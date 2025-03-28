الذكاء الاصطناعي في التوظيف

إن بناء عملية توظيف فعالة ومؤثرة هو أمر يحظى بأهمية خاصة في أسواق العمل الصغيرة أو التنافسية. وفقًا لغرفة التجارة الأمريكية (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، كان هناك أكثر من 10 ملايين فرصة عمل شاغرة في ربيع عام 2023، ولكن لم يكن هناك سوى 5.7 مليون عامل عاطل عن العمل فقط في الولايات المتحدة. وهذا يضع العمال في وضع أفضل، مما يسمح لهم بالتفاوض للحصول على أجور أعلى، ومزايا وظروف أفضل تخلق توازنًا أكثر ملاءمة بين العمل والحياة.
لتحقيق أهداف التوظيف، تعيد الشركات تقييم عمليات التوظيف الخاصة بها - بتحديد أوجه القصور والفرص حيث يمكن للذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) والأتمتة أن تجعل العمليات أكثر جاذبية للمرشحين والموظفين.
التوظيف هو عملية جذب المرشحين المؤهلين وتوظيفهم لشغل الأدوار داخل المنظمة. يعد سير العمل خطوة بخطوة هذا شاملاً - من تحديد المهارات المطلوبة إلى إعداد موظف جديد. تم تصميم عملية التوظيف في النهاية لجعل التوظيف أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة وقابلاً للتطوير ويتماشى مع أهداف الشركة والمتطلبات القانونية.
بالإضافة إلى ملء الأدوار وتلبية احتياجات العمالة، تهدف استراتيجيات التوظيف اليوم إلى توفير تجربة إيجابية للمرشح. تقوم فرق الموارد البشرية (HR) بذلك من خلال تسليط الضوء على أفضل ما في ثقافة الشركة واستخدام التقنية لجعل عملية التقديم أكثر كفاءة. في بيئة تفضل الباحث عن عمل، يمكن للبيانات والذكاء الاصطناعي أن تمنح الشركات ميزة تنافسية من خلال توفير فهم أفضل لنوع العمال الذين يحتاجون إليهم وكيفية جذبهم بشكل أفضل.
يبدأ بناء عملية توظيف أفضل بتحديد استراتيجية للتوظيف. فيما يلي بعض المراحل الرئيسية التي تتضمنها الأعمال بشكل متكرر:
دعونا نعِد التفكير في عملية التوظيف إذا كنت ستصمم عملية التوظيف الخاصة بك لشركة جديدة، فأين ستطبق الذكاء الاصطناعي والأتمتة للعثور على أفضل المواهب والحصول عليها؟
سواء كان الهدف هو تقليل التكلفة والوقت المستغرق لتوظيف موظفين جدد أو ببساطة إنشاء مكان عمل أكثر تنوعًا، فإن عملية التوظيف المصممة جيدًا لها العديد من المزايا، بما في ذلك ما يلي:
تطوير عملية التوظيف وضبطها id مهمة مستمرة، لا سيما في أسواق العمل المتغيرة. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للمؤسسات من خلالها تحسين قدرتها على جذب المواهب بكفاءة:
يمكن أن تساعد التقنيات والبيانات في تحسين عملية التوظيف من خلال إتاحة معلومات المرشحين الرئيسية بسهولة أثناء عملية التوظيف وتبسيط سير العمل. تشمل الأدوات شائعة الاستخدام ما يلي:
يتم تشغيل الأدوات الناشئة الأخرى بواسطة الذكاء الاصطناعي لتوفير إمكانات جديدة ومعارف أعمق. فيما يلي بعض الأدوات الرئيسية:
يتضمن توظيف المرشحين تبادلاً للآراء لا نهاية له مع مدراء التوظيف، وتتبعًا يدويًا وجداول بيانات، واستخدام أدوات متعددة عبر أنظمة مختلفة أثناء عملية التوظيف. بإمكانك تبسيط العملية - تقليل عدد الخطوات والأدوات - باستخدام IBM watsonx Orchestrate لأتمتة المهام بذكاء، مثل إنشاء متطلبات الوظيفة ونشرها بشكل أسرع. يتكامل Orchestrate مع أفضل الأدوات التي تستخدمها كل يوم، بما في ذلك مصادر المرشحين وبرامج تتبع التطبيقات.