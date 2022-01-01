IBM Cloud Pak for Business Automation
عمليات أسرع وأوقات انتظار أقصر للعملاء
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رسم توضيحي متساوي الأبعاد لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المتصلة بخطوط تمثل الأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تحويل عمليات سير العمل المجزأة مع الحفاظ على القدرة التنافسية

إن IBM Cloud Pak for Business Automation مجموعة معيارية من مكونات البرامج المتكاملة، تم تصميمها لأي بيئة سحابية هجينة، ومصممة لأتمتة العمل وتسريع نمو الأعمال.

 استكشف أسباب تصنيف IDC لنا كشركة رائدة
أتمتة أنواع مختلفة من العمل

قم بتبسيط مهام سير العمل المعقدة، وتسهيل إدارة السجلات، والمزيد.
تخفيف فجوات المهارات

استخدم البيانات لتحديد الفجوات، ثم قم ببناء أتمتة ذات رمز منخفض أو من دون رمز بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
النشر في أي مكان

احصل على المرونة اللازمة للنشر باستخدام الحاويات عبر أي بيئة سحابية تديرها أنت أو تديرها IBM كخدمة SaaS.
نتائج مثبتة

أظهرت دراسة تأثير Cloud Pak For Business Automationلعام 2022 1 التي أجرتها Forrester عائد استثمار بنسبة 365٪ وزيادة بنسبة 80٪ في الإنتاجية والمزيد.

المزايا

قم بتجميع محتوى المؤسسة، وإثرائه، وإدارته، وحوكمته حتى يمكن نشره بكفاءة عبر أي سحابة وداخل أي تطبيق.

 تعرَّف على خدمات المحتوى

قم بأتمتة وتبسيط عملية تحويل المحتوى غير المنظم إلى بيانات قيّمة من المستندات والصور الورقية والرقمية.

 تعرف على معالجة المستندات

أدر أعمالك من خلال أتمتة مهام سير العمل في الحالات والعمليات لتقليل المهام التي تستغرق وقتًا طويلًا أو التخلص منها.

 التعرف على سير العمل

قم بأتمتة عمليات الأعمال وتقنية المعلومات على نطاق واسع باستخدام الروبوتات البرمجية التي تعمل بناءً على رؤى الذكاء الاصطناعي لإكمال المهام دون أي تأخير.

 تعرف على RPA

اتخذ قرارات أسرع وأكثر استنارةً من خلال المعارف القائمة على البيانات؛ وتحديد نقاط الضعف؛ ودفع التحسينات المستمرة للعمليات.

 تعرف على عملية التعدين

اتخذ قرارات دقيقة ومخصصة من خلال إنشاء قواعد العمل الخاصة بك وإدارتها بشكل مستقل عن التطبيقات والعمليات.

 تعرف على إدارة القرار

قم بتجميع محتوى المؤسسة، وإثرائه، وإدارته، وحوكمته حتى يمكن نشره بكفاءة عبر أي سحابة وداخل أي تطبيق.

 تعرَّف على خدمات المحتوى

قم بأتمتة وتبسيط عملية تحويل المحتوى غير المنظم إلى بيانات قيّمة من المستندات والصور الورقية والرقمية.

 تعرف على معالجة المستندات

أدر أعمالك من خلال أتمتة مهام سير العمل في الحالات والعمليات لتقليل المهام التي تستغرق وقتًا طويلًا أو التخلص منها.

 التعرف على سير العمل

قم بأتمتة عمليات الأعمال وتقنية المعلومات على نطاق واسع باستخدام الروبوتات البرمجية التي تعمل بناءً على رؤى الذكاء الاصطناعي لإكمال المهام دون أي تأخير.

 تعرف على RPA

اتخذ قرارات أسرع وأكثر استنارةً من خلال المعارف القائمة على البيانات؛ وتحديد نقاط الضعف؛ ودفع التحسينات المستمرة للعمليات.

 تعرف على عملية التعدين

اتخذ قرارات دقيقة ومخصصة من خلال إنشاء قواعد العمل الخاصة بك وإدارتها بشكل مستقل عن التطبيقات والعمليات.

 تعرف على إدارة القرار

حالة الاستخدام

أتمتة الأعمال الشاملة

اكتشف كيف يمكن لمنصة الأتمتة الشاملة هذه—والتي تم إنشاؤها كمجموعة معيارية من مكونات البرامج المتكاملة والمتوافقة مع أي سحابة هجينة—أن تجلب أتمتة الأعمال إلى مؤسستك. يساعدك IBM Cloud Pak for Business Automation على تحليل وتنفيذ مهام سير العمل وتصميم الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات ذات رموز منخفضة أو من دون رموز، وتعيين المهام للروبوتات وتتبع الأداء.

دراسات حالة

تتيح شركة United Foods تحقيق وفورات جديدة في الكفاءة من خلال تبنِّي أتمتة سير العمل
تمكين تنفيذ أكثر من 20 ألف عرض ترويجي تجاري سنويًّا لأكثر من 60 ألف تاجر
تمت معالجة 97% من طلبات الهامش الجديدة على الفور، وتم القضاء على الأخطاء تقريبًا
تحقق FCT المعالجة المباشرة باستخدام حل IBM Cloud Pak for Business Automation
تم تقليص الوقت اللازم لتسوية الحسابات المستحقة من 32 ساعة إلى 30 دقيقة
تكتسب معارف سريعة حول حالة التطعيم، للمساعدة في تقليل انتقال العدوى في المجتمع، مع IBM وABP
كيفية الشراء IBM Cloud Pak for Business Automation

استفد من منصة الأتمتة الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بنا لجلب أتمتة الأعمال إلى مؤسستك وحل التحديات التشغيلية بسرعة.

 إصدار SaaS من IBM Cloud Pak for Business Automation

يمكنك الوصول إلى قدرات الأتمتة القوية التي يوفرها IBM Cloud Pak for Business Automation في إصدار SaaS الخاص بنا، وهو ما يقلل الحاجة إلى البنية الأساسية وصيانة البرامج.

 حزمة IBM Process Mining وRPA

حدد فرص RPA عالية القيمة من معارف عملية التعدين.
اتخِذ الخطوة التالية

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الحواشي

¹ ”™التأثير الاقتصادي الإجمالي لـ IBM Cloud Pak For Business Automation.” Forrester، يوليو 2022