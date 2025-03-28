الذكاء الاصطناعي في التوظيف

العلامات

Artificial Intelligence

30 يونيو 2023

قراءة لمدة 6 دقائق

إن بناء عملية توظيف فعالة ومؤثرة هو أمر يحظى بأهمية خاصة في أسواق العمل الصغيرة أو التنافسية. وفقًا لغرفة التجارة الأمريكية (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، كان هناك أكثر من 10 ملايين فرصة عمل شاغرة في ربيع عام 2023، ولكن لم يكن هناك سوى 5.7 مليون عامل عاطل عن العمل فقط في الولايات المتحدة. وهذا يضع العمال في وضع أفضل، مما يسمح لهم بالتفاوض للحصول على أجور أعلى، ومزايا وظروف أفضل تخلق توازنًا أكثر ملاءمة بين العمل والحياة.

لتحقيق أهداف التوظيف، تعيد الشركات تقييم عمليات التوظيف الخاصة بها - بتحديد أوجه القصور والفرص حيث يمكن للذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) والأتمتة أن تجعل العمليات أكثر جاذبية للمرشحين والموظفين.

ما أهمية التوظيف؟

التوظيف هو عملية جذب المرشحين المؤهلين وتوظيفهم لشغل الأدوار داخل المنظمة. يعد سير العمل خطوة بخطوة هذا شاملاً - من تحديد المهارات المطلوبة إلى إعداد موظف جديد. تم تصميم عملية التوظيف في النهاية لجعل التوظيف أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة وقابلاً للتطوير ويتماشى مع أهداف الشركة والمتطلبات القانونية.

بالإضافة إلى ملء الأدوار وتلبية احتياجات العمالة، تهدف استراتيجيات التوظيف اليوم إلى توفير تجربة إيجابية للمرشح. تقوم فرق الموارد البشرية (HR) بذلك من خلال تسليط الضوء على أفضل ما في ثقافة الشركة واستخدام التقنية لجعل عملية التقديم أكثر كفاءة. في بيئة تفضل الباحث عن عمل، يمكن للبيانات والذكاء الاصطناعي أن تمنح الشركات ميزة تنافسية من خلال توفير فهم أفضل لنوع العمال الذين يحتاجون إليهم وكيفية جذبهم بشكل أفضل.

الخطوات الأساسية في عملية التوظيف

يبدأ بناء عملية توظيف أفضل بتحديد استراتيجية للتوظيف. فيما يلي بعض المراحل الرئيسية التي تتضمنها الأعمال بشكل متكرر:

  • تقييم احتياجات التوظيف لديك: الخطوة الأولى في عملية التوظيف الفعالة هي فهم ما تحتاجه المنظمة. ستحدد الشركات فجوات المهارات والوظائف الشاغرة الرئيسية والمجالات التي يؤثر فيها نقص الموظفين على الخدمة والأداء. يتضمن ذلك مراجعة جميع الوظائف الشاغرة، وكيف يفي الموظفون الحاليون بهذه الحاجة وكيف يمكن للموظف الجديد أن يكمل الفريق على أفضل وجه.
  • اتخاذ قرار بشأن نهج التوظيف: هل ستقوم بالتوظيف داخليًا، أم ستستخدم مسؤول توظيف أو ستستعين بفريق استشاري لتوجيه عملية التوظيف داخل مؤسستك؟ عند وضع خطة توظيف، غالباً ما تقوم المنظمات بتشكيل فريق توظيف من الأطراف المعنية يقود التفاعل مع الباحثين عن العمل.
  • إنشاء وصف وظيفي: يساعد المسمى الوظيفي والتوصيف التفصيلي للوظيفة في تحديد المرشح المناسب للوظيفة ويجب أن يتم صياغتهما بعناية. إن اختيار الكلمات قد يكشف عن التحيز بشكل غير مقصود، مثل استخدام مصطلحات مثل "حليق الذقن" بدلاً من "المظهر والملابس المهنية". يمكن أن تتضمن تفاصيل الوصف الوظيفي ما يلي:
    • العنوان
    • الدور
    • المسؤوليات
    • الحد الأدنى من المؤهلات
    • الموقع
    • سواء كان في الموقع/مختلط/بعيد
    • المزايا
  • نشر الوظيفة: في هذه المرحلة، من المهم في هذه المرحلة أن تدع الناس، خاصةً العاملين في مجال عملك، يعرفون بشأن الوظيفة الشاغرة. يمكن أن يشمل ذلك نشر الوظيفة داخليًا، أو على لوحة الوظائف، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك. الهدف هنا هو استهداف الأشخاص الذين من المرجح أن يكونوا أفضل المرشحين لزيادة جودة مجموعة المواهب وتحديد أفضل المرشحين بسرعة أكبر.
  • مراجعة الطلبات والسير الذاتية: سواء يدويًا أو باستخدام نظام تتبع مقدمي الطلبات (ATS)، سيتعين على شركتك مراجعة طلبات المتقدمين وتقليل عدد المتقدمين إلى أفضل المرشحين. غالبا ما تنظر المؤسسات ليس فقط في المهارات، ولكن في كيفية توافق المرشحين المختلفين مع أهداف الشركة ومقاييس التنوع والإنصاف والشمول (DEI). يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التنبؤية لإنشاء ملف تعريف مثالي للمرشح يمكنك مقارنته بأفضل المرشحين، واستهداف الأشخاص الأنسب.
  • إجراء فحص هاتفي: بمجرد تحديد أفضل المرشحين، قم بجدولة المحادثات الهاتفية للتعرف على خبراتهم ومؤهلاتهم بشكل أفضل. يمكن لموظفي الموارد البشرية أو أعضاء فريق التوظيف التعامل مع هذا الأمر.
  • إجراء المقابلات: بعد اختيار أفضل اثنين أو ثلاثة مرشحين، يمكن للمنظمات تحديد موعد لإجراء مقابلات شخصية أو مقابلات عبر الفيديو لتقييم المواهب المناسبة. يجب أن يكون أعضاء فريق التوظيف أو أولئك الذين سيديرون التوظيف بشكل مباشر حاضرين في مقابلة العمل.
  • اختيار المرشح: يجب أن يشارك الأطراف المعنية المختلفة في عملية المقابلة في الاختيار النهائي للمرشح. يمكن أن تتضمن هذه الخطوة فحص المرشح للوظيفة عن طريق التحقق من المراجع وإجراء فحص الخلفية.
  • تقديم عرض عمل: بعد ذلك، أرسل خطاب عرض عمل يتضمن التفاصيل الأساسية حول الوظيفة وتاريخ البدء وشروط التوظيف وساعات العمل والتعويضات.
  • بدء التأهيل: ويشمل ذلك التدريب وتوفير الأدوات والتقنية اللازمة للقيام بالعمل، بالإضافة إلى التأكد من أن الموظف الجديد يلتقي بزملائه من الموظفين. يمكن أن يستغرق الإعداد الفردي وقتا طويلا، لذلك تتجه العديد من الشركات إلى الأتمتة وأدوات الذكاء الاصطناعي لتوفير أنظمة أكثر كفاءة للموظفين والمساعدة في التدريب.
  • مراجعة أو تنقيح أو إعادة النشر: باستخدام منصة ATS والتحليلات، قم بمراجعة الوقت الذي يستغرقه ملء الوظائف، وعدد المتقدمين وغيرها من البيانات لتعديل العملية لجعلها أكثر كفاءة. إذا رفض المرشح الأعلى العرض في أي وقت، فقد يكون هذا هو المكان الذي تفهم فيه الخطأ الذي حدث، أو تقدم عروضا لمرشحين آخرين، أو تعدل إعلان الوظيفة لجولة أخرى من المقابلات.

دعونا نعِد التفكير في عملية التوظيف إذا كنت ستصمم عملية التوظيف الخاصة بك لشركة جديدة، فأين ستطبق الذكاء الاصطناعي والأتمتة للعثور على أفضل المواهب والحصول عليها؟

فوائد عملية التوظيف الفعالة

سواء كان الهدف هو تقليل التكلفة والوقت المستغرق لتوظيف موظفين جدد أو ببساطة إنشاء مكان عمل أكثر تنوعًا، فإن عملية التوظيف المصممة جيدًا لها العديد من المزايا، بما في ذلك ما يلي:

  • خفض تكاليف التوظيف: تعمل استراتيجية استقطاب المواهب الناجحة على تبسيط عملية التوظيف، مما يجعلها أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. من خلال استهداف أفضل المواهب بطريقة استباقية، فإنه يزيد من احتمالية تقديمهم وستحصل الشركة على الكفاءات اللازمة للعمل بفعالية.
  • استقطاب أفضل المواهب: أظهر استطلاع أجراه روبرت هاف عام 2021 (الرابط موجود خارج ibm.com) أن 62٪ من المهنيين يفقدون الاهتمام بالوظيفة إذا لم يتلقوا ردًا من صاحب العمل في غضون أسبوعين. إن وجود عملية توظيف فعالة يحسن تجربة المرشح ويضمن لك عدم ترك أفضل المواهب تشعر بأنها مقيدة.
  • زيادة إنتاجية الموارد البشرية: إن قضاء وقت أقل في عملية الاختيار يمنح فريق الموارد البشرية المزيد من الوقت للاستثمار في التدريب وتطوير الموظفين ومبادرات ثقافة الشركة.
  • ضمان تطابق المهارات مع أهداف العمل: يمكن للشركات تحسين جودة الوصف الوظيفي، وزيادة احتمالية اختيار المرشح المناسب والمساعدة في ضمان الاحتفاظ بها عند بدء العمل لفهم المهارات التي تحتاجها تمامًا وأهداف العمل التي يجب أن تعمل الوظيفة من أجلها. تُعد التحليلات والذكاء الاصطناعي أدوات قيّمة هنا، حيث تُظهر للشركات فجوات المهارات التي ربما فاتتها.
  • تلبية الامتثال والمتطلبات الداخلية: تضمن استراتيجية التوظيف اتباع أفضل الممارسات والوفاء بالمتطلبات التنظيمية—بدءًا من حماية بيانات المتقدمين إلى مبادرات تكافؤ الفرص ومبادرات التنوع والمساواة والشمول (DEI).
  • معالجة المشاكل في العملية بشكل أسرع: عندما يكون لديك نهج شامل للتوظيف يستند إلى جمع البيانات وتحليلها، يصبح من الأسهل رؤية النجاحات والإخفاقات واتخاذ قرارات توظيف أفضل في نهاية المطاف.

تطوير نهجك في التوظيف

تطوير عملية التوظيف وضبطها id مهمة مستمرة، لا سيما في أسواق العمل المتغيرة. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للمؤسسات من خلالها تحسين قدرتها على جذب المواهب بكفاءة:

  • الاستفادة من سمعة العلامة التجارية: تنجذب أفضل المواهب بشكل عام إلى الشركات التي تستثمر في تجربة الموظفين وتحافظ على علامة تجارية إيجابية لصاحب العمل. عند التحدث إلى المرشحين المحتملين، قدم تفاصيل حول الاحتفاظ بالعمال ورضا الموظفين ومبادرات خدمة المجتمع، إذا كان ذلك مناسبًا، لتسليط الضوء على مزايا مكان العمل.
  • وضع الحوافز: النظر في المزايا التي يمكن تقديمها إلى جانب الرواتب الأساسية، مثل مكافآت التوقيع. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بإعداد برامج لإحالة الموظفين. قرر كيف ومتى يجب استخدام هذه الحوافز وما إذا كان مديرو الموارد البشرية أو مسؤولو التوظيف لديهم هذا القرار.
  • الاستعانة بمصادر خارجية أو الاستعانة بالاستشاريين: حدد ما إذا كان التوظيف الذي يتم داخليًا أكثر فعالية من خلال جهات التوظيف والاستشاريين التابعين لجهات خارجية. قد يكون هذا اختيارًا على مستوى المنظمة أو ظرفيًا، بناءً على مواقف محددة.
  • إعطاء الأولوية للمرشحين الداخليين أو الخارجيين: حدد ما إذا كنت ستعطي الأولوية للتوظيف من داخل المؤسسة أو البحث عن مرشحين من الخارج لجلب رؤى جديدة.
  • استهداف إعلانات الوظائف الشاغرة: إجراء بحث حول أفضل الطرق والمنصات التي يمكن استخدامها للوصول إلى أفضل المرشحين. ويمكن أن يشمل ذلك القنوات الإلكترونية مثل LinkedIn أو المنافذ الخاصة بالصناعة.
  • استخدام الأدوات المتقدمة: تحديد الدور الذي ستلعبه تقنيات مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي في عملية التوظيف واختيار المرشحين وتأهيلهم. ضع في اعتبارك كيف يمكن لهذه الأدوات المساعدة في تقليل التحيز وزيادة الكفاءة وتحسين تجربة الموظفين.

أدوات عملية التوظيف وتقنيتها

يمكن أن تساعد التقنيات والبيانات في تحسين عملية التوظيف من خلال إتاحة معلومات المرشحين الرئيسية بسهولة أثناء عملية التوظيف وتبسيط سير العمل. تشمل الأدوات شائعة الاستخدام ما يلي:

  • نظام تتبع مقدمي الطلبات (ATS): يوفر نظام تتبع مقدمي الطلبات (ATS) مجموعة واسعة من الإمكانيات لتتبع بيانات المرشحين وأتمتة المهام العملية، بدءًا من نشر قوائم الوظائف إلى تصفية السير الذاتية إلى العثور على أكثر المتقدمين المؤهلين.
  • تحليلات البيانات الشاملة: يمكن لنظام تحليلات البيانات أن يُظهر لفرق الموارد البشرية عدد الأشخاص الذين تقدموا لوظيفة ما، وعدد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ومن أين جاء أفضل المرشحين. سيساعد أخذ هذه الأفكار وتحليل العملية مع كل عملية توظيف في تحسين عملية التوظيف بشكل عام.

يتم تشغيل الأدوات الناشئة الأخرى بواسطة الذكاء الاصطناعي لتوفير إمكانات جديدة ومعارف أعمق. فيما يلي بعض الأدوات الرئيسية:

  • التعلم الآلي (ML): إن أفضل طريقة لتحسين عملية التوظيف في الشركة هي تقييم ما يعمل وما لا يعمل. ومع ذلك، تفتقر العديد من أقسام الموارد البشرية إلى الوقت والموارد اللازمة لتشغيل التحليلات وتقييم بيانات التوظيف التاريخية. وهنا، يمكن أن يكون التعلم الآلي ذا قيمة لا تقدر بثمن، حيث يوفر معارف حول بيانات التوظيف عبر التطبيقات لتمكين اتخاذ قرارات أفضل.
  • الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي: أدت أتمتة عملية التأهيل إلى توفير ساعات لا حصر لها من العمل اليدوي على إدارات الموارد البشرية في السنوات الأخيرة، مما جعل العملية أكثر كفاءة. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في جعل عملية التأهيل أكثر تخصيصًا. يتم توجيه أعضاء الفريق الجدد خلال عملية التوجيه باستخدام أدوات تعمل بتقنية معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي التكيفي.
  • الذكاء الاصطناعي التنبؤي: لا يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي اليوم عل إنشاء ملفات تعريف المرشحين المثاليين وتقييم احتياجات المواهب المستقبلية وإنما يُستخدم أيضًا لتوفير معارف أعمق حول أداء الموظفين وتوجيه القرارات المنصفة والقائمة على الصناعة بشكل أفضل بشأن التعويضات.

IBM و الذكاء الاصطناعي وعملية التوظيف

يتضمن توظيف المرشحين تبادلاً للآراء لا نهاية له مع مدراء التوظيف، وتتبعًا يدويًا وجداول بيانات، واستخدام أدوات متعددة عبر أنظمة مختلفة أثناء عملية التوظيف. بإمكانك تبسيط العملية - تقليل عدد الخطوات والأدوات - باستخدام IBM watsonx Orchestrate لأتمتة المهام بذكاء، مثل إنشاء متطلبات الوظيفة ونشرها بشكل أسرع. يتكامل Orchestrate مع أفضل الأدوات التي تستخدمها كل يوم، بما في ذلك مصادر المرشحين وبرامج تتبع التطبيقات.

 

مؤلف

IBM Education

IBM Education

الحصول على إمكانية وصول حواري إلى المعلومات والأتمتة التي تحتاج لإنشاء ونشر الوظائف بشكل أسرع