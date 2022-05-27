تعزز BBB حماية المستهلك والكفاءة التشغيلية بأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك watsonx Orchestrate.
يُجري كل من ™D&B Ask Procurement وIBM watsonx تقييمات شاملة لمخاطر الموردين باستخدام بيانات موثوقة والذكاء الاصطناعي
تعرَّف على الطريقة التي تمكّنت من خلالها إحدى شركات البحث والتطوير من تقليل الأخطاء وتخفيف الأعباء التشغيلية باستخدام IBM wasonx Orchestrate.
تعرَّف على طريقة استخدام شركة Comparus للذكاء الاصطناعي بهدف تحقيق تنسيق مبتكر للعمليات باستخدام "مساعد مصرفي" تفاعلي.
تعرف على كيفية تخطيط FloCareer لتوسيع فريقها العالمي باستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول.
باستخدام برنامج العامل الرقمي لأتمتة عملية جمع البيانات، تعمل الموارد البشرية في IBM® HR على تمكين الموظفين البشريين من تخصيص المزيد من الوقت للمهام ذات القيمة العالية.
تهدف شركة الامتياز للعناية بالشعر إلى تنمية القوى العاملة لديها بنسبة 30% وتحسين إنتاجية الموظفين ومشاركتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول والأتمتة الذكية.
استكشف كيف تنسِّق شركة Tricon Steamship Agency, Inc عمليات الاستيراد والتصدير بكفاءة باستخدام IBM watsonx
استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق زيادة قابلة للقياس في رضا الموظفين عن التعلم IBM HR يحول إدارة أحداث التعلم باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي cHaRlie.
اقرأ وجهات نظر الخبراء حول الموضوعات الشائعة بشأن أتمتة الأعمال، والموارد البشرية، وما إلى ذلك.
تعرَّف على طريقة سعي خبراء الأعمال باستمرار إلى إيجاد طرق مبتكرة لتبسيط العمليات، وتعزيز الإنتاجية، ودفع النمو.
تعرَّف على كيفية تحول العاملين في مجال المعرفة، وهم عادةً أولئك الذين يتمتعون بتدريب متقدم وخبرة لسنوات عديدة، إلى أصل ثمين للشركات في جميع أنحاء العالم.
بناء عملية توظيف فعالة وناجحة، خاصة في أسواق العمل الصغيرة أو التنافسية.
تعرَّف على كيفية إعادة التفكير في شكل الإنتاجية في ظل الاتجاه نحو تباطؤ الإنتاجية للشركات والموظفين، وتعرَّف على كيفية خلق بيئة يتم التأكيد فيها على جودة العمل على حساب كمية العمل.
تعرَّف على كيفية تأثير تجارب الموظفين المتسقة -الجيدة والسيئة- في الثقافة الشاملة للمؤسسة.
تعرَّف على الطرق العديدة التي يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إحداث ثورة في الأعمال من خلالها وتحويل اعتماد الذكاء الاصطناعي للمطورين.
استكشف المفاهيم التي تمكِّن ™IBM watsonx Orchestrate من تبسيط عملك.
تعرَّف على برامج روبوت المحادثة، الذي يحاكي المحادثة البشرية لإنشاء تجارب أفضل للعملاء.
فهم طريقة مساعدة معالجة اللغة الطبيعية في بناء الآلات التي تستجيب بالطريقة نفسها التي يستجيب بها البشر.
تعرَّف على طريقة عمل النماذج اللغوية الكبيرة من خلال الاستفادة من تقنيات التعلم العميق وكميات هائلة من البيانات النصية.
تعرَّف على إدارة عمليات الأعمال وكيف يمكنها مساعدتك في الأتمتة، وتحسين الكفاءة، وخفض التكاليف.
تعرَّف على الذكاء الاصطناعي الحواري وكيف يساعد المؤسسات على التواصل مع العملاء وتقديم الخدمات.
تعرَّف على أتمتة العمليات الآلية، والتي هي شكل من أشكال تقنيات أتمتة عمليات الأعمال التي تستخدم الروبوتات البرمجية لأتمتة المهام التي يؤديها البشر.
تعرَّف على العمال الرقميين وكيف يمكنهم مساعدة القوى العاملة لديك على تحقيق نتائج أسرع وأفضل.
هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة مع IBM watsonx Orchestrate؟ استكشف وثائق المنتج أو موارد التداول مع مجتمعنا المتنامي من المستخدمين.
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تعرَّف على تفاصيل منتج IBM watsonx Orchestrate بشكل أعمق.
بفضل مجموعة أدوات تطوير البرامج (SDK) IBM watsonx Orchestrate، يمكنك تطوير مهارات مخصصة للعامل الرقمي لديك.
مقدمة إلى أساسيات IBM WatsonX Orchestrate: كيفية عملها، وكيفية إنشاء مهارات مخصصة، والموظف الرقمي.
دليل استيراد المهارات إلى IBM watsonx Orchestrate مع OpenAPI، وبناء واختبار المهارات الواردة.
إرشادات لبناء مهارات مخصصة في IBM watsonx Orchestrate والتي ستندمج بسلاسة مع المحتوى الجاهز للاستخدام.
باستخدام البرنامج التعليمي "Hello world!"، ستتعلم أساسيات إنشاء المهارات وتصديرها إلى Orchestrate.
يعلِّم البرنامج التعليمي "Pet Store" المطورين كيفية إنشاء مهارات أكثر تعقيدًا وتصديرها إلى Orchestrate لضم مجموعة أوسع من حالات الاستخدام.
يعلِّمك البرنامج التعليمي لأتمتة العمليات الآلية من شركة IBM كيفية إنشاء روبوت أتمتة العمليات الآلية وتصدير هذه المهارة إلى Orchestrate.
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