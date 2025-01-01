أنت تستخدم الكثير من تطبيقات وأنظمة الأعمال المختلفة، وفي كثير من الأحيان، لا تتحدث هذه التطبيقات والأنظمة مع بعضها البعض. لذلك عليك إدخال نفس المعلومات عدة مرات. IBM watsonx Orchestrate يتكامل بسهولة عبر أنظمتك وأدواتك الحالية حتى يحصل فريقك على المعلومات التي يحتاجون إليها، عندما يحتاجون إلى تكنولوجيا المعلومات.

لا توجد واجهة برمجة تطبيقات API مفتوحة للعمل معها؟ لا توجد مشكلة؛ IBM watsonx Orchestrate يمكن أن تستهلك أتمتة العمليات الآلية (RPA) روبوتات وتبسيط العمل عبر الأنظمة.