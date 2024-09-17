ما الذكاء الاصطناعي العام (AGI)؟

يمكن فهم مفهوم الذكاء "العام" أو الذكاء الاصطناعي العام على أفضل وجه على النقيض من الذكاء الاصطناعي الضيق: وهو مصطلح يصف بفعالية جميع أشكال الذكاء الاصطناعي الحالي تقريبًا، والذي لا يظهر "ذكاؤها" إلا في مجالات متخصصة.

يُعد مشروع Dartmouth الصيفي للبحث حول الذكاء الاصطناعي لعام 1956، والذي جمع علماء الرياضيات والعلماء من مؤسسات بما في ذلك Dartmouth، وIBM، وHarvard، وBell Labs، أصل مصطلح "الذكاء الاصطناعي". وكما هو موصوف في الاقتراح، "كانت الدراسة ستتم على أساس تخمين أن كل جانب من جوانب التعلم أو أي ميزة أخرى من ميزات الذكاء يمكن وصفها بدقة بحيث يمكن صنع آلة لمحاكاتها".

سعى هذا المجال المزدهر من "الذكاء الاصطناعي" إلى تطوير خارطة الطريق للآلات التي يمكنها التفكير بنفسها. ولكن في العقود التالية، ثبت أن التقدم نحو الذكاء الشبيه بالإنسان في الآلات بعيد المنال.

لقد تم تحقيق تقدم أكبر بكثير في السعي وراء الآلات الحاسوبية التي تؤدي مهام محددة تتطلب عادة ذكاءً كبيرًا لدى البشر، مثل لعب الشطرنج، أو تشخيص الرعاية الصحية، أو التوقعات أو قيادة السيارات. لكن هذه النماذج—على سبيل المثال، تلك التي تعمل بالسيارات ذاتية القيادة—تظهر الذكاء فقط في مجالاتها المحددة.

في عام 2007، قام الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي Ben Goertzel بترويج مصطلح "الذكاء الاصطناعي العام" (AGI)، بناءً على اقتراح المؤسس المشارك Shane Legg لشركة DeepMind، في كتاب مؤثر يحمل الاسم نفسه. وعلى النقيض مما أطلق عليه "الذكاء الاصطناعي الضيق"، فإن الذكاء الاصطناعي العام سيكون نوعًا جديدًا من الذكاء الاصطناعي يتمتع، من بين صفات أخرى، "بالقدرة على حل المشكلات العامة بطريقة غير مقيدة بمجال معين، بالمعنى نفسه الذي يستطيع الإنسان القيام به."