Agent Catalog هو محطة واحدة للعثور على الوكلاء المخصصين والوكلاء الذين تنشرهم شركة IBM والوكلاء المطورين من قبل الشركاء. يمكنك البحث حسب المجال أو حالة الاستخدام أو اسم التطبيق، للعثور بسرعة على الأداة أو الوكيل المناسب للمهمة. بالنسبة إلى أدوات الإنشاء، يعني هذا مرونة أكبر وتعاونًا أسرع ومساحة أوسع للإبداع — حيث لا مجال للصوامع، ولا مزيد من القيود. إنه اكتشاف أداة الذكاء الاصطناعي، المعاد تطويره من أجل نظام بنائي مفتوح.