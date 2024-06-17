تُستخدم الشبكات العصبية الترشيحية (CNNs أو ConvNets) بشكل أساسي في تطبيقات الرؤية الحاسوبية وتصنيف الصور. ويمكنها تحديد المزايا والأنماط الموجودة في الصور ومقاطع الفيديو، ما يُسهل مهامَّ مثل الكشف عن الكائنات والتعرف على الصور والتعرف على الأنماط والتعرف على الوجوه. تعتمد هذه الشبكات على مبادئ الجبر الخطي، وخاصةً ضرب المصفوفات، لتحديد الأنماط داخل الصور.

تُعد الشبكات العصبية الترشيحية نوعًا محددًا من أنواع الشبكات العصبية، والتي تتكون من طبقات العُقد، منها طبقة إدخال وطبقة مخفية واحدة أو أكثر وطبقة إخراج. كل عقدة تتصل بأخرى ويكون لها وزن وحد خاصان بها. إذا كان ناتج أي عقدة فردية أعلى من قيمة الحد المحدد، تُنشط تلك العقدة، وتُرسل البيانات إلى الطبقة التالية من الشبكة. وإلا فلن تمر أي بيانات إلى الطبقة التالية من الشبكة.

تتكون الشبكات العصبية الترشيحية من ثلاثة أنواع رئيسية على الأقل من الطبقات: طبقة ترشيحية، وطبقة تجميع، وطبقة متصلة كليًا (FC). وفي حالات الاستخدام المعقدة، قد تحتوي الشبكة العصبية الترشيحية على آلاف الطبقات، حيث تُبنى كل طبقة على الطبقات السابقة. من خلال "الترشيح"—أي العمل مرارًا وتكرارًا على المدخلات الأصلية—يمكن اكتشاف أنماط مفصلة. مع كل طبقة، تزداد الشبكة العصبية الترشيحية تعقيدًا، وتُحدد أجزاءً أكبر من الصور. تركز الطبقات السابقة على المزايا البسيطة، مثل الألوان والحواف. مع تقدم بيانات الصور عبر طبقات الشبكة العصبية الترشيحية، تبدأ في التعرف على عناصر أو أشكال أكبر للكائنات حتى تتعرف في النهاية على الكائن المقصود.

تتميّز الشبكات العصبية الترشيحية (CNNs) عن الشبكات العصبية الأخرى بأدائها الفائق مع مدخلات الصور أو الإشارات الكلامية أو الصوتية. قبل ظهور الشبكات العصبية الترشيحية، كانت تستخدم طرق استخراج المزايا اليدوية والمستهلكة للوقت لتحديد الكائنات في الصور. ومع ذلك، توفر الشبكات العصبية الترشيحية الآن نهجًا أكثر قابلية للتطوير في مهام تصنيف الصور والتعرف على الكائنات، وتعالج البيانات فائقة الأبعاد. ويمكن أن تُبدل الشبكات العصبية الترشيحية البيانات بين الطبقات، من أجل تعزيز كفاءة معالجة البيانات. وعلى الرغم من أنه قد يحدث فقدان للمعلومات في طبقة التجميع، إلا إن هذا يمكن التغاضي عنه بالنظر إلى مزايا الشبكات العصبية الترشيحية، والتي يمكن أن تساعد على تقليل التعقيد وتحسين الكفاءة والحد من مخاطر الإفراط في التخصيص.

ثمة عيوب أخرى للشبكات العصبية الترشيحية، وهي أنها تتطلب وقتًا وميزانية كبيرة من الناحية الحاسوبية، وتتطلب العديد من وحدات معالجة الرسومات (GPUs). كما أنها تتطلب أيضًا خبراء مدربين على أعلى مستوى ولديهم معرفة شاملة بمجالات متعددة، واختبارًا دقيقًا للتكوينات والمعلمات الفائقة.