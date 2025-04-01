IBM Process Mining يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة لتحسين العمليات من خلال قائم على البيانات الرؤى.

احصل على شفافية كاملة في العمليات باستخدام بيانات من أنظمة أعمالك، مثل تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء، وحدد أوجه القصور وحدد أولويات الأتمتة حسب التأثير والعائد المتوقع. دفع التحسينات المستمرة للعمليات من خلال تشغيل الإجراءات التصحيحية أو إنشاء سقالات روبوتات RPA.



من خلال هذا العرض، يمكن للعملاء تحسين العمليات المعقدة - تحقيق انخفاض بنسبة 80% في متوسط الوقت المستغرق - للحفاظ على قدرتهم التنافسية وتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية.

شاهد كيف تقوم برمجيات عملية التعدين بتحويل بيانات نظام الأعمال إلى بيانات قابلة للتنفيذ في الرؤوساء وخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.