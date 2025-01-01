في عالم الأعمال اليوم، يضيع وقت ثمين على مهام الموارد البشرية المتكررة. تستهلك أنشطة مثل دعم الموظفين، واكتساب المواهب، والتأهيل، والمراجعات الداخلية وقتاً كبيراً، بدءاً من غربلة وثائق السياسات المطولة إلى التنقل بين التطبيقات غير المألوفة والتنقل بين العمليات المعقدة. وهذا يصرف التركيز عن الأولويات الاستراتيجية ويعيق الإنتاجية.
IBM يستفيد وكلاء الموارد البشرية من كتالوج واسع من الذكاء الاصطناعي الحيني الحواري الأتمتة المُعد مسبقًا، والمعروف أيضًا باسم "تدفقات المهارات". يتعاملون مع مهام الموارد البشرية المعقدة والمؤثرة مع الالتزام بمتطلبات الامتثال وسياسات الشركة. يمكن لقادة الموارد البشرية الآن أن ينشروها بشكل أسرع من أي وقت مضى، مما يتيح الخدمة الذاتية من خلال تجربة محادثة موثوقة بلغة طبيعية.
المهارة هي إما إجراء واحد بسيط (إضافة صف إلى جدول Excel) أو مجموعة من الإجراءات التي تنجز معًا مهمة ما. يمكن أن يتراوح تعقيد المهارة بشكل كبير. يمكنك إنشاء مهارة تعثر على المرشحين على LinkedIn، وتجمع قائمة بجميع المرشحين، وترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني بشأن الفرصة. يمكنك إنشاء مهارة أخرى ترسل دعوات التقويم للمقابلات إلى تلك القائمة.
من خلال تدفقات المهارات، يمكنك الارتقاء بالمعلومات التكنولوجية خطوة إلى الأمام ودمج مهارات متعددة في عملية سلسة لأتمتة خط أنابيب الحصول على المرشحين بالكامل على LinkedIn. أو قم بأتمتة رحلة التأهيل بالكامل - من جمع الأوراق إلى إعداد الحسابات - دون تحريك إصبعك. تعمل تدفقات المهارات كقوالب وتربط المهام في تسلسل سلس، مما يوفر الوقت ويساعد على ضمان عدم وقوع أي شيء في الثغرات.