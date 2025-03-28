أتمتة الأعمال
رسم توضيحي يوضح التكامل بين التقنية، والعمليات، والبيانات، والتشغيل الآلي لتنفيذ المهام المؤتمتة

اختيارات المحررين

مميّزة

اغتنم فرصة الذكاء الاصطناعي والأتمتة

أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي موجودًا في كل مكان، وقد أدى إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات وتسريع دورة انتقال النموذج إلى مرحلة تحقيق الأرباح. والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على وشك أن تصبح سائدة.

اقرأ المقالة

المقالات

احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مدوناتنا وشروحاتنا التوضيحية حول الاستدامة.

 اعرض جميع مدونات الأتمتة
ما الأتمتة؟

استفد من الأتمتة لاستخدام التقنية، أو البرامج، أو التشغيل الآلي، أو العمليات لأداء المهام وتحقيق نتائج أفضل بأقل قدر ممكن من التدخل البشري.

 ما الإنتاجية البطيئة؟

ركِّز على الكَيْف بدلًا من الكَمّ من خلال الإنتاجية البطيئة عن طريق إبطاء وتيرة العمل لزيادة الإنتاجية والرضا في مكان العمل.

 الذكاء الاصطناعي في التوظيف

تعرّف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة بغرض تحسين عملية التوظيف، وتحديد أفضل المواهب والحصول عليها بشكل فعال لتحقيق أهداف التوظيف.

 من هم عمال المعرفة، وماذا يفعلون؟

انظر كيف يُمكنك توسيع نطاق تبادل المعرفة على مستوى المؤسسة بالاستفادة على نحوٍ فعال من خبرات عمال المعرفة لتوليد القيمة.

 كيفية تحسين تجربة الموظفين

تعرّف على كيفية تحسين تجربة الموظفين بدراسة خمسة مجالات يُمكنك التركيز فيها لتوفير بيئة إيجابية وداعمة.

الذكاء الاصطناعي وحقبة جديدة من الموارد البشرية

ابدأ حقبة جديدة من إدارة الموارد البشرية، حيث عمل تحليلات البيانات، والتعلّم الآلي، والأتمتة معًا لتوفير الوقت ودعم تحقيق نتائج أفضل.

 ما الأتمتة الذكية؟

تعرّف على الأتمتة الذكية (IA) التي تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، لأتمتة المهام منخفضة المستوى داخل عملك.

 مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) مقابل واجهة برمجة التطبيقات (API): ما الفرق بينهما؟

تعرّف على مجموعات تطوير البرمجيات (SDKs) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وكيفية تحسينهما لدورات تطوير البرمجيات وتجربة المستخدم النهائي (UX).

التقارير البحثية

اقرأ تقاريرنا البحثية لتعرف لماذا وكيف يبدأ الابتكار بالأتمتة.

 اعرض جميع تقارير الأتمتة البحثية
قوة الذكاء الاصطناعي والأتمتة: سير العمل الذكي

اقرأ أحدث دراسة للتعرّف على كيفية تنفيذ القادة عمليات الابتكار القائمة على البيانات من خلال سير العمل المُعزّز بالتقنية جنبًا إلى جنب مع التنقيب في العمليات.
قوة الذكاء الاصطناعي والأتمتة: الإنتاجية والسرعة

تعرّف على السبب الذي يدفع المسؤولين التنفيذيين ذوي التفكير المستقبلي لتسخير عمليات الابتكار القائمة على البيانات مع الأتمتة لتعزيز إنتاجية القوى العاملة وسرعتها.
عمل مُعزز لعالم مؤتمت ومستند إلى الذكاء الاصطناعي

اقرأ عن تأثير الذكاء الاصطناعي في الأعمال، الذي يؤدي إلى ظهور "القوى العاملة المعزّزة" — عندما توفر الشراكات بين الإنسان والآلة قيمة تجارية هائلة.

فيديو

شاهد وتعرّف على كيفية تعزيز الكفاءة من خلال الأتمتة إذا كنت ستصمم تجربة خدمة عملاء لشركة جديدة، فما الذي ستعمل على أتمتته لجعلها أفضل؟ اكتشف ذلك في هذا الفيديو. دعنا نعيد التفكير في خدمة العملاء (2:27)

كيف يمكن لشركة IBM المساعدة

IBM watsonx Orchestrate

تمتع بأتمتة المهام المتكررة لتبسيط سير العمل، وتعزيز الكفاءة، والتركيز في العمل عالي المستوى.

 تبسيط جهود فريقك
حلول الأتمتة من IBM

احصل على الأتمتة عالية التأثير باستخدام حلول الأتمتة من IBM لزيادة الإنتاجية بتكلفة أقل.

 استخدم الأتمتة الذكية
أتمتة الأعمال من IBM

اكتشف برمجيات وحلول أتمتة الأعمال التي توفر عمليات أتمتة ذكية بسرعة باستخدام أدوات منخفضة التعليمات البرمجية.

 استكشف أتمتة الأعمال

ابقَ على اطلاع دائم بأحدث أخبار التكنولوجيا.  

 

رؤى متعمقة، وأبحاث متخصصة، وآراء الخبراء حول الذكاء الاصطناعي والأمن والسحابة وغيرها في رسائل Think الإخبارية الأسبوعية.  

اشترك اليوم