معالجة NLP والتعلم الآلي وDL لتعزيز قدرات اتخاذ القرار، واستخلاص الرؤى، واستخدام البيانات التاريخية لتوقع السلوك والتفضيلات والاتجاهات المستقبلية يشكل التعلم الآلي وDL جوهر التحليلات التنبؤية، مما يتيح للنماذج التعلم من البيانات، وتحديد الأنماط، وتتقديم توقعات حول الأحداث المستقبلية.

تمكن هذه التقنيات الأنظمة من التفاعل، والتعلم من التفاعلات، والتكيف، وزيادة الكفاءة. تستفيد المنظمات في مختلف الصناعات بشكل متزايد من الأتمتة المتطورة التي تتعامل بشكل أفضل مع الاستفسارات المعقدة وتتنبأ باحتياجات المستخدمين. في مجال الذكاء الاصطناعي الحواري،، يُترجم ذلك إلى قدرة المنظمات على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات بما يتماشى مع توقعات العملاء وأوضاع السوق.

يمثل الذكاء الاصطناعي الحواري أكثر من مجرد تطوّر في المراسلة الآلية أو التطبيقات التي تعمل بالأوامر الصوتية، فهو يشير إلى تحول في التفاعل البشري الرقمي، ويقدم للمؤسسات طرقا مبتكرة للتفاعل مع جمهورها، وتحسين عملياتها، وتخصيص تجربة العملاء بشكل أكبر.