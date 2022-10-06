يمكن أن يشكِّل الانتقال من أتمتة المهام البسيطة في الخلفية إلى الأتمتة الشاملة للتعامل مع عمليات الأعمال المرهقة تحديًا.
نقل المهام المتكررة إلى الروبوتات المتوفرة دائمًا لتمكين الموظفين من قضاء مزيد من الوقت في الابتكار.
جرّب بنفسك انخفاض التكلفة الذي يحدث عند أتمتة المهام الروتينية واليدوية وتحويل الموظفين نحو الجهود ذات الإيرادات الأعلى.
يمكنك إنشاء مخططات أتمتة جديدة واختبارها ونشرها في ساعات، بدلاً من أيام أو أشهر.
إنجاز المهام المؤتمتة في ثوانٍ أو دقائق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
روبوت IBM Robotic Process Automation يساعد منظمة المعايير البلجيكية NBN على إنجاز المزيد في وقت أقل.
تعمل الشركة الناشئة على أتمتة العملية الأساسية الأولى من نوعها لديها والمخصصة لمراقبة سلامة الأدوية باستخدام IBM Robotic Process Automation.
شركة التأمين تنجح في تحرير الموظفين من المهام المتكررة باستخدام IBM Robotic Process Automation، مما يوفر 3 ساعات ونصف يومياً.
خفضت Sicoob أوقات المعالجة بنسبة تصل إلى %80 وخفضت التكاليف بنسبة تصل إلى %20 باستخدام IBM Robotic Process Automation.
لكي تعمل الأتمتة بأقصى طاقتها، تتطلب الأتمتة بيانات متواصلة من جميع أنحاء النظام البنائي للمنظمة وشركائها.
يسمح تبني استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للمطورين بالازدهار في عالم يعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي.
تعرّف على سبب أهمية أتمتة العمليات الآلية (RPA) باستخدام الذكاء الاصطناعي وأهمية وجود روبوتات أكثر ذكاءً لحل المشكلات وزيادة الإنتاجية.
ابدأ مبادراتك على IBM Robotic Process Automation ووسِّع نطاقها باستخدام IBM Process Mining. يمكنك تحسين الإستراتيجية من خلال عملية معارف العمليات المستندة إلى الحقائق لتذليل أصعب العقبات والتحديات التي تواجه مشروع أتمتة العمليات الآلية.