ما المقصود بأتمتة العمليات الآلية (RPA)؟

تستخدم أتمتة العمليات الآلية (RPA)، والمعروفة أيضًا باسم التشغيل الآلي البرمجي، تقنيات الأتمتة الذكية لأداء المهام المكتبية المتكررة للعمال البشريين، مثل استخراج البيانات وملء النماذج ونقل الملفات وغير ذلك الكثير.
تجمع أتمتة العمليات الآلية بين واجهات برمجة التطبيقات وتفاعلات واجهة المستخدم (UI) لدمج المهام المتكررة بين تطبيقات المؤسسة والتطبيقات الإنتاجية وتنفيذها. من خلال نشر البرامج النصية التي تحاكي العمليات البشرية، تكمل أدوات أتمتة العمليات الآلية التنفيذ المستقل للعديد من الأنشطة والمعاملات عبر أنظمة برمجية غير مرتبطة ببعضها.
يستخدم هذا الشكل من أشكال الأتمتة برمجيات قائمة على القواعد لتنفيذ أنشطة العمليات التجارية بكميات كبيرة، ما يوفر الوقت للموارد البشرية لتحديد أولويات المهام الأكثر تعقيدًا. تمكِّن أتمتة العمليات الآلية مديري تقنية المعلومات (CIOs) وصنَّاع القرار الآخرين من تسريع جهود التحول الرقمي لديهم وتحقيق عائد أعلى على الاستثمار من الموظفين.
ولكي تحافظ أدوات أتمتة العمليات الآلية في السوق على قدرتها التنافسية، فإنها تحتاج إلى تجاوز أتمتة المهام وتوسيع نطاق عروضها لتشمل الأتمتة الذكية (IA). يتوسع هذا النوع من الأتمتة على وظائف أتمتة العمليات الآلية من خلال دمج التخصصات الفرعية للذكاء الاصطناعي، مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية ورؤية الكمبيوتر.
تتطلب الأتمتة الذكية للعمليات أكثر من مجرد الأنظمة البسيطة القائمة على القواعد لأتمتة العمليات الآلية. يمكنك التفكير في أتمتة العمليات الآلية على أنها تقوم بـ "تنفيذ" المهام، بينما يشمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مهام "التفكير" و"التعلم"، على التوالي. فهي تدرب الخوارزميات باستخدام البيانات حتى يتمكن البرنامج من أداء المهام بطريقة أسرع وأكثر كفاءة.
غالبًا ما يتم الخلط بين الأتمتة والذكاء الاصطناعي (AI)، لكن الاثنين مختلفان تمامًا. يجمع الذكاء الاصطناعي بين الأتمتة المعرفية والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتفكير وتوليد الفرضيات وتحليلها.
الفرق الجوهري هو أن أتمتة العمليات الآلية مدفوعة بالعمليات، في حين أن الذكاء الاصطناعي مدفوع بالبيانات. يمكن لروبوتات أتمتة العمليات الآلية اتباع العمليات التي يحددها المستخدم النهائي فقط، بينما تستخدم روبوتات الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي للتعرف على الأنماط في البيانات، وخاصة البيانات غير المنظمة، وتتعلم بمرور الوقت. بعبارة أخرى، يهدف الذكاء الاصطناعي إلى محاكاة الذكاء البشري، في حين أن أتمتة العمليات الآلية مخصصة فقط لتكرار المهام الموجهة للإنسان. ففي حين أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الآلية يقلل من الحاجة إلى التدخل البشري، فإن كيفية أتمتة كل منهما للعمليات تختلف.
ومع ذلك، فإن أتمتة العمليات الآلية والذكاء الاصطناعي يكملان بعضهما بشكل جيد. فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد أتمتة العمليات الآلية على أتمتة المهام بشكل أكثر اكتمالاً والتعامل مع حالات الاستخدام الأكثر تعقيدًا. كما تتيح أتمتة العمليات الآلية إمكانية التصرف بناء على رؤى الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر بدلاً من انتظار عمليات التنفيذ اليدوية.
وفقًا لتقرير Forrester، يجب أن تتضمن أدوات برامج أتمتة العمليات الآلية القدرات التالية:
كما يمكن لتكنولوجيا الأتمتة، مثل أتمتة العمليات الآلية، الوصول إلى المعلومات من خلال الأنظمة القديمة والتكامل بشكل جيد مع التطبيقات الأخرى من خلال تكامل الواجهة الأمامية. يتيح ذلك لمنصة الأتمتة التصرف بشكل مشابه للعامل البشري، حيث تقوم بمهام روتينية مثل تسجيل الدخول والنسخ واللصق من نظام إلى آخر. وفي حين أن اتصالات الواجهة الخلفية بقواعد البيانات وخدمات الويب المؤسسية تساعد أيضًا في الأتمتة، فإن القيمة الحقيقية لأتمتة العمليات الآلية تكمن في عمليات التكامل السريعة والبسيطة.
هناك فوائد متعددة لأتمتة العمليات الآلية، بما في ذلك:
لمعرفة المزيد حول ما هو مطلوب من مستخدمي الأعمال لإعداد أدوات أتمتة العمليات الآلية، تابع القراءة في مدونتنا هنا.
في حين أن برامج أتمتة العمليات الآلية يمكن أن تساعد المؤسسة على النمو، إلا أن هناك بعض العقبات، مثل الثقافة التنظيمية والمشكلات الفنية والتوسع.
بينما ستقلل أتمتة العمليات الآلية من الحاجة إلى أدوار وظيفية معينة، فإنها ستدفع أيضًا النمو في أدوار جديدة للتعامل مع مهام أكثر تعقيدًا، ما يُمكّن الموظفين من التركيز على الإستراتيجيات رفيعة المستوى وحل المشكلات الإبداعي. ستحتاج المؤسسات إلى تعزيز ثقافة التعلّم والابتكار مع تحول المسؤوليات داخل الأدوار الوظيفية. ستكون قدرة القوى العاملة على التكيف مهمة لتحقيق نتائج ناجحة في مشاريع الأتمتة والتحول الرقمي. فمن خلال تثقيف موظفيك والاستثمار في البرامج التدريبية، يمكنك إعداد الفرق للتحولات المستمرة في الأولويات.
في حين أن أتمتة العمليات الآلية يمكن أن تؤدي عدة عمليات متزامنة، فإنه قد يكون من الصعب توسيع نطاقها في المؤسسة بسبب التحديثات التنظيمية أو التغييرات الداخلية. وفقًا لتقرير Forrester، يدعي 52% من العملاء أنهم يكافحون من أجل توسيع نطاق برنامج أتمتة العمليات الآلية الخاص بهم. يجب أن تمتلك الشركة 100 روبوت عامل نشط أو أكثر للتأهل كبرنامج متقدم، لكن عددًا قليلاً من مبادرات أتمتة العمليات الآلية يتقدم إلى ما بعد الـ 10 روبوتات الأولى.
ثمة العديد من الصناعات التي تستفيد من تقنية أتمتة العمليات الآلية لتبسيط عملياتها التجارية. يمكن العثور على تطبيقات أتمتة العمليات الآلية في الصناعات التالية:
الخدمات المصرفية والمالية: في تقرير Forrester بعنوان "نمو سوق خدمات أتمتة العمليات الآلية ليصل إلى 12 مليار دولار أمريكي بحلول 2023"، كانت 36% من جميع حالات الاستخدام في مجال التمويل والمحاسبة. يعمل أكثر من 1 من كل 3 روبوتات اليوم في القطاع المالي، وهو أمر ليس مفاجئًا نظرًًا إلى تبني القطاع المصرفي للأتمتة بشكل مبكر. تستخدم العديد من البنوك الكبرى اليوم حلول الأتمتة الخاصة بأتمتة العمليات الآلية لتقوم بأتمتة المهام، مثل البحث عن العملاء وفتح الحسابات ومعالجة الاستفسارات ومكافحة غسيل الأموال. ينشر البنك آلاف الروبوتات لأتمتة إدخال البيانات اليدوي عالي الحجم. وتتضمن هذه العمليات عددًا كبيرًا من المهام المملة والقائمة على القواعد التي تعمل الأتمتة على تبسيطها.
التأمين: التأمين مليء بالعمليات المتكررة التي تناسب الأتمتة. على سبيل المثال، يمكنك تطبيق أتمتة العمليات الآلية على عمليات معالجة المطالبات والامتثال التنظيمي وإدارة السياسات ومهام الاكتتاب.
البيع بالتجزئة: لقد أدى ظهور التجارة الإلكترونية إلى جعل أتمتة العمليات الآلية عنصرًا أساسيًا في صناعة البيع بالتجزئة الحديثة التي حسّنت عمليات المكتب الخلفي وتجربة العملاء. تتضمن التطبيقات الشائعة إدارة علاقات العملاء وإدارة المستودعات والطلبات ومعالجة التعليقات والكشف عن الغش.
الرعاية الصحية: الدقة والامتثال أمران في غاية الأهمية في صناعة الرعاية الصحية. تستخدم بعض أكبر المستشفيات في العالم برمجيات أتمتة العمليات الآلية لتحسين إدارة المعلومات وإدارة الوصفات الطبية ومعالجة مطالبات التأمين ودورات الدفع، من بين عمليات أخرى.
