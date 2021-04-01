باستخدام Celonis و IBM watsonx، يمكن للمؤسسات الاستفادة من جميع بياناتها، بما في ذلك البيانات غير المنظمة التي كانت في السابق بعيدة عن متناولها، لتحفيز تحقيق القيمة. ومن خلال نظامنا البيئي المفتوح من الشركاء، تساعد IBM Consulting العملاء على تطوير التحول الرقمي، وبناء بنيات سحابية هجينة مفتوحة وآمنة، وتنسيق التطبيقات المهمة عبر البيئات وتحسين عمليات سير العمل الرئيسية وعمليات الأعمال.
من التفكير إلى التنفيذ إلى الإدارة، تتمكن IBM Consulting من جعل السحابة الهجينة أساسًا لنمو الأعمال والابتكار.
الحل الذي يغير قواعد اللعبة ويُحدث ثورة في الطريقة التي تحلل بها عمليات مؤسستك وتحسنها وتحولها.
تقوم IBM بدمج Celonis للخدمات الاستشارية لمساعدة العملاء على إنشاء مهام سير عمل ذكية عبر مجالات مثل سلاسل التوريد والتمويل والمشتريات والموارد البشرية وتجربة العملاء.
تقوم IBM بدمج Celonis EMS في منهجية IBM Garage لتعميق تحليل سير العمل وتسريع إنشاء مسارات العمل الذكية القائمة على البيانات وتحسينها.
تتبنى Celonis استراتيجية سحابة هجينة مفتوحة من خلال إعادة هيكلة منصتها باستخدام شريكها التقني Red Hat OpenShift لمنح العملاء المزيد من المرونة والاختيار في كيفية نشر تقنياتهم، مع توفير الاتساق لضمان التوسع السلس عبر السُحب المتعددة.
تتبنى IBM تقنية Celonis عبر العديد من ارتباطات الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية لمساعدتها على العمل بشكل أكثر كفاءة من خلال زيادة القدرة على التنفيذ وتحقيق نتائج أفضل لأداء الأعمال في الأساس.
تستخدم IBM عملية التعدين وإدارة التنفيذ من Celonis لإنشاء مهام سير عمل ذكية تعمل على تحويل عملياتك المالية وتحسين رأس المال العامل من خلال تحسين العمليات.
باعتبارها شريكًا لشركة Celonis، تستفيد IBM من تقنياتها لعمليات التعدين لإنشاء وتحسين مسارات العمل الذكية التي تعمل على تحوّل منظمات المشتريات وسلاسل التوريد، بدءًا من تحديد مصادر الموردين وحتى الحسابات مستحقة الدفع.
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أول شريك لـ Celonis من مستوى Titanium — أعلى مستوى من الشراكات الاستراتيجية — نحن ندمج منصة إدارة التنفيذ في قلب مجموعة خدماتهم.
شكلت UHCW NHS Trust وIBM Consulting® وCelonis SE فريقًا لتحليل خدمات المرضى الخارجيين من خلال منظور تجربة المريض والنتائج الصحية.
قامت IBM بتكوين شراكة عالمية تسمح لشركتي IBM و Red Hat بمساعدة العملاء على تسريع عملية تحول سير العمل وجعلها أكثر ذكاءً. ستقوم IBM Consulting بدمج نظام إدارة التنفيذ Celonis في عروضها، ما يضيف القدرة على تحليل البيانات الناتجة عن عمليات مثل إدارة سلسلة التوريد أو التمويل أو المشتريات لتحديد نقاط الضعف والتوصية بالإصلاحات، وتقديم المزيد من المرونة في كيفية نشر العملاء لتقنياتهم.
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