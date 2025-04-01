IBM Process Mining
تقليل أزمنة المعالجة بنسبة 70% وتحقيق معدل عائد بنسبة 176% من المبيعات
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رسم توضيحي لعملية التعدين سير العمل
إلغاء كفاءة عملية القفل مع ذكاء عملية الذكاء الاصطناعي-إيبث

IBM Process Mining يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة لتحسين العمليات من خلال قائم على البيانات الرؤى.

احصل على شفافية كاملة في العمليات باستخدام بيانات من أنظمة أعمالك، مثل تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء، وحدد أوجه القصور وحدد أولويات الأتمتة حسب التأثير والعائد المتوقع. دفع التحسينات المستمرة للعمليات من خلال تشغيل الإجراءات التصحيحية أو إنشاء سقالات روبوتات RPA.

من خلال هذا العرض، يمكن للعملاء تحسين العمليات المعقدة - تحقيق انخفاض بنسبة 80% في متوسط الوقت المستغرق - للحفاظ على قدرتهم التنافسية وتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية.

شاهد كيف تقوم برمجيات عملية التعدين بتحويل بيانات نظام الأعمال إلى بيانات قابلة للتنفيذ في الرؤوساء وخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

 
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IBM Process Mining المرتبة رقم 1 في تقرير شبكة التعدين في عملية التعدين عملية التعدين و RPA: تعرّف على الثنائي الأوفبلي الأسمى ®قوة
اقرأ دراسة فورستر

فائدة العميل

اكتساب الشفافية الكشف عن أوجه القصور إجراءات التشغيل إدارة الامتثال تعزيز الإنتاجية تسريع التحول الرقمي
السمة الرئيسية اكتشاف نموذج العملية كما هو عليه

يمكنك الوصول إلى نموذج عملية قائم على الحقائق مع إمكانية الوصول إلى نموذج عملية قائم على الحقائق من طرف معني ومصادر البيانات حول كيفية عمل أعمالك.

 التوليد الآلي للعمليات الآلية للعمليات الآلية

حدد فرص الأتمتة من خلال أداة عملية التعدين الخاصة بنا، وحدد الأولويات حسب التأثير والعائد المتوقع، وسارع في التنفيذ من خلال إنشاء روبوتات آلية لأتمتة عمليات التشغيل الآلي.

 محاكاة عملية مدعوم بالذكاء الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي

التنبؤ بتأثير مبادرات التغيير وعوائدها وتحديد المخاطر التشغيلية المحتملة قبل القيام بالاستثمارات من خلال إجراء تحليلات ماذا لو.

 التحقق من المطابقة مع التحليل الأساسي السبب

تحليل الحالات غير المطابقة لتحديد الأسباب الأساسية للانحرافات، معني معني والتأثيرات على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

 تجربة مستخدم سلسة

تكامل مع مئات المصادر بما في ذلك SAP وOracle وغيرهما. ينشر في أي مكان ويخصص لوحة المعلومات في أي مكان مع منصة رمز منخفض/بدون رمز.

 تسجيل تفاعلات المستخدم المكتبي

تعزيز تحليلات العمليات مع التنقيب عن المهام للحصول على رؤية شاملة للعمليات والمهام. الوصول إلى شفافية العملية لاتخاذ القرارات الرئيسية.

حالة الاستخدام

الشراء للدفع تحويل الطلب إلى نقدي الحسابات المستحقة الدفع الأتمتة الذكية تأهيل العملاء إدارة حوادث تكنولوجيا المعلومات
عملية التطبيق العملي إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لخدمة ServiceNow

تعزيز كفاءة تكنولوجيا المعلومات وتعزيز تجربة العملاء واتخاذ تدابير استباقية لتحسين مراقبة الأداء والأتمتة المستهدفة.

 تعرَّف على المزيد الشراء المستدام

مساعدة الشركات على تحسين العمليات وتبسيطها مع التركيز على الاستدامة.

 تعرَّف على المزيد حوكمة قيمة المشتريات

انتقل إلى رحلة عملية الشراء الخاصة بك وحسّنها بدقة باستخدام عملية حوكمة القيمة الخاصة بـ IBM®Culting. اكتساب الرؤى الحاسمة في مؤشرات الأداء الرئيسية في مجالات الكفاءة والامتثال والتجربة. التأكد من أن كل قرار يضيف قيمة مضافة وتحويل المشتريات إلى أصل استراتيجي.

 تعرَّف على المزيد IBM Process Mining عملية التطبيق العملي

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دراسات الحالة

استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة التفكير في العمليات المصرفية رفع كفاءة التأمين زيادة سرعة العملية خلق تجربة شراء أفضل تحويل تجربة العملاء التحويلية
التقدير والجوائز
شركة IBM Process Mining تفوز بأعلى الجوائز على G2 و TrustRadius عملية التعدين هي واحدة من بين 25 منتجًا من المنتجات الـ IBM التي حصلت على أعلى تصنيف من TrustRadius. وقد حصلت شركة تكنولوجيا المعلومات على العديد من جوائز G2 وTrustRadius، كما أنها مذكورة في تقرير شبكة G2 عن عملية التعدين في شتاء 2024. اقرأ المراجعات
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