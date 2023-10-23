أكاديمية الذكاء الاصطناعي

المسار 1

كيفية إعداد قادة الأعمال لميزانية الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرَّف على كيفية إعادة التفكير في مفهوم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لعملك، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، وما يترتب على ذلك من تأثير في طريقة تخصيص الميزانية واستخلاص القيمة من الذكاء الاصطناعي التوليدي.