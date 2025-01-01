التكامل
IBM watsonx Orchestrate يدمج الإنتاجية والتعاون الرائدين في الإنتاجية والتعاون حتى يقضي فريقك وقتاً أقل في المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً
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ما هي عمليات التكامل؟

أنت تستخدم الكثير من تطبيقات وأنظمة الأعمال المختلفة، وفي كثير من الأحيان، لا تتحدث هذه التطبيقات والأنظمة مع بعضها البعض. لذلك عليك إدخال نفس المعلومات عدة مرات. IBM watsonx Orchestrate يتكامل بسهولة عبر أنظمتك وأدواتك الحالية حتى يحصل فريقك على المعلومات التي يحتاجون إليها، عندما يحتاجون إلى تكنولوجيا المعلومات.  

لا توجد واجهة برمجة تطبيقات API مفتوحة للعمل معها؟ لا توجد مشكلة؛ IBM watsonx Orchestrate يمكن أن تستهلك أتمتة العمليات الآلية (RPA) روبوتات وتبسيط العمل عبر الأنظمة.

 تعلّم كيف مع مهاراتنا المخصصة
كيفية عمل المعلوماتية
المهارات كل ما عليك فعله هو أن تسأل

ابدأ في دقائق باستخدام مهارات مصممة مسبقاً لك ولاحتياجاتك. رسالة ®Orchestrate بلغة طبيعية، وتقوم تكنولوجيا المعلومات بالباقي، مستفيدةً من كتالوج المهارات لتنفيذ طلباتك في السياق وبالترتيب الصحيح.

 راجع كتالوج المهارات
عمليات التكامل التي تناسبك IBM watsonx Orchestrate يستفيد من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يمكّن ®Orchestrate من الاستفادة من القدرات التي تعتمد عليها. ذيس واي جلوبال تعلم كيف أمازون S3 تعلم كيف أسانا تعلم كيف الصندوق تعلم كيف دروب بوكس تعلم كيف فلوكير تعلم كيف جيثب تعلم كيف Gmail تعلم كيف جوجل السحابة التخزين التخزين تعلم كيف جوجل درايف جيرا تعلم كيف لينكد إن ماركيتو تعلم كيف Microsoft Dynamics 365 للمالية والعمليات تعلم كيف مايكروسوفت ديناميك 365 للمبيعات تعلم كيف مايكروسوفت أوتلوك تعلم كيف مايكروسوفت شير بوينت تعلم كيف مايكروسوفت تيمز تعلم كيف Oracle HCM تعلم كيف فريق المبيعات تعلم كيف سيرفس ناو تعلم كيف سلاك تعلم كيف SAP SuccessFactors تعلم كيف تريلو تعلم كيف تويليو فليكس تعلم كيف Workday تعلم كيف زندسك تعلم كيف
الأسئلة الشائعة
هل أحتاج إلى إتقان التطبيق المدمج مع ®Orchestrate؟

عليك فقط أن تعرف ما تريد القيام به. ®ستتمكن Orchestrate من الوصول إلى مهارات وقدرات التطبيق لتقديم النتائج السريعة.
أستخدم الكثير من التطبيقات الأخرى لإنجاز عملي. هل ستتم إضافتها؟

نحن نريد أن نجعل ®Orchestrate قادرًا قدر الإمكان، لذلك نحن نعمل جاهدين على دمج قائمة بأكثر تطبيقات الأعمال شيوعًا. ترقبوا المزيد من التواصل وإرسال الطلبات إلى بوابة الأفكار.
هل المعلوماتية صعبة الاتصال؟

يمكنك الوصول إلى التطبيقات بسهولة عن طريق كتابة بيانات الاعتماد الخاصة بك. لا توجد مسارات أو عمليات جديدة يجب تذكرها.
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هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن IBM watsonx Orchestrate؟ تعرف على كيفية دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لفريقك.

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