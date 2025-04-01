IBM Process Mining يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة لتحسين العمليات من خلال قائم على البيانات الرؤى.
احصل على شفافية كاملة في العمليات باستخدام بيانات من أنظمة أعمالك، مثل تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء، وحدد أوجه القصور وحدد أولويات الأتمتة حسب التأثير والعائد المتوقع. دفع التحسينات المستمرة للعمليات من خلال تشغيل الإجراءات التصحيحية أو إنشاء سقالات روبوتات RPA.
من خلال هذا العرض، يمكن للعملاء تحسين العمليات المعقدة - تحقيق انخفاض بنسبة 80% في متوسط الوقت المستغرق - للحفاظ على قدرتهم التنافسية وتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية.
شاهد كيف تقوم برمجيات عملية التعدين بتحويل بيانات نظام الأعمال إلى بيانات قابلة للتنفيذ في الرؤوساء وخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
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يمكنك الوصول إلى نموذج عملية قائم على الحقائق مع إمكانية الوصول إلى نموذج عملية قائم على الحقائق من طرف معني ومصادر البيانات حول كيفية عمل أعمالك.
حدد فرص الأتمتة من خلال أداة عملية التعدين الخاصة بنا، وحدد الأولويات حسب التأثير والعائد المتوقع، وسارع في التنفيذ من خلال إنشاء روبوتات آلية لأتمتة عمليات التشغيل الآلي.
التنبؤ بتأثير مبادرات التغيير وعوائدها وتحديد المخاطر التشغيلية المحتملة قبل القيام بالاستثمارات من خلال إجراء تحليلات ماذا لو.
تحليل الحالات غير المطابقة لتحديد الأسباب الأساسية للانحرافات، معني معني والتأثيرات على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
تكامل مع مئات المصادر بما في ذلك SAP وOracle وغيرهما. ينشر في أي مكان ويخصص لوحة المعلومات في أي مكان مع منصة رمز منخفض/بدون رمز.
تعزيز تحليلات العمليات مع التنقيب عن المهام للحصول على رؤية شاملة للعمليات والمهام. الوصول إلى شفافية العملية لاتخاذ القرارات الرئيسية.
تعزيز كفاءة تكنولوجيا المعلومات وتعزيز تجربة العملاء واتخاذ تدابير استباقية لتحسين مراقبة الأداء والأتمتة المستهدفة.
مساعدة الشركات على تحسين العمليات وتبسيطها مع التركيز على الاستدامة.
انتقل إلى رحلة عملية الشراء الخاصة بك وحسّنها بدقة باستخدام عملية حوكمة القيمة الخاصة بـ IBM®Culting. اكتساب الرؤى الحاسمة في مؤشرات الأداء الرئيسية في مجالات الكفاءة والامتثال والتجربة. التأكد من أن كل قرار يضيف قيمة مضافة وتحويل المشتريات إلى أصل استراتيجي.
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