ما الإنتاجية البطيئة؟

يمكن تعريف الإنتاجية البطيئة على أنها العمل بوتيرة أبطأ على عدد أقل من المهام في وقت واحد لزيادة الإنتاجية والرضا في مكان العمل. يتطلب التوجه نحو الإنتاجية البطيئة من الشركات والموظفين إعادة التفكير في شكل الإنتاجية وتوفير بيئة يتم فيها التأكيد على جودة العمل بدلاً من حساب كمية العمل.
في كتابه Rest: Why You Get More Done When You Work Less، يصف مستشار وادي السيليكون Alex Soojung-Kim Pang أخذ إجازة عمل، أنجز خلالها قدرًا هائلاً من المهام، ولكنها كانت أيضًا فترة استرخاء مريحة للغاية. يقول إنه أدرك أن التفكير التقليدي حول ساعات العمل والإنتاجية خطأ.
تتطلب الإنتاجية البطيئة تغييرًا في كيفية تعريفنا للإنتاجية. وهي تشجع الشركات والعاملين فيها على التفكير بطريقة مختلفة حول ما يعنيه أن تكون منتجًا، مع الأخذ في الحسبان الأسئلة مثل:
صاغ Cal Newport، أستاذ علوم الكمبيوتر والمؤلف الأكثر مبيعًا لكتاب Digital Minimalism و A World Without Email: Reimagining Work in an Age of Communication Overload، عبارة "الإنتاجية البطيئة". ولديه أيضًا بودكاست يسمى Deep Questions with Cal Newport يتحدث عن العيش والعمل بعمق في، حسب وصفه، عالم يزداد سطحية.
في مقال له في مجلة New Yorker، يناقش Newport أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، لكنه يقول إنه مجرد حل جزئي للمشكلة الحقيقية—العمل فوق الطاقة. ويقول إن تقليص عدد ساعات عمل الشخص الواحد دون تقليل أحمال التشغيل لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. ويؤكد أن الإنتاجية يجب أن تتعلق بجودة العمل وليس بكميته.
تشبه الإنتاجية البطيئة الحركات البطيئة الأخرى، مثل حركة الطعام البطيئة في الثمانينيات، والتي دعمت أيضًا المزيد من اليقظة الذهنية.
تقول مغالطة الإنتاجية أنه إذا عملنا بجد أو بالسرعة الكافية، فسيكون لدينا الوقت للقيام بالأشياء التي نستمتع بها أكثر. لكن الانشغال لا يعني بالضرورة أن تكون فعالاً. قد يؤدي إبقاء أيام العمل مليئة بالمهام والأنشطة إلى إبقاء الموظفين مشغولين عن استكشاف قدراتهم وإبداعهم. مجرد البقاء مشغولاً يمكن أن يصرف الانتباه عن تحقيق الغرض والمعنى، ويمكن أن يؤدي إلى الإرهاق.
بدعم من مجلة Harvard Business Review، وجدت دراسة استقصائية أجريت على 1500 من المشاركين في 46 الدولة أن الإرهاق الوظيفي مشكلة هائلة وعالمية. وشملت النتائج الرئيسية ما يلي:
وفقًا للباحثين في جامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة ديكين، فإن الأسباب الرئيسية الستة للإرهاق الوظيفي هي زيادة العمل، ونقص السيطرة، وعدم كفاية المكافأة، وانهيار المجتمع، وغياب العدالة، والصراع القيمي. يمكن أن يكون الإرهاق أيضًا أحد أعراض شيء آخر، مثل أن الموظفين لديهم قوائم مهام لا حصر لها لن ينتهوا منها أبدًا.
عائق آخر أمام الإنتاجية هو الأعمال الشاغلة للوقت. يمكن أن يؤدي العمل بجدية أكبر وأسرع في المزيد من المهام إلى إبقاء الموظفين مشغولين دائمًا وبعيدًا عن تحقيق أهدافهم. يمكن لفرق العمل الانتقال من الانشغال بالأعمال الشاغلة للوقت إلى الإنتاجية من خلال وضع أهداف أقل وأكثر قابلية للتحقيق، والتركيز على شيء واحد في كل مرة، والتخلص من التشتت.
هناك بعض الفوائد للإنتاجية البطيئة التي يمكن التعرف عليها بسهولة. غالبًا ما يتمتع الأشخاص الذين يعملون بوتيرة أبطأ على عدد أقل من الأشياء في وقت واحد بصحة نفسية أفضل ولديهم طاقة أكبر لتحقيق أهدافهم. كما يمكن للعمل المبسّط والهادف أن يمنح الموظفين مزيدًا من الوقت للتواصل الاجتماعي والتأمل الذاتي أو تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة.
إن الإنتاجية البطيئة مفيدة للشركات أيضًا. حتى لو لم يتم إرهاق الموظفين، فإنهم ليسوا دائمًا منتجين كما ينبغي أو كما يمكن أن يكونوا. يمكن أن يؤدي التباطؤ إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين نتائج الأعمال من خلال إتاحة المزيد من الوقت للتركيز على ما هو أكثر أهمية للعملاء والطرف المعني.
تتساءل كاتبة العلوم والأعمال والمعلمة Karla Starr: "ماذا يمكننا أن نفعل في مواجهة المهام التي لا نهاية لها سوى الانسحاب الذهني؟" "عندما نعلم أن قائمة المهام لن تصبح أقصر أبدًا، فلماذا نستحضر بسذاجة تحفيزًا إضافيًا عندما نعلم أن ذلك لن يغير من ظروفنا العامة إذا لم تتوقف المهام؟"
تحظر بعض الدول الأوروبية إرسال البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل، مثل قانون "الحق في قطع الاتصال" الجديد في بلجيكا. يمكن لأصحاب العمل أيضًا نصح الموظفين بإيقاف تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني وSlack ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. قد تقترح سياسة الشركة نشر إشعار بأنهم في وضع "العمل العميق" بدلاً من ذلك.
في مقالته في مجلة New Yorker، يزعم Newport أنه إذا أصبح أسبوع العمل لمدة أربعة أيام هو المعيار الفيدرالي، فإن العمل الأقل لن يكون "تجربة تخريبية يقوم بها عدد قليل من الشركات الناشئة". بدلاً من ذلك، كما كتب، سيكون خيارًا يتعين على أصحاب العمل تبرير عدم تقديمه. وقد يصبح من الصعب الحفاظ على هذا المبرر مع مرور الوقت وتصبح فائدة أسبوع العمل الأقصر أكثر وضوحًا.
يمكن للمديرين تشجيع الإنتاجية البطيئة من خلال الحفاظ على أحمال التشغيل على الموظف عند مستويات مستدامة من خلال إعطاء الأولوية لمشاريع أقل، ولكن ذات تأثير أكبر.
هناك معارضة للتباطؤ في مكان العمل. إن "ثقافة العمل الجاد" بين العاملين في مجال المعرفة تعني بيئة عمل تؤكد على العمل الجاد وساعات العمل الطويلة، على الرغم من حقيقة أن منظمة الصحة العالمية (WHO) صرحت أن الإفراط في العمل أمر خطير.
يمكن أن تؤدي المنافسة في مكان العمل أيضًا إلى إعاقة الإنتاجية البطيئة. على سبيل المثال، تصف Starr الولايات المتحدة بأنها مجتمع رأسمالي، يعتمد على مبدأ "winner-take-all" (الفائز يأخذ كل شيء) وله معايير اجتماعية راسخة بعمق. وهذه المعايير تتعارض مع الإنتاجية البطيئة.
يناقش Newport تحديًا آخر للإنتاجية البطيئة —التحدي المتمثل في إدارة "العمل الذي لم يتم تعيينه بعد". بعبارة أخرى، قد يقاوم بعض المديرين الإنتاجية البطيئة لأن ذلك سيتطلب منهم تحديد الأولويات وتعيين العمل بدلاً من مجرد إرسال بريد إلكتروني إلى الموظف، في تلك اللحظة، بشأن مهمة يجب إنجازها.
وفقًا لما قاله Newport، فإن حجم العمل المفرط لعمال الكمبيوتر مدمج في النظام، ولن يؤدي أسبوع العمل الأقصر، أو مجرد تحديد عدد ساعات العمل، إلى حلها. ينبغي للمؤسسات أن تفكر في إبطاء وتيرة يوم العمل وقضاء وقت أقل على وجه العموم في الأعمال غير المهمة.
قد تكون الإنتاجية البطيئة تستحق التجربة لأن الإنتاجية المفقودة مكلفة. على سبيل المثال، وجدت HubSpot أن خسارة الإنتاجية تكلف الشركات الأمريكية وحدها 1.8 تريليون دولار أمريكي سنويًا.
يمكن أن تكون التقنية مشكلة وحلاً عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية. إنها مشكلة عندما يكون الموظفون مثقلين بشكل زائد في التوفيق بين مجموعة متنوعة من التطبيقات لإنجاز العمل. وهي حل يمكن للموظفين فيه أتمتة المهام المتكررة وقضاء المزيد من الوقت في الإجراءات التي تحقق النتائج. وقضاء المزيد من الوقت في العمل عالي الجودة هو جوهر حركة الإنتاجية البطيئة.
الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة، عند تطبيقهما بالطريقة الصحيحة، يمكن أن يساعدا في تقليل عبء العمل الروتيني وعدد الأدوات التي على الموظفين استخدامها لإنجاز العمل. من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات المعقدة أو التي يكون فيها العمل روتينيًا، فإنك تحرر الموظفين من العمل المتكرر وتمكنهم من تحقيق نتائج أفضل واتخاذ قرارات قائمة على البيانات. يمكن أن يؤدي هذا إلى مستويات أعلى من الرضا الوظيفي، ما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الاستنزاف—ومن المرجح أن ينتج الموظفون الأكثر سعادة عملاء أكثر سعادة.
تعني الإنتاجية أن تحقق أكثر مما تبذل من جهد. تتعلق الإنتاجية البطيئة بجودة العمل مقابل الكمية. الأتمتة الذكية تتمثل في تزويد الموظفين بإمكانية الوصول السهل والتفاعلي إلى المعلومات وأتمتة المهام التي يحتاجون إليها لخدمة العملاء بصورة أفضل وإنجاز أهم الأعمال.
