ما الإنتاجية البطيئة؟

يمكن تعريف الإنتاجية البطيئة على أنها العمل بوتيرة أبطأ على عدد أقل من المهام في وقت واحد لزيادة الإنتاجية والرضا في مكان العمل. يتطلب التوجه نحو الإنتاجية البطيئة من الشركات والموظفين إعادة التفكير في شكل الإنتاجية وتوفير بيئة يتم فيها التأكيد على جودة العمل بدلاً من حساب كمية العمل.

في كتابه Rest: Why You Get More Done When You Work Less، يصف مستشار وادي السيليكون Alex Soojung-Kim Pang أخذ إجازة عمل، أنجز خلالها قدرًا هائلاً من المهام، ولكنها كانت أيضًا فترة استرخاء مريحة للغاية. يقول إنه أدرك أن التفكير التقليدي حول ساعات العمل والإنتاجية خطأ.

تتطلب الإنتاجية البطيئة تغييرًا في كيفية تعريفنا للإنتاجية. وهي تشجع الشركات والعاملين فيها على التفكير بطريقة مختلفة حول ما يعنيه أن تكون منتجًا، مع الأخذ في الحسبان الأسئلة مثل: