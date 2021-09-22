ما المقصود بأتمتة العمليات الآلية (RPA)؟

ثمة العديد من الصناعات التي تستفيد من تقنية أتمتة العمليات الآلية لتبسيط عملياتها التجارية. يمكن العثور على تطبيقات أتمتة العمليات الآلية في الصناعات التالية:

الخدمات المصرفية والمالية: في تقرير Forrester بعنوان "نمو سوق خدمات أتمتة العمليات الآلية ليصل إلى 12 مليار دولار أمريكي بحلول 2023"، كانت 36% من جميع حالات الاستخدام في مجال التمويل والمحاسبة. يعمل أكثر من 1 من كل 3 روبوتات اليوم في القطاع المالي، وهو أمر ليس مفاجئًا نظرًًا إلى تبني القطاع المصرفي للأتمتة بشكل مبكر. تستخدم العديد من البنوك الكبرى اليوم حلول الأتمتة الخاصة بأتمتة العمليات الآلية لتقوم بأتمتة المهام، مثل البحث عن العملاء وفتح الحسابات ومعالجة الاستفسارات ومكافحة غسيل الأموال. ينشر البنك آلاف الروبوتات لأتمتة إدخال البيانات اليدوي عالي الحجم. وتتضمن هذه العمليات عددًا كبيرًا من المهام المملة والقائمة على القواعد التي تعمل الأتمتة على تبسيطها.

التأمين: التأمين مليء بالعمليات المتكررة التي تناسب الأتمتة. على سبيل المثال، يمكنك تطبيق أتمتة العمليات الآلية على عمليات معالجة المطالبات والامتثال التنظيمي وإدارة السياسات ومهام الاكتتاب.

البيع بالتجزئة: لقد أدى ظهور التجارة الإلكترونية إلى جعل أتمتة العمليات الآلية عنصرًا أساسيًا في صناعة البيع بالتجزئة الحديثة التي حسّنت عمليات المكتب الخلفي وتجربة العملاء. تتضمن التطبيقات الشائعة إدارة علاقات العملاء وإدارة المستودعات والطلبات ومعالجة التعليقات والكشف عن الغش.

الرعاية الصحية: الدقة والامتثال أمران في غاية الأهمية في صناعة الرعاية الصحية. تستخدم بعض أكبر المستشفيات في العالم برمجيات أتمتة العمليات الآلية لتحسين إدارة المعلومات وإدارة الوصفات الطبية ومعالجة مطالبات التأمين ودورات الدفع، من بين عمليات أخرى.

استكشف الإصدار التجريبي الخاص بنا لبدء رحلة الأتمتة الخاصة بك اليوم.