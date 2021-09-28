ما هو الذكاء الاصطناعي الحواري؟

يحتوي الذكاء الاصطناعي الحواري على عناصر أساسية تسمح له بمعالجة وفهم وتوليد الاستجابة بطريقة طبيعية.

التعلم الآلي (ML) هو مجال فرعي من الذكاء الاصطناعي، يتكون من مجموعة من الخوارزميات والميزات ومجموعات البيانات التي تعمل باستمرار على تحسين نفسها من خلال التجربة. مع نمو المدخلات، تتحسن آلة منصة الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأنماط وتستخدمها في إجراء التنبؤات.

معالجة اللغة الطبيعية هي الطريقة الحالية لتحليل اللغة بمساعدة التعلم الآلي المستخدم في الذكاء الاصطناعي الحواري. قبل التعلم الآلي، انتقل تطور منهجيات معالجة اللغة من اللغويات إلى اللغويات الحاسوبية إلى معالجة اللغة الطبيعية الإحصائية. في المستقبل، سيعزز التعلم العميق قدرات معالجة اللغة الطبيعية للذكاء الاصطناعي الحواري بشكل أكبر.

تتكون معالجة اللغة الطبيعية من أربع خطوات: توليد المدخلات وتحليل المدخلات وتوليد المخرجات والتعلّم المعزز. يتم تحويل بيانات غير منظمة إلى تنسيق يمكن للكمبيوتر قراءته، ثم يتم تحليلها لتوليد استجابة مناسبة. تعمل خوارزميات التعلم الآلي (ML) الأساسية على تحسين جودة الاستجابة بمرور الوقت أثناء تعلمها. يمكن تفصيل هذه الخطوات الأربع في معالجة اللغة الطبيعية بشكل أكبر أدناه: