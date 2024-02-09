كان 2022 العام الذي اجتذب فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) الانتباه العام، بينما كان 2023 بداية ترسيخه بشكل ملحوظ في عالم الأعمال. لذا، من المتوقع أن يكون 2024 عامًا حاسمًا لمستقبل الذكاء الاصطناعي، حيث يعمل الباحثون والشركات على استكشاف أفضل الطرق لدمج هذه القفزة التطورية في التقنيات بشكل عملي في حياتنا اليومية.

لقد عكس تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي تطور أجهزة الكمبيوتر، وإن كان ذلك في جدول زمني متسارع بشكل كبير. أفسحت أجهزة الكمبيوتر المركزية الضخمة التي يعمل عليها مركزيًا عدد قليل من الموظفين أمام أجهزة كمبيوتر أصغر حجمًا وأكثر كفاءة يمكن للشركات والمؤسسات البحثية الوصول إليها. وفي العقود التي تلت ذلك، أسفرت التطورات التدريجية عن ظهور أجهزة كمبيوتر منزلية يمكن للهواة تجربتها. ومع مرور الوقت، أصبحت أجهزة الكمبيوتر الشخصية القوية المزودة بواجهات سهلة الاستخدام من دون الحاجة لكتابة أكواد شائعة في كل مكان.

لقد وصل الذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل إلى مرحلة "الهواة" - وكما هو الحال مع أجهزة الكمبيوتر، يهدف المزيد من التقدم إلى تحقيق أداء أكبر في حزم أصغر. شهد عام 2023 انفجارًا في نماذج الأساس ذات الكفاءة المتزايدة مع التراخيص المفتوحة، بدءًا من إطلاق مجموعة LlaMa من نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) وتلاها أمثال StableLM و Falcon و Mistral و Llama 2. حقق DeepFloyd و Stable Diffusion التكافؤ النسبي مع النماذج الملكية الرائدة. وبفضل تقنيات الضبط الدقيق ومجموعات البيانات التي طورها مجتمع المصدر المفتوح، يمكن للعديد من النماذج المفتوحة الآن التفوق على جميع النماذج المغلقة المصدر، على الرغم من عدد المعلمات الأصغر بكثير.

مع تسارع وتيرة التقدم، ستحظى القدرات المتزايدة باستمرار للنماذج المتطورة بأحدث النماذج بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي. لكن التطورات الأكثر تأثيرًا قد تكون تلك التي تركز على الحوكمة والبرمجيات الوسيطة وتقنيات التدريب ومسارات البيانات التي تجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر جدارة بالثقة والاستدامة وسهولة الوصول إليه بالنسبة للمؤسسات والمستخدمين النهائيين على حد سواء.

فيما يلي بعض اتجاهات الذكاء الاصطناعي الحالية المهمة التي يجب الانتباه إليها والبحث عنها في العام المقبل.