خصص watsonx Orchestrate لتلبية احتياجات العمل الخاصة بك،
وقتما وأينما احتجت إلى المساعدة

اكتشف وكلاء الذكاء الاصطناعي للأدوات التي تحبها

 

Agent Catalog هو محطة واحدة للعثور على الوكلاء المخصصين والوكلاء الذين تنشرهم شركة IBM والوكلاء المطورين من قبل الشركاء. يمكنك البحث حسب المجال أو حالة الاستخدام أو اسم التطبيق، للعثور بسرعة على الأداة أو الوكيل المناسب للمهمة. بالنسبة إلى أدوات الإنشاء، يعني هذا مرونة أكبر وتعاونًا أسرع ومساحة أوسع للإبداع — حيث لا مجال للصوامع، ولا مزيد من القيود. إنه اكتشاف أداة الذكاء الاصطناعي، المعاد تطويره من أجل نظام بنائي مفتوح.

القدرات

ابدأ بشكل أسرع مع وكلاء watsonx المطورين مسبقًا للأعمال

يساعدك وكلاء الذكاء الاصطناعي المطورون مسبقًا لمجالات الأعمال، مثل الموارد البشرية والمبيعات والمشتريات، على البدء بشكل أسرع من خلال عمليات التكامل والأدوات ومهام سير العمل الجاهزة .
اكتشف وكلاء الشركاء للاستمتاع بأدواتك المفضلة

ابحث عن الوكلاء من أي مصدر واتصل بهم، سواء كانوا مطورين على منصة ®IBM® watsonx أو مطورين على منصات خارجية ومستهلكة في ®watsonx® Orchestrate.
اجمع كل تطبيقاتك وأدواتك في مكان واحد

يمكن أن تتنوع الأدوات التي يستخدمها الوكلاء من حيث النوع والمرونة وقد تشمل وكلاء منفصلين تمامًا، ما يتيح التعاون مع وكلاء الخبراء في مجالات العمل المختلفة.

القدرات

التنسيق متعدد الوكلاء

نسّق بين عدة وكلاء وحدد أفضل إجراء أو أداة أو سير عمل بذكاء بناءً على السياق. يتيح لك التعاون متعدد الوكلاء تبسيط المهام المعقدة والحد من الأعطال وتسريع العمل.
تجربة مستخدم موحدة بغض النظر عن الأداة 

يمكنك الوصول إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الأعمال وأدوات الأتمتة من خلال واجهة واحدة مبسطة من دون الاضطرار إلى التبديل بين أنظمة متعددة.
قابلية اكتشاف أكثر ذكاءً للأدوات والمعلومات 

تفاعل مع الواجهة بلغة طبيعية للوصول بسرعة إلى ما تحتاج إليه وإكمال مهام سير العمل وقتما تحتاج. 
التنسيق متعدد الوكلاء

نسّق بين عدة وكلاء وحدد أفضل إجراء أو أداة أو سير عمل بذكاء بناءً على السياق. يتيح لك التعاون متعدد الوكلاء تبسيط المهام المعقدة والحد من الأعطال وتسريع العمل.
تجربة مستخدم موحدة بغض النظر عن الأداة 

يمكنك الوصول إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الأعمال وأدوات الأتمتة من خلال واجهة واحدة مبسطة من دون الاضطرار إلى التبديل بين أنظمة متعددة.
قابلية اكتشاف أكثر ذكاءً للأدوات والمعلومات 

تفاعل مع الواجهة بلغة طبيعية للوصول بسرعة إلى ما تحتاج إليه وإكمال مهام سير العمل وقتما تحتاج. 
وطد التعاون بين الوكلاء عبر مؤسستك

انشر أنظمة متعددة الوكلاء بأقل جهد في عملية الإعداد. يدير IBM watsonx Orchestrate عملية التخطيط والتوجيه عبر الوكلاء والأدوات حتى لا تضطر إلى فعل ذلك بنفسك.
ابدأ بشكل أسرع مع وكلاء watsonx المطورين مسبقًا للأعمال

يساعدك وكلاء الذكاء الاصطناعي المطورون مسبقًا لمجالات الأعمال، مثل الموارد البشرية والمبيعات والمشتريات، على البدء بشكل أسرع من خلال عمليات التكامل والأدوات ومهام سير العمل الجاهزة .
اكتشف وكلاء الشركاء للاستمتاع بأدواتك المفضلة

ابحث عن الوكلاء من أي مصدر واتصل بهم، سواء كانوا مطورين على منصة ®IBM® watsonx أو مطورين على منصات خارجية ومستهلكة في ®watsonx® Orchestrate.
اجمع كل تطبيقاتك وأدواتك في مكان واحد

يمكن أن تتنوع الأدوات التي يستخدمها الوكلاء من حيث النوع والمرونة وقد تشمل وكلاء منفصلين تمامًا، ما يتيح التعاون مع وكلاء الخبراء في مجالات العمل المختلفة.

القدرات

التنسيق متعدد الوكلاء

نسّق بين عدة وكلاء وحدد أفضل إجراء أو أداة أو سير عمل بذكاء بناءً على السياق. يتيح لك التعاون متعدد الوكلاء تبسيط المهام المعقدة والحد من الأعطال وتسريع العمل.
تجربة مستخدم موحدة بغض النظر عن الأداة 

يمكنك الوصول إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الأعمال وأدوات الأتمتة من خلال واجهة واحدة مبسطة من دون الاضطرار إلى التبديل بين أنظمة متعددة.
قابلية اكتشاف أكثر ذكاءً للأدوات والمعلومات 

تفاعل مع الواجهة بلغة طبيعية للوصول بسرعة إلى ما تحتاج إليه وإكمال مهام سير العمل وقتما تحتاج. 
التنسيق متعدد الوكلاء

نسّق بين عدة وكلاء وحدد أفضل إجراء أو أداة أو سير عمل بذكاء بناءً على السياق. يتيح لك التعاون متعدد الوكلاء تبسيط المهام المعقدة والحد من الأعطال وتسريع العمل.
تجربة مستخدم موحدة بغض النظر عن الأداة 

يمكنك الوصول إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الأعمال وأدوات الأتمتة من خلال واجهة واحدة مبسطة من دون الاضطرار إلى التبديل بين أنظمة متعددة.
قابلية اكتشاف أكثر ذكاءً للأدوات والمعلومات 

تفاعل مع الواجهة بلغة طبيعية للوصول بسرعة إلى ما تحتاج إليه وإكمال مهام سير العمل وقتما تحتاج. 
وطد التعاون بين الوكلاء عبر مؤسستك

انشر أنظمة متعددة الوكلاء بأقل جهد في عملية الإعداد. يدير IBM watsonx Orchestrate عملية التخطيط والتوجيه عبر الوكلاء والأدوات حتى لا تضطر إلى فعل ذلك بنفسك.

كن شريكًا لنا

انضم إلى برنامج شركاء Agent Connect، وهو نظام بنائي متنامٍ للشركاء الرئيسيين في سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية المتوسعة. أنشئ وكلاءك المتخصصين واعرضهم في watsonx Orchestrate Agent Catalog للوصول إلى قاعدة عملاء واسعة وزيادة تدفقات الإيرادات. سواء كنت تطور على منصة watsonx Orchestrate أو على منصتك الخاصة، فإننا نوفر الأدوات والدعم لمساعدتك على النجاح.

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