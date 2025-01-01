في عالم الأعمال اليوم، يضيع وقت ثمين على مهام الموارد البشرية المتكررة. تستهلك أنشطة مثل دعم الموظفين، واكتساب المواهب، والتأهيل، والمراجعات الداخلية وقتاً كبيراً، بدءاً من غربلة وثائق السياسات المطولة إلى التنقل بين التطبيقات غير المألوفة والتنقل بين العمليات المعقدة. وهذا يصرف التركيز عن الأولويات الاستراتيجية ويعيق الإنتاجية.

IBM يستفيد وكلاء الموارد البشرية من كتالوج واسع من الذكاء الاصطناعي الحيني الحواري الأتمتة المُعد مسبقًا، والمعروف أيضًا باسم "تدفقات المهارات". يتعاملون مع مهام الموارد البشرية المعقدة والمؤثرة مع الالتزام بمتطلبات الامتثال وسياسات الشركة. يمكن لقادة الموارد البشرية الآن أن ينشروها بشكل أسرع من أي وقت مضى، مما يتيح الخدمة الذاتية من خلال تجربة محادثة موثوقة بلغة طبيعية.