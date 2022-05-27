الموارد والدعم
استكشف مكتبة IBM watsonx Orchestrate لتتعلم كيفية إضافة تحول فريد في يوم عملك والعثور على الدعم الذي تحتاجه
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دراسات حالة
Better Business Bureau

تعزز BBB حماية المستهلك والكفاءة التشغيلية بأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك watsonx Orchestrate.
شركة Dun & Bradstreet

يُجري كل من ™D&B Ask Procurement وIBM watsonx تقييمات شاملة لمخاطر الموردين باستخدام بيانات موثوقة والذكاء الاصطناعي

Avid Solutions

تعرَّف على الطريقة التي تمكّنت من خلالها إحدى شركات البحث والتطوير من تقليل الأخطاء وتخفيف الأعباء التشغيلية باستخدام IBM wasonx Orchestrate.
شركة Comparus GmBH

تعرَّف على طريقة استخدام شركة Comparus للذكاء الاصطناعي بهدف تحقيق تنسيق مبتكر للعمليات باستخدام "مساعد مصرفي" تفاعلي.
FloCareer

تعرف على كيفية تخطيط FloCareer لتوسيع فريقها العالمي باستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول.
IBM

باستخدام برنامج العامل الرقمي لأتمتة عملية جمع البيانات، تعمل الموارد البشرية في IBM® HR على تمكين الموظفين البشريين من تخصيص المزيد من الوقت للمهام ذات القيمة العالية.
المقاطع الرياضية

تهدف شركة الامتياز للعناية بالشعر إلى تنمية القوى العاملة لديها بنسبة 30% وتحسين إنتاجية الموظفين ومشاركتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول والأتمتة الذكية.
شركة Tricon Steamship Agency, Inc

استكشف كيف تنسِّق شركة Tricon Steamship Agency, Inc عمليات الاستيراد والتصدير بكفاءة باستخدام IBM watsonx
IBM - إدارة وتشغيل برامج التعلم والتدريب على مستوى المؤسسة (ELOA)

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق زيادة قابلة للقياس في رضا الموظفين عن التعلم IBM HR يحول إدارة أحداث التعلم باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي cHaRlie.
سلسلة فيديوهات Orchestrate
المدونات

اقرأ وجهات نظر الخبراء حول الموضوعات الشائعة بشأن أتمتة الأعمال، والموارد البشرية، وما إلى ذلك.
تمكين خبراء الأعمال الذين يعتمدون على الرقمية أولًا في عصر النموذج الأساسي

تعرَّف على طريقة سعي خبراء الأعمال باستمرار إلى إيجاد طرق مبتكرة لتبسيط العمليات، وتعزيز الإنتاجية، ودفع النمو.

من هم عمال المعرفة، وماذا يفعلون؟

تعرَّف على كيفية تحول العاملين في مجال المعرفة، وهم عادةً أولئك الذين يتمتعون بتدريب متقدم وخبرة لسنوات عديدة، إلى أصل ثمين للشركات في جميع أنحاء العالم.

الذكاء الاصطناعي في التوظيف

بناء عملية توظيف فعالة وناجحة، خاصة في أسواق العمل الصغيرة أو التنافسية.
ما الإنتاجية البطيئة؟

تعرَّف على كيفية إعادة التفكير في شكل الإنتاجية في ظل الاتجاه نحو تباطؤ الإنتاجية للشركات والموظفين، وتعرَّف على كيفية خلق بيئة يتم التأكيد فيها على جودة العمل على حساب كمية العمل.
كيفية تحسين تجربة الموظفين (وتحسين الأرباح)

تعرَّف على كيفية تأثير تجارب الموظفين المتسقة -الجيدة والسيئة- في الثقافة الشاملة للمؤسسة.
أهم 5 معايير يجب على المطورين اتباعها عند اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرَّف على الطرق العديدة التي يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إحداث ثورة في الأعمال من خلالها وتحويل اعتماد الذكاء الاصطناعي للمطورين.

العمالة الرقمية مقارنةً بروبوتات المحادثة مقارنةً بالروبوتات: ما الفرق؟ إعادة بناء وتمكين القوى العاملة لديك باستخدام العمل الرقمي الرمز المنخفض مقارنةً بعدم وجود رمز: ما الفرق؟ العمالة الرقمية: أفضل 5 ممارسات لتبنِّي نهج يركِّز على الأشخاص أولًا
المواضيع والندوات عبر الإنترنت

استكشف المفاهيم التي تمكِّن ™IBM watsonx Orchestrate من تبسيط عملك.

 ما المقصود بروبوت المحادثة؟

تعرَّف على برامج روبوت المحادثة، الذي يحاكي المحادثة البشرية لإنشاء تجارب أفضل للعملاء.

 ما المقصود بمعالجة اللغة الطبيعية (NLP)؟

فهم طريقة مساعدة معالجة اللغة الطبيعية في بناء الآلات التي تستجيب بالطريقة نفسها التي يستجيب بها البشر.

 ما المقصود بالنماذج اللغوية الكبيرة؟

تعرَّف على طريقة عمل النماذج اللغوية الكبيرة من خلال الاستفادة من تقنيات التعلم العميق وكميات هائلة من البيانات النصية.

 ما المقصود بإدارة عمليات الأعمال (BPM)؟

تعرَّف على إدارة عمليات الأعمال وكيف يمكنها مساعدتك في الأتمتة، وتحسين الكفاءة، وخفض التكاليف.

 ما المقصود بالذكاء الاصطناعي الحواري (CAI)؟

تعرَّف على الذكاء الاصطناعي الحواري وكيف يساعد المؤسسات على التواصل مع العملاء وتقديم الخدمات.

 ما المقصود بأتمتة العمليات الآلية (RPA)؟

تعرَّف على أتمتة العمليات الآلية، والتي هي شكل من أشكال تقنيات أتمتة عمليات الأعمال التي تستخدم الروبوتات البرمجية لأتمتة المهام التي يؤديها البشر.

 ما المقصود بالعامل الرقمي؟

تعرَّف على العمال الرقميين وكيف يمكنهم مساعدة القوى العاملة لديك على تحقيق نتائج أسرع وأفضل.
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الدعم

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة مع IBM watsonx Orchestrate؟ استكشف وثائق المنتج أو موارد التداول مع مجتمعنا المتنامي من المستخدمين.

 المجتمع

تعلَّم من أقرانك، وشارك الأفكار، وتعاون مع مجتمعنا.

 بوابة الأفكار

سجِّل الدخول لتزويدنا بتعليقاتك وأفكارك لتحسين IBM watsonx Orchestrate.

 توثيق المنتج والدعم

تعرَّف على تفاصيل منتج IBM watsonx Orchestrate بشكل أعمق.

الانتقال إلى IBM Watsonx Orchestrate

بفضل مجموعة أدوات تطوير البرامج (SDK) IBM watsonx Orchestrate، يمكنك تطوير مهارات مخصصة للعامل الرقمي لديك.

 المفاهيم الأساسية

مقدمة إلى أساسيات IBM WatsonX Orchestrate: كيفية عملها، وكيفية إنشاء مهارات مخصصة، والموظف الرقمي.

 وثائق إنشاء المهارات من واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة

دليل استيراد المهارات إلى IBM watsonx Orchestrate مع OpenAPI، وبناء واختبار المهارات الواردة.

 أفضل ممارسات محتوى واجهة المستخدم

إرشادات لبناء مهارات مخصصة في IBM watsonx Orchestrate والتي ستندمج بسلاسة مع المحتوى الجاهز للاستخدام.

البرنامج التعليمي 101: بناء المهارة

باستخدام البرنامج التعليمي "Hello world!"، ستتعلم أساسيات إنشاء المهارات وتصديرها إلى Orchestrate.

البرنامج التعليمي 201: بناء مهارة أكثر تعقيدًا

يعلِّم البرنامج التعليمي "Pet Store" المطورين كيفية إنشاء مهارات أكثر تعقيدًا وتصديرها إلى Orchestrate لضم مجموعة أوسع من حالات الاستخدام.

البرنامج التعليمي لتقنية IBM Robotic Process Automation

يعلِّمك البرنامج التعليمي لأتمتة العمليات الآلية من شركة IBM كيفية إنشاء روبوت أتمتة العمليات الآلية وتصدير هذه المهارة إلى Orchestrate.

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