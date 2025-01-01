تجربة مجانية لمدة 30 يومًا بدون تكلفة لبناء روبوتات وافتراضات افتراضية ذكية (IVAs) و لوحة المعلومات مع IBM Robotic Process Automation (RPA)
السحابة متعددة المستأجرين لمستودع روبوتات السحابة وجدولتها وإدارة السحابة وإدارة التشغيل والتعرف الضوئي على الحروف؛
بيئة محلية مع عميل وخادم عنصر لمستودع روبوتات المستودع، والجدولة، وإدارة أحمال التشغيل والمزيد
الروبوتات الحاضرة
الروبوتات غير المراقبة
الاستوديو (بيئة البناء)
التعرف الضوئي على الحروف (OCR)
وكيل افتراضي ذكي وكيل افتراضي (IVA)
متطلبات البرامج والأجهزة
نعم
نظام التشغيل ويندوز
نعم
نظام التشغيل ويندوز
نعم
نظام التشغيل ويندوز
التسعير
0.00 دولار أمريكي
ابتداءً من 981.00 دولار أمريكي شهرياً
ابتداءً من 981.00 دولار أمريكي شهرياً