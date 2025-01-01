يُطلِق الذكاء الاصطناعي التوليدي موجة جديدة من الأتمتة تساعد الشركات على الانتقال من النهج القائم على رد الفعل إلى النهج الاستباقي ثم التنبؤي. حيث أكَّد 81% من التنفيذيين والمديرين أن تقليل تعقيد تكنولوجيا المعلومات يمنح ميزة تنافسية، ما يجعل من تمكين هذا النوع من الأتمتة أمرًا أساسيًا للابتكار.1

توفِّر حلول قابلية الملاحظة والأتمتة من IBM رؤية في الوقت الفعلي، وأعباء عمل مُبسطة، كما توفر أمانًا من أجل تطوير التطبيقات وتكاملها.