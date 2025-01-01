إصدار تجريبي مجاني

فترة تجريبية مدتها 30 يوماً لـ RPA

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا بدون تكلفة لبناء روبوتات وافتراضات افتراضية ذكية (IVAs) و لوحة المعلومات مع IBM Robotic Process Automation (RPA)

إصدار تجريبي مجاني