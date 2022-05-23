الرمز المنخفض مقارنةً بعدم وجود رمز: ما الفرق؟

نما الطلب على الأتمتة الفائقة وتحديث تكنولوجيا المعلومات، لكن المؤسسات تكافح من أجل التوافق مع هذه الاتجاهات بسبب التوافر المحدود الحالي لمواهب المطورين. تنتقل العديد من مشاريع تكنولوجيا المعلومات إلى الملف "المعلق" بسبب نقص الموارد ذات المهارات التقنية المتخصصة. نتيجة لذلك، تستمر أوجه القصور التشغيلية في الوجود ويتعرض الوقت اللازم للتسويق - وهو عامل حاسم للشركات لتظل قادرة على المنافسة - للخطر.
لمواجهة هذه التحديات، ظهرت حلول تطوير البرمجيات من خلال التعليمات البرمجية المنخفضة و بدون تعليمات برمجية (الرابط موجود خارج ibm.com) كبدائل قابلة للتطبيق ومريحة لعملية التطوير التقليدية.
التعليمات البرمجية المنخفضة هو نهج تطوير سريع للتطبيق (RAD) يتيح إنشاء التعليمات البرمجية تلقائيًا من خلال اللبنات الأساسية المرئية مثل واجهات السحب والوضع والقائمة المنسدلة. تسمح هذه الأتمتة لمستخدمي التعليمات البرمجية المنخفضة بالتركيز على العناصر المفضِّلة بدلا من القاسم المشترك للبرمجة. تعد التعليمات البرمجية المنخفضة حلاً وسطاً متوازناً بين البرمجة اليدوية وبدون تعليمات برمجية حيث لا يزال بإمكان مستخدميه إضافة تعليمات برمجية على التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها تلقائياً.
تتضمن أمثلة التطبيقات التي تصلح للتطوير منخفض التعليمات البرمجية منصات إدارة عمليات الأعمال وتطوير مواقع الويب وتطبيق الأجهزة المحمولة والأدوات عبر الأقسام مثل برامج إدارة التقييم والتكامل مع المكونات الإضافية الخارجية وتقنيات الجيل التالي المستندة إلى السحابة، مثل مكتبات التعلم الآلي وأتمتة العمليات الآلية وتحديث التطبيقات القديمة.
لدى Jamil Spain عدد قليل من مقاطع الفيديو الرائعة حول حلول التعليمات البرمجية المنخفضة وبدون تعليمات برمجية والتي سنقوم بتضمينها للتعمق في تفاصيل هذا الموضوع.
يعد حل بدون تعليمات برمجية أيضاً نهج RAD وغالباً ما يتم التعامل معه كمجموعة فرعية من نهج التطوير المعياري للتوصيل والتشغيل من خلال التعليمات البرمجية المنخفضة. بينما في نهج التعليمات البرمجية المنخفضة هناك بعض العمل اليدوي الذي يقوم به المطورون في شكل البرمجة أو الترميز اليدوي، فإن نهج بدون تعليمات برمجية يعني عدم التدخل تماماً، مع الاعتماد بنسبة 100% على الأدوات المرئية.
تتضمن أمثلة التطبيقات المناسبة للتطوير بدون تعليمات برمجية تطبيقات الخدمة الذاتية لمستخدمي الأعمال ولوحات المعلومات وتطبيقات الأجهزة المحمولة والويب ومنصات إدارة المحتوى ومنشئي مسارات البيانات. يعد النهج بدون تعليمات برمجية مثالياً للتطبيقات سريعة الإنشاء وواجهة المستخدم وعمليات الأتمتة البسيطة، ويستخدم في أدوات تخطيط التقويم وأدوات إدارة المرافق وتطبيقات إعداد تقارير ذكاء الأعمال مع أعمدة وفلاتر قابلة للتكوين.
تحتوي منصة تطبيقات التعليمات البرمجية المنخفضة (LCAP) - والتي تسمى أيضاً منصة التطوير منخفضة التعليمات البرمجية (LCDP) - على بيئة تطوير متكاملة (IDE) مع ميزات مضمنة مثل واجهات برمجة التطبيقات وقوالب التعليمات البرمجية ووحدات المكونات الإضافية القابلة لإعادة الاستخدام والموصلات الرسومية لأتمتة نسبة كبيرة من عملية تطوير التطبيقات. وعادةً ما تكون حلول LCAPs متاحة كحلول منصة كخدمة (PaaS) قائمة على السحابة.
تعمل المنصة منخفضة التعليمات البرمجية على مبدأ تقليل التعقيد باستخدام الأدوات والتقنيات المرئية مثل نمذجة العمليات، حيث يستخدم المستخدمون أدوات مرئية لتحديد مهام سير العمل وقواعد الأعمال وواجهات المستخدم وما شابه ذلك. خلف الكواليس، يتم تحويل سير العمل الكامل تلقائياً إلى تعليمات برمجية. يتم استخدام منصات LCAPs في الغالب من قبل المطورين المحترفين لأتمتة الجوانب العامة للبرمجة لإعادة توجيه الجهد على الميل الأخير من التطوير.
تشمل الأمثلة على منصات الأتمتة هذه منصات التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية، ومجموعات إدارة عمليات الأعمال الذكية، ومنصات التطوير بواسطة المواطنين وغيرها من أدوات تطوير التطبيقات السريعة RAD.
في منصة التطوير بدون تعليمات برمجية (NCDP) - والتي تسمى أحيانا منصة المواطن للأتمتة والتطوير (CADP) - يتم إنشاء جميع التعليمات البرمجية من خلال واجهات سحب ووضع أو الإشارة والنقر. يستخدم منصة التطوير بدون تعليمات برمجية (NCDP) المطورون المحترفون والمطورون المواطنون (المستخدمون غير التقنيين أو غير المطورين الذين لا يتمتعون بمهارات البرمجة أو لديهم مهارات محدودة أو معدومة).
يتشابه كل من التعليمات البرمجية المنخفضة وبدون تعليمات برمجية من حيث أنهما يهدفان إلى تجريد الجوانب المعقدة للبرمجة باستخدام الواجهات المرئية والقوالب المكونة مسبقاً. تتوفر كلتا منصتي التطوير كحلول PaaS وتعتمدان تصميمًا قائمًا على سير العمل لتحديد التقدم المنطقي للبيانات. يتشاركان في العديد من الفوائد بسبب النهج المشترك:
هناك تداخل كبير بين النهجين (يتفاقم بسبب تحديد المواقع المربك لبائعي منصات التعليمات البرمجية المنخفضة وبدون تعليمات برمجية) على الرغم من الاختلافات الدقيقة في الميزات بين حلولهما. ومع ذلك، هناك اختلافات مهمة يجب مراعاتها:
يستهدف التعليمات البرمجية المنخفضة المطورين المحترفين لتجنب تكرار التعليمات البرمجية الأساسية وخلق مساحة للجوانب الأكثر تعقيداً للتطوير التي تؤدي إلى الابتكار والثراء في مجموعات الميزات. من خلال أتمتة الجوانب القياسية للبرمجة واعتماد نهج لا يعتمد على بناء الجملة، فإنه يتيح إعادة تأهيل المطورين وتوسيع نطاق المواهب.
من ناحية أخرى ، يستهدف بدون تعليمات برمجية مستخدمي الأعمال الذين لديهم معرفة واسعة بالمجال وقد يكونون أيضاً على دراية بالتكنولوجيا قليلاً ولكنهم يفتقرون إلى القدرة على كتابة التعليمات البرمجية يدوياً. كما أنه جيد للفرق الهجينة التي تحتوي على مستخدمي الأعمال ومطوري البرامج أو أصحاب الأعمال الصغيرة والفرق غير التابعة لتكنولوجيا المعلومات، مثل الموارد البشرية والتمويل والشؤون القانونية.
يُعد نهج بدون تعليمات برمجية مناسباً جيداً للتطبيقات التي يمكن تصميمها بسرعة من خلال واجهات السحب والوضع. المرشحون الجيدون هم تطبيقات واجهة المستخدم (UI) التي تسحب البيانات من المصادر وتقدم تقارير عن البيانات وتحليلها واستيرادها وتصديرها.
كما أن نهج بدون تعليمات برمجية يعتبر مثاليًا لاستبدال المهام الإدارية الرتيبة مثل التقارير المستندة إلى Excel التي تستخدمها فرق العمل. لا يتم إعطاء الأولوية لمثل هذه المشاريع بسهولة من قبل تكنولوجيا المعلومات ولكنها قد تكون منقذة لفرق العمل. كما أنه مناسب تمامًا للتطبيقات الداخلية التي لا تحمل عبء الوظائف واسعة النطاق ولتطبيقات الأعمال الصغيرة ذات ميزانية التطوير الأقل.
يمكن توسيع التعليمات البرمجية المنخفضة، مع مكتبة عناصر شاملة، لتشمل التطبيقات ذات منطق الأعمال الثقيل وتوسيع نطاقها إلى مستوى المؤسسة. أيضاً، للتكامل مع التطبيقات الأخرى وواجهات برمجة التطبيقات الخارجية، وللربط مع مصادر بيانات متعددة وبناء أنظمة ذات حواجز أمنية تحتاج إلى عدسة تكنولوجيا المعلومات، تعد التعليمات البرمجية المنخفضة بديلاً أفضل من نهج بدون تعليمات برمجية.
تتطلب التعليمات البرمجية المنخفضة مزيداً من التدريب والوقت لإلحاقها وتطويرها ونشرها لأنها توفر المزيد من الفرص للتخصيص. ولكنها لا تزال أسرع بكثير من التطوير التقليدي.
يستغرق نهج بدون تعليمات برمجية، كونه قابلاً للتكوين بدرجة كبيرة ويعمل بشكل كامل بطريقة التوصيل والتشغيل، وقتاً أقل للبناء مقارنة بالتعليمات البرمجية المنخفضة. يتم أيضًا تقليل وقت الاختبار لأن هناك حدًا أدنى من مخاطر الأخطاء المحتملة التي عادةً ما يتم إدخالها عن طريق البرمجة اليدوية. وهنا يأتي دور ضمان إعداد التكوينات وتدفق البيانات بشكل صحيح.
التعليمات البرمجية المنخفضة هو نظام مفتوح يسمح لمستخدميه بتوسيع الوظائف من خلال التعليمات البرمجية. وهذا يعني المزيد من المرونة وقابلية إعادة الاستخدام. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إنشاء مكونات إضافية مخصصة وموصلات مصدر البيانات لتناسب حالات الاستخدام الخاصة بهم وإعادة استخدامها لاحقًا. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه يجب اختبار التحديثات والتصحيحات الجديدة لـ LCAP مع التعليمات البرمجية التي تم إدخالها يدوياً.
بدون تعليمات برمجية هو نظام مغلق لا يمكن توسيعه إلا من خلال مجموعات الميزات النموذجية. وهذا يعني حالات استخدام مقيدة ووصول محدود إلى المكونات الإضافية وعمليات التكامل المعيارية، ولكن من الأسهل ضمان التوافق مع الإصدارات السابقة نظراً لعدم وجود تعليمات برمجية مكتوبة يدوياً يمكن أن تكسر الإصدارات المستقبلية من NCDP.
في حين أن هذا كان مصدر قلق لكل من المنصات منخفضة التعليمات البرمجية وبدون تعليمات برمجية، فإن خطر تقنية المعلومات الظلية أعلى مع نهج بدون تعليمات برمجية، الأمر الذي يتطلب تدخلاً ضئيلاً أو عدم تدخل على الإطلاق من فرق تكنولوجيا المعلومات. قد يؤدي ذلك إلى بنية تحتية موازية لا تخضع للمراقبة عن كثب، مما يؤدي إلى ثغرات أمنية وديون تقنية.
ومع ذلك ، فإن حقيقة أن التعليمات البرمجية المنخفضة لا تزال تحت رعاية فرق تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تساعد في ضمان تحقيق حوكمة وتحكم أفضل.
تتفوق التعليمات البرمجية المنخفضة على نهج بدون تعليمات برمجية في دعمها لقابلية التوسع والتوافق عبر المنصات. تفتح إضافة مكونات إضافية مخصصة وتعليمات برمجية مخصصة إمكانية الحصول على نطاق أوسع من التطبيقات والعمل مع منصات متعددة.
بدون تعليمات برمجية له قابلية أقل للتوسع وإمكانات محدودة في الاتصال بالأنظمة القديمة أو التكامل مع المنصات الأخرى. لذلك، فإنه يتعامل مع مجموعة ضيقة من حالات الاستخدام وله قدرة منخفضة على توسيع النطاق.
لكل من التعليمات البرمجية المنخفضة وبدون تعليمات برمجية نقاط قوتها الفردية. لا تجعل أوجه التشابه بين الاثنين من هذا القرار أمرًا سهلاً أيضًا. وأفضل طريقة للمضي قدمًا هي تقييم المتطلبات الحالية والاختيار وفقًا لذلك.
فيما يلي بعض الأسئلة لتحديد احتياجات المستخدم:
السؤالان الرئيسيان هنا هما: ما هو التطبيق، ومن سيقوم ببنائه؟ وفي حين أن كلا السؤالين مهمين، فمن الأفضل استخدام نهج يركز على الهدف من النهج الذي يركز على المستخدم - أي السؤال عن ما يُعد أكثر أهمية من السؤال عن من.
إذا كانت حالات الاستخدام معقدة، تتطلب عمليات تكامل مع تطبيقات السحابة أو التطبيقات المحلية الأخرى، لديك متطلبات تواجه العملاء أو حساسة للأعمال أو تحتاج إلى نشرها عبر المؤسسة، فإن التعليمات البرمجية المنخفضة هو الخيار المفضل. في هذه الحالة، حتى لو لم يكن لدى المستخدمين الخبرة المطلوبة في لغات البرمجة، يمكن للشراكات مع فرق تكنولوجيا المعلومات أو برامج التدريب أن تحل التحديات.
