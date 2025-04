ما المقصود بمعالجة اللغة الطبيعية (NLP)؟ 

يُطلق عليه أيضًا الوسم النحوي، وهو عملية تحديد أي الدور النحوي الذي تنتمي إليه كلمة أو عبارة، بناءً على استخدامها وسياقها. على سبيل المثال، تصنيف كلمة "make" فعلًا في "I can make a paper plane"، واسمًا في "What make of car do you own?"