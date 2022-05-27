ما الإنتاجية البطيئة؟

تعرَّف على كيفية إعادة التفكير في شكل الإنتاجية في ظل الاتجاه نحو تباطؤ الإنتاجية للشركات والموظفين، وتعرَّف على كيفية خلق بيئة يتم التأكيد فيها على جودة العمل على حساب كمية العمل.